Jeg ankommer med natbussen fra Berlin tidligt om morgenen. Allerede på de nattebelyste veje er den polske vækst og velstand iøjnefaldende: byggemarkeder, storcentre, køkkenbutikker og badeværelsesspecialister. For 45 år siden græd min søster og min mor over de hygiejniske tilstande på de polske campingpladser. Vores Combi-Camp og Saab vakte betydelig opsigt i landsbyerne. Hvad ville en dansk middelklassefamilie fra Hammel da også i et realsocialistisk kriseland? Det var min fars interesse for Østeuropa, der var drivkraften. Det var næsten umuligt at få brugt de sidste złoty i Świnoujście, inden vi skulle med færgen tilbage til Sverige. Et par pakker grov, brun håndsæbe var, hvad det kunne blive til. I dag ligner de natlige indfaldsveje til Poznań og Toruń til forveksling vejene til Hannover eller Herning.

I år er det præcis 30 år siden, jeg afsluttede uddannelsen til sprogofficer i polsk. Jeg havde terpet gloser fra morgen til aften i 21 måneder med henblik på at kunne afhøre evt. krigsfanger fra Polen, Danmarks potentielle fjende, på deres eget sprog. Allerede da jeg startede i efteråret 1986, lakkede Den Kolde Krig i realiteten mod enden. Det fremstår selvfølgelig klarere i bagklogskabens lys, end det gjorde dengang, men Mikhail Gorbatjovs forsøg på – under slagordene “glasnost” og “perestrojka” – at ændre det kommunistiske system indefra var begyndelsen til enden. Systemet lod sig ikke reformere. Det var et økonomisk og moralsk fallitbo, der var dømt til undergang. En effekt af den nye stil var, at partitoppen i de østeuropæiske lydstater ikke længere kunne regne med at modtage ”broderlig hjælp” i tilfælde af folkelige opstande som i Østberlin (1953), Budapest (1956) og Prag (1968). Denne ikkeindblanding var en afgørende forudsætning for Murens fald. Trods talrige uroligheder gennem årene var der mærkeligt nok ikke behov for broderlig bistand i Polen.

Regimet klarede også selv den største udfordring: den frie fagbevægelse under navnet Solidarność. I hvert fald en tid lang. Året efter den polskfødte pave Johannes Paul 2’s besøg i Polen i 1979 opstod Solidarność-bevægelsen i Gdańsk. Frontfiguren var en elektriker fra Lenin-skibsværftet med et karakteristisk overskæg, Lech Wałęsa. I december 1981 blev der indført krigsretstilstand under ledelse af Wojciech Jaruzelski. Generalen med de mørktonede briller hævdede til sin død i 2014, at alternativet til undtagelsestilstanden havde været en blodig invasion. I begyndelsen af 1980'erne blev der opretholdt en hård militarisering af forvaltning, økonomi og medier. Først da Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen i 1985, slækkede regimet grebet en anelse. Der var dog sat noget i gang, der ikke kunne bremses. Allerede før den fredelige østtyske revolution, der førte til Murens fald i november 1989, blev der ført rundbordssamtaler og afholdt delvist frie valg i Polen i juni 1989.

Men da jeg i sommeren 1988 blev hjemsendt som færdiguddannet sprogofficer – med rang af løjtnant af reserven – måtte jeg ikke rejse til de lande, som betragtedes som Danmarks potentielle fjender, dvs. medlemslandene af Warszawapagten. En underlig følelse. Gennem slid, sved og tårer havde jeg tilegnet mig et for en dansker svært fremmedsprog – og så var jeg afskåret fra at dyrke det i praksis i sprogets moderland. Men ikke ret længe. Mod alle odds kunne jeg pludselig rejse til Polen. Den Kolde Krig var forbi. Selve historien var ifølge politologen Francis Fukuyama bragt til sit endemål.

I sommeren 1992 købte jeg en eastrail-billet. Hovedmålet var Kraków, Polens kulturelle hovedstad, og slutmålet var havnebyen Świnoujście, hvorfra der var planlagt en reprise af min barndoms færgetur. Turen til Kraków foregik med nattoget fra Bratislava. Da det skulle passere grænsen mellem Slovakiet og Polen, var jeg selvfølgelig lysvågen. Jeg skulle have alle detaljer med. Pulsen var høj, men sigtbarheden lav pga. tåge. Kraków var stadig medtaget af varm og kold krig. Fattigdommen var synlig og forureningen mærkbar, men byen levede op til de forestillinger, jeg havde dannet mig, mens jeg lærte polsk fjernt fra Polen. Dagene i Kraków, som startede med en tidlig morgenvandring langs Planty – det parkbælte, der omgiver den historiske bykerne – husker jeg som magiske. Måske især på grund af den sproglige forløsning: Jeg kunne omsider tale polsk med rigtige polakker! I Polen.

Nu er jeg her igen: Gdańsk, Gdynia og Sopot, ”trebyen” ved Østersøen. Til min egen overraskelse kan jeg stadig gøre mig gældende på polsk. Mit sprog har selvfølgelig behov for at få banket rusten af, men jeg kan godt håndtere elementære situationer – og får stor ros for det af lokalbefolkningen.

Der er noget kulisseagtigt over den indre by i Gdańsk. Måske ikke så overraskende, når man betænker, at 90 pct. af den historiske bykerne blev ødelagt i det tidlige forår i 1945. Men det er ikke kun de genskabte smalle byhuse med de udsmykkede facader og gavle på Ulica Długa, der bidrager til fornemmelsen af noget uautentisk. På en forunderlig smuk sommeraften bidrager flere sanseindtryk til fornemmelsen: lugten af pizza, restauranter med spisekort på norsk, de tyske pensionister, børnefamilierne fra Sverige. Og ikke mindst lydtæppet. Gademusikken, som kommer fra alle retninger: fløjter, sang, jazz, klassisk. En kakofoni af stemmer og stilarter.

Ulla Terkelsen: Vi skal forsøge at forstå ”de nye” europæere, ikke dæmonisere Naturligvis skal tilflytterne fra baghuset overholde reglerne i det fælles hus. Men de skal bedømmes efter samme målestok som andre beboere.

Polen virker som et helt andet land end det, jeg besøgte for en menneskealder siden. Der er stadig forretninger, man sjældent ser i Danmark: pantelånere og notarer. Der er stadig billedsmukke kvinder. Der er stadig spisehaller, hvor der serveres bastante retter – bigos og fede pølser – til næsten ingen penge. Men hvor er magien? Hvor er poesien? Var det ludfattige Polen ikke det mest vitale land i den gamle østblok? Da jeg var i Polen som barn i 1973, kostede det ikke noget at gå en tur på den legendariske mole i Sopot, Polens svar på Hornbæk. I dag tages der entré: syv złoty. Er al energien transformeret til jagten på materielle goder? Eller er det bare mig, der har nogle forkerte forestillinger om Polen? En tåget fantasi, der aldrig har haft hold i virkeligheden? Da jeg lærte polsk i 1980'erne, fik jeg det indtryk, at polakker er meget rebelske, næsten uregerlige. Med en beliggenhed mellem Tyskland og Rusland har Polen gennem sin blodige historie skullet kæmpe hårdt for sin selvstændighed. I en periode på over 100 år – mellem 1795 og 1918 – eksisterede landet ganske enkelt ikke. Georg Brandes beretter om det i sine forbløffende langtidsholdbare rejseberetninger ”Indtryk fra Polen”. Under Den Kolde Krig var der – i kraft af den stærke katolske kirke – en mere åbenlys opposition end i de øvrige realsocialistiske regimer. Det forekommer mig, at dagens polakker ikke er spor rebelske. De virker snarere konforme og autoritetstro. Bilerne holder pænt tilbage for fodgængerne. Der ses flere uniformerede håndhævere af lov og orden end hjemløse på gaderne. Rygning i det offentlige rum er – modsat tidligere – reduceret til et minimum.

Hvis jeg ikke vidste, hvor jeg var, kunne jeg lige så godt befinde mig i Amsterdam eller Hamburg. Bilerne er de samme. Bygningerne er de samme. Og dog. Når jeg betragter menneskemængden, er der en afgørende forskel. På næsten en hvilken som helst gade i Hamburg ville jeg se en broget flok. Jeg ville se mænd med brun og sort hud. Jeg ville se kvinder med tørklæder. I Gdańsk ser jeg en forbløffende etnisk usammensat menneskemængde. Både turisterne og den lokale befolkning er så hvide, at man kan føle sig hensat til 1950'erne. Jeg siger hverken, at det er godt eller skidt. Jeg konstaterer det blot. Forklaringen på den slående forskel kan findes i Polens historie, men er naturligvis også en følge af en restriktiv politik på flygtninge- og indvandrerområdet. De siger i medierne, at der foregår forfatningsmæssigt betænkelige ting i Warszawa. Man mærker det ikke på gaden i Gdańsk.