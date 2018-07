Kronik: Liberal Alliance er protestpartiet, der lod sig afmontere

Der er røde blade på træerne. Året er 2005. Anders Fogh Rasmussen leder Venstre – Danmarks liberale parti. Tidligere på året har Fogh for andet valg i træk vundet statsministerposten. Ved det første rev hans modkandidat sider ud af Foghs bog fra 1993, ”Fra socialstat til minimalstat – en liberal strategi”. Det skulle dog vise sig unødvendigt, for her i 2005 er statsministeren for længst blevet kendt for sit praktiske forsvar for socialstaten. De små skridts politik, hedder det internt. Og de små skridt er blå, siger man, men det er de ikke.





Socialministeren hedder Eva Kjer Hansen, og det er på grund af hendes ord, at Pia Kjærsgaard nu truer med at trække tæppet væk under regeringen. Dansk Folkeparti er det lille protestparti, der har vokset sig stort og nu sidder med de afgørende mandater uden for regeringen. Pia Kjærsgaard har således magten til at gøre alvor af sine ord.



Hvis jeg var Løkke, ville jeg i dag gnægge, hver gang jeg lukkede døren bag Liberal Alliance.

Det, Eva Kjer Hansen har sagt, til JP, på en himmelblå septembersøndag, er: »Uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal ikke bruge kræfterne på at bekæmpe rigdom og på at udjævne forskellen mellem de rigeste og de fattigste. Lad de rige blive rigere. Jeg ser ikke ulighed som noget problem i sig selv.« Siden uddyber hun med de sande ord: »Forudsætningen for, at de svagest stillede kan få det bedre, er faktisk, at indkomsterne stiger. At de rigere bliver rigere.« Men den går ikke.

Pia Kjærsgaard truer Fogh

Ministeren bakkes op af partifæller, men bankes på plads af Fogh. Derfor siger Kjer Hansen nu: »Regeringen ønsker en afbalanceret økonomisk og social udvikling, som løfter de svagest stillede, og et samfund uden for store sociale og økonomiske skel.« Således var den tidligere proklamerede borgerlige værdikamp endegyldigt afblæst, mens de røde blade faldt af træerne.

Året er 2011. Træerne er nøgne, og Joachim B. Olsen har trukket kraven på en grå frakke op om ørerne. SF’s Özlem Cekic hiver ham i reversen og søger at få ham til at forstå, at en kvinde ved navn Carina er en af Danmarks mange fattige. Men en kuglestøder i kamp skal vise sig svær at rokke.





Carina er 36 år, enlig mor og modtager kontanthjælp. Hver måned får hun udbetalt 15.728 kroner. Når de faste udgifter er betalt, inklusiv telefonregning, hundemad og cigaretter, har hun 5.000 kroner tilbage. Carina er fattig, siger Cekic.





En måned tidligere har Olsen skrevet en kort opdatering på Facebook. »Jeg brækker mig,« står der. Herunder er et link til en artikel om et SF-stillet forslag. I artiklen fortæller Cekic blandt andet: »Vi bør bruge nogle af satspuljemidlerne, så ingen fattige ikke får julehjælp.« Det er det forslag, Olsen brækker sig over, for »det er en hån mod de millioner af mennesker verden over, som sulter, at snakke om fattige i Danmark«, og »jeg bliver så vred, når jeg hører venstrefløjen bruge den slags manipulerende retorik,« skriver han.





Og lige dér bryder det lille, nye parti med de ni mandater for alvor det store foghske tabu og sætter gang i en debat, som mangen tavs vælger håber vil gøre for omfordelingsdebatten, hvad DF gjorde for immigrationsdebatten: definere et nyt yderpunkt, så midten af dansk politik kan rykke sig – gerne i en sådan grad, at yderpunkt en dag bliver til midtpunkt.





Folket følger Olsen og harmes over, at Carina har flere penge til rådighed end mange blandt det arbejdende folk, der forsørger hende. Danmarks liberale får igen en stemme, og denne gang er den ikke tavs og indforstået, men tydelig og kampklar. Alt det, ”man” ikke kan i dansk politik, det kan man pludselig alligevel. Man ånder lettet op.





Den 27. august 2016 bringer Berlingske et stort portræt af Liberal Alliances formand. Formanden fortæller om dengang i april 2010, hvor det lille parti endelig var nået op over spærregrænsen i en meningsmåling; om hvordan han foran politikerkolleger møder Søren Espersen, som ønsker tillykke med målingen. Samuelsen rækker hånden frem til tak. Espersen gengælder gestussen ved at læne sig frem med et: »den er der jo ikke nogen af os, der tror på«, og flokken omkring Samuelsen griner. Men det gør vælgerne ikke. Ved folketingsvalget i 2011 får partiet ni mandater. I 2015 bliver det til 13.

Liberal Alliance var et ideologisk protestparti. En modkultur, der omfavnede f.eks. den vælger, der tror på, at immigrationspolitikken skal være fast og hård med lukkede grænser, så længe kasserne i Danmark er så åbne.





I interviewet i august 2016 fortæller Samuelsen også, at »hvis LA ikke står fast på kravet om topskattelettelser nu, har vi ingen eksistensberettigelse som liberalt parti. Det her er også et afgørende øjeblik for os. Og det drejer sig ikke kun om de økonomiske effekter, men også om værdipolitik«. Det er en klar melding fra en Samuelsen med selvtillid, og i september 2016 er partiet da også oppe omkring de 14 velfortjente mandater i meningsmålingerne. Ideologisk politik giver vælgeropbakning.



Men i vinteren 2017 sidder Samuelsen og co. i regering. Vælgerne har ikke belønnet dem for den beslutning, så Samuelsen er kravlet op i det allegoriske høje træ og kræver skattelettelser. Bombastiske er udmeldingerne, og forhandlingstaktikken er præget af for åbne kort og ditto flanker. Samuelsen synes at have glemt, hvor meget de etablerede partier nyder at få det lille, hidsige parti, der har kritiseret alle de andre, ned med nakken.





Så ned falder Samuelsen. Han havner i skødet på Løkke. Der kommer ingen skattelettelser, og hertil har DF igen forvaltet sine mandater i en protest, der giver indflydelse. Det papir, hvorpå regeringsgrundlaget er skrevet, gulnes, mens opbakningen til Liberal Alliance svinder igen, og i juni i år har partiet omkring de syv mandater i meningsmålingerne.

Det hører til den christiansborgske logik, at ens job som politiker er at søge indflydelse her og nu. Man skal vise resultater og stå og trippe foran Finansministeriets dør på TV 2 News sammen med resten af kvæget hvert efterår. Men det er Christiansborgs logik, ikke Liberal Alliances loyale vælgeres. Hos dem får man ikke point for at trække et hak til højre i den ene aftale for derefter at skylde og give efter i den næste. De loyale vælgere, som for nu er tabt, så i LA et håb om, at her var et parti, der kunne og turde genindføre ideologi i blå politik. De så et parti, der turde rykke den politiske kultur, som er uden for Christiansborg.





Liberal Alliance var et ideologisk protestparti. En modkultur, der omfavnede f.eks. den vælger, der tror på, at immigrationspolitikken skal være fast og hård med lukkede grænser, så længe kasserne i Danmark er så åbne; den vælger, som på én gang bekymrer sig om kriminalitetsstatistikkerne for mennesker med udenlandsk baggrund og på samme tid ikke støtter særlovgivning, indskrænkning af ytringsfriheden og overvågning, sådan som LA har gjort det ved at stille sig bag ghettoplanen mv.





Liberal Alliance har i det hele taget stillet sig bag en lang række aftaler, som det i stedet skulle have forhindret i nogensinde at kunne blive virkeliggjort. Dét var partiets liberalistiske raison d'être; at være en kæp i hjulet på dansk politik og det parti, der turde satse og holde ud til de unge, der i dag er langt mere blå, end unge har været længe, bliver voksne stemmer.





Men hvis jeg var Løkke, ville jeg i dag gnægge, hver gang jeg lukkede døren bag Liberal Alliance, for det er lykkedes det politiske establishment at sætte det præg på LA, som de loyale vælgere havde drømt om, partiet kunne modstå. Således afmonterer man et protestparti og gør det ufarligt!





LA fører i dag de små bidders politik, sådan som Venstre udførte de små skridts. Man gør opmærksom på, at resultatet af diverse forhandlinger havde været anderledes, hvis ikke LA havde siddet med ved bordet. Og det havde det måske også, men hvor anderledes? De loyale og engagerede vælgere, man har mistet i meningsmålingerne, er ikke imponerede. For dem var partiet sat i søen som en klods om benet på Løkke og en forhindring i forhold til omtrent alt, hvad der ikke er liberalistisk. Realpolitiske småresultater her og nu rager dem en papand.





Liberal Alliance var et parti, som de loyale, engagerede vælgere var villige til at stå last og brast med, mens det blev latterliggjort af de realpolitiske tendenser og deres repræsentanter på Borgen. Et parti, der var opstået som modkultur, og som turde være ideologisk. Et parti, der i sin første tid turnerede med en tegning af et koordinatsystem med modpolerne ”stat” og ”marked” hhv. til venstre og højre på den vandrette akse, og ordene ”globalisering, frisind og mod” versus ”nationalisme og indadvendthed” hhv. øverst og nederst på den lodrette. Liberal Alliance placerede man i øverste, højre hjørne – alle de øvrige partier, som imiterede DF, i nederste venstre.





Det smukke ved dette kommunikative stunt var, at det var sandt. Det er det ikke nu.

