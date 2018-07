Ord ”pensionist” blev udtalt med foragt: Jeg følte mig smittet med noget farligt og ubehageligt

Længe leve! Ønsket udbringes ved festlige lejligheder ofte efterfulgt af talrige hurraråb. »Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel« er et citat, der tillægges Benjamin Franklin, amerikansk politiker, der levede fra 1706-1790. Aldersforskrækkelse er altså ældgammel og ikke en ny tendens, der er opstået som et resultat af ungdomskulturens hærgen de seneste årtier, men den har formentlig forstærket tendensen. Det oplevede jeg et eksempel på, da jeg tidligere fløj hjem fra en ferie, hvor jeg sad ved siden af et yngre ægtepar. Pludselig roterede min nabo hidsigt i sikkerhedsbæltet mod sin kone, der havde erobret vinduespladsen.

»Har du set!?« hvislede han hidsigt. »Hvad bilder de sig ind?« fortsatte han, mens han hamrede pegefingeren hysterisk på et ark papir, som lignede et spørgeskema.

Det var et yngre sportstrænet ægtepar, der havde været på aktiv ferie, vidste jeg, for jeg havde lagt mærke til dem på feriestedet, hvor de deltog i næsten alle fysiske aktiviteter. De lagde helt tydeligt vægt på at fremstå ungdommelige med designerfrisure og en diskret tatovering på anklen. Jeg så nysgerrigt på ham for at finde ud af, hvad der kunne der være så ophidsende ved at besvare et spørgeskema.

Han hvæsede arrigt til den forbløffede hustru. »De vil vide både det ene og det andet om værelser, mad, service og alt det. Det er fair nok. Og jeg skal også opgive vores alder. Og ved du, hvordan de spørger om den? Der er rubrikker, hvor man sætter et kryds. Fra 20 til 30. Fra 30 til 40. Fra 40 til 50. Og så kommer det! Den næste rubrik hedder 50+! Sig mig, tror de, vi er pensionister!?« Han vendte sig mod mig helt rød i kammen.

Jeg har aldrig hørt ordet pensionist udtalt med større foragt. Jeg følte mig nærmest som smittet med noget farligt og ubehageligt. Jeg tænker ikke på mig selv som pensionist, og jeg indrømmer, at jeg synes, ordet har noget muggent over sig. Længe leve forfængeligheden uanset alder.

I 2018 er middellevetiden i Danmark er 78,8 år for mænd og 82,8 år for kvinder. Danmarks Statistik har opgjort antallet af 100-årige i 2018 til 1.093. Det tal vil eksplodere i de kommende årtier.

ATP, der skal sørge for livslang pension til danskerne, har netop revideret livstidsmodellen for sine beregninger af danskernes middellevetid. Beregningerne forudsiger nu, at 40 pct. af piger født i 2018 vil kunne fejre 100-års fødselsdag og middellevetiden vil være 95,4 år. Drenge født i 2018 forventes at blive 92,4 år, og 29 pct. vil kunne fejres som 100-årige.

Længe leve! Er alder noget at fejre? Sporene skræmmer. Aldersforskrækkelsen næres af ord som ældrebyrde og aldersbombe, som er et negativt vidnesbyrd om et ungdomsfikseret samfund, der ikke var forberedt på resultatet af velfærdsamfundets succes. De store årgange fra Anden Verdenskrig lever længe og bliver gamle. Det overraskede politikerne, og samfundet var utilstrækkeligt forberedt.

Det skulle der blive muligheder for at ændre på med Ældreministeriets oprettelse i juni 2015. Thyra Frank (LA) blev udnævnt som ældreminister i november 2015. Efter en turbulent start som minister med overfrisk afvisning af hendes ansvar for de dårligt ledede plejehjem, gik hun i flyverskjul. Sidste efterår afleverede ministeriet en tom side til regeringens lovkatalog, som blev præsenteret ved Folketingets åbning.

Sker det samme igen til efteråret, vil DF fremsætte et mistillidsvotum til ministeren. Hun anklages for ikke at levere forslag til forbedring for de ældre som beskrevet i regeringsgrundlaget. Ministeren afviser alle anklager med henvisning til flotte resultater, som dog ikke bliver præciseret. Desuden mener ministeren, at det er udtryk for succes, at ældreområdet var det velfærdsområde, der fik flest penge, 2,7 mia. kr. på finansloven 2018. Men hvad bliver de penge brugt til? Hvilke opgaver har ministeren fokus på? Hvad har ministeren sat i gang af projekter, som skal forbedre de gamles forhold økonomisk, praktisk og mentalt?

Center for Selvmordsforskning har konstateret, at selvmordsraten er højst blandt ældre mennesker. Hvorfor mon? Økonomiske problemer? Identitetskrise? Selv om mange har talent for at blive gammel og klarer overgangen fra et aktivt arbejdsliv stort set uden mentale skrammer, er der mange, der får nogle alvorlige problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen, når rammen, arbejdslivet, forsvinder.

Bang! Når porten bag dig hamrer i og dit id-kort er deaktiveret, kan det opleves, som om du nu står over for en ørken af frihed, hvor der ikke engang er en lille palme at pejle efter. Du kan føle dig forladt om ikke af Gud så af hvermand.

Undersøgelser viser, at den vigtigste forudsætning for et lykkeligt liv er relationer. Ikke alle er udstyret med en stor familie, med en ægtefælle eller med børnebørn, der er naturligt bolværk mod følelsen af tomhed. Ikke alle har været gode til at skabe netværk eller bevare kontakten til venner. Men meget lykkes, navnlig når man prøver. Gammel og glad – relationer for livet! Det kunne være titlen på et kæmpeprojekt, som Ældreministeriet udviklede.

Vision: at invitere, informere og skabe praktiske muligheder for at opdyrke nye relationer for alle på tværs af alder. Længe leve! Hurra?

Bente Troense (f. 1942) er en del af Jyllands-Postens weekendpanel, hvor syv personer på skift skriver en kronik. Bente Troense er journalist, forfatter og foredragsholder. Hun er kendt fra DR, hvor hun fungerede i 21 år med familieudsendelser som Søndagskvisten, Leksikassen og kritiske dokumentarprogrammer.