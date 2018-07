Kronik: Touren er en kærkommen gentagelse

Hvis de fleste af dine vågne timer efter arbejde går med at tænke på og fantasere om cykling eller handler om at komme ud på cyklen for at konkurrere, meditere eller afreagere, så husk, det er juli. Mens verdensmesterskabet i fodbold lakker mod enden, begynder årets Tour de France, og jeg glæder mig som et lille barn.



Mindre kan muligvis også gøre det. Nyder du blot at døse hen i sofaen til levende billeder af dagens etape, mens solen stråler gennem vinduer og døsigt varmer stuen op, går du ligeledes en gylden måned i møde. I bedste fald kan du sidde ned og nyde en befriende, vertikal standsning af tiden.



Men lad os først spole lidt baglæns. For cykelmæssigt har det allerede været et forrygende forår. Da jeg tilhører den fraktion af cykelsportstilhængere med forkærlighed for endagsklassikere, har jeg stadig de hårde løb i Belgien i frisk erindring, ligeledes den italienske nyklassiker Strade Bianche med mål i Siena. Årets udgave var legendarisk, allerede mens den stod på, ikke mindst på grund af de ikoniske billeder af mandighed indsmurt i søle fra de våde veje.

Mesterlige var også – set med danske briller – Michael Valgrens sejre i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad, Mads Pedersens andenplads i Flandern Rundt og Magnus Corts etapesejr i Tour de Yorkshire. Hvad sker der for dansk cykelsport, spurgte vi hinanden retorisk i de dage.



Kort derefter bød Giro d’Italia på en perlerække af fascinerende etaper og voldsomme energiudladninger, kronet af Christopher Froomes soloridt på 19. etape. Sådan havde vi ikke set ham vinde før.

Og så alligevel. Touren er og bliver den største årlige begivenhed i cykelsporten, hvilket vi bliver mindet om hver eneste sommer. Intet over eller ved siden af den franske rundtur, som i mediedækning, økonomi og symbolik overgår alle andre væddeløb.

Som den franske forfatter og cykelrytter Olivier Haralambon understreger i den til dansk just oversatte fremstilling ”Rytteren og hans skygge” (Forlaget Bobo), er cykling besjælet, og intet etapeløb mere besjælet end Tour de France. Uden det ville Europa være fattigere, thi det er ikke den samme verden, vi berører med to hjul som med to fødder, slet ikke i de høje bjerge. Sådan skriver han, og han har ret. Tour de France er blot en ekstrem fortolkning af denne forskel.



Hos Haralambon møder vi en duft af kamfer, doping og fortryllelse af alt, hvad der har med cykling at gøre. Han er som besat af emnet: »Hjul, pedaler: De drejer, de forlader aldrig én. Denne evige genkomst, der skåner kroppen for alverdens slag og erstatter disse med dækkets lydløse glid hen over jordkuglen.«



At finde sig til rette på jordkuglen, det er opgaven, ikke at lave den om. Hvis der skal lides, og det skal der, for vi dør jo alligevel, så skal der lides med stil, og det gør man bedst på en racercykel, hvor det hurtigt står klart, at vi er uperfekte skabninger. Lidelsen er på én gang straf og befrielse. På cyklen er vi fri for at gøre gode gerninger; her forbliver vi at være de syndere, vi er.



Som den opmærksomme læser nok allerede har bemærket, skelner vor cyklende franskmand slet ikke mellem at cykle og at betragte cykling, aktiviteterne smelter sammen.

Cykling – især den man selv praktiserer om vinteren i sit åndedræts søjle af dis – river én ud af de værste vildfarelser, både om egen storhed og idealernes renhed. Ikke engang den fysiske cykel er et valg, mener forfatteren, idet den sætter sig igennem lige så elementært som begær og kærlighed, og før man ved af det, sidder man på hug med en pudseklud i hånden og drømmer om at komme ud igen. Sådan er det: Cykling er naturligvis ikke meningen med livet, men det føles sådan og ser sådan ud på tv, og akkurat den følelse eliminerer afstanden mellem øjeblik og evighed.



Du ryster på hovedet. Så prøv det. Ikke én gang, flere gange, igen og igen, indtil du kan danne dig et kvalificeret, empirisk grundlag at udtale dig på. Først da kan du tillade dig at fordømme Touren. Cykling er fransk, italiensk, flamsk, nederlandsk, dansk og meget mere for gentagelse, og Touren er den største og mest glorværdige manifestation af gentagelsens etik, som handler om at forfine det velkendte og overleverede.

Touren minder os om, at vi ikke behøver opfinde verden på ny eller forandre den til uigenkendelighed. Touren fortæller os, at verden er et begrænset, afmålt og historisk sted, ikke et globalt paradis eller menneskerettighedsinstitut. Touren er ligesom cykling konservativ, repetitiv, og så længe de toneangivende i politik, kultur og medier i Vesteuropa har travlt med revolutioner, transformationer og disruption, er cykling et middel mod galopperende foranderlighed. Eller som Haralambon formulerer det noget mere elegant:



»Vi havde ladt alt bag os. Stakåndetheden, vinden, der lukkede mig inde i mit eget lydtætte rum, de stive fingre og de tårer, som kulden klemte ud af mine hornhinder, indstiftede en klangløs og afdæmpet, men frygtelig nærværende verden. Et kort øjeblik forekom den sikkert i forvejen smalle vej mig endnu smallere, og den åbnede sig ud til et ocean af jord så tæt, at det var, som om plovfurerne ville skylle ud over markens grænser – brede sig overalt og rive mig med i denne brænding af muld.«



Jeg har tidligere forsøgt at sige det samme om cyklingens væsen ved at stille cykling op ved siden af samfundsliv og aktuel politik. Kontrasten er slående. En af vor tids sygdomme er, at vi ikke længere kan fokusere, men lever horisontalt, evigt på vej fremad. De mennesker, jeg beundrer, cykelryttere, f.eks., zoomer ind på noget, vælger ting fra og siger nej. På den måde kan man sige, at cykling – for såvel amatører som professionelle – udgør en modstandslomme, et eksil, en pause fra samtidighed, modeluner og de rigtige meninger. I modsætning til så meget andet i vor tid er cykling ikke en popularitetskonkurrence; der er ikke præmier, likes, studenterhuer og anerkendelse til alle, og man kan faktisk slet ikke filme sig til noget.



Således bliver cykling til antipolitik. På cyklen og i Touren bliver du fri for Uffe Elbæk og hans statsministerdrømme, du bliver fri for mus-samtaler, de gode viljer i tv, radio og Røde Kors, ligesom du kan slukke for elitefeminismen, havredrik, børn, der får lov til at skifte køn, og voksne, der ikke vil være autoriteter. Du kan opleve dit nærmiljø uden forstillelse og forblive nærværende i nuet, fysisk, konkret, eksistentielt.



Men hvem vinder så Touren i år? Ideelt set er det lige meget. Partisk betragtet må han meget gerne hedde Jakob Fuglsang. Vi har alle vore favoritter og kæledægger, og vi dyrker deres navne, tider og rekorder.

Men i grunden er de mindre vigtige end den lykkelige omstændighed, at Touren vedligeholder sin mere end 100-årige historie til ære for de største bedrifter på to hjul i det morbide terræn.

Modsat hvad vor epokes orakler og loger prædiker døgnet rundt, skal vi sætte pris på uforanderligheden, på traditioner og gamle vaner.



Kontinentets historie må have lært os, at vi ikke skal tage noget for givet, hverken freden eller cyklen. Så længe der ikke er krig, kan der cykles frit. Kommer den dag, at Touren dør, ja, så findes Europa heller ikke.

Så læn dig tilbage og nyd de kommende tre uger i etapeløbets forunderlige verden. Skulle du indimellem føle, du har set det hele før, har du ret. Det er hele pointen.







Mikael Jalving er medforfatter til Michael Rasmussens bog ”UDBRUD – cykling og andre sandheder”, der er udkommet på People’sPress.