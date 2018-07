Kronik: Om positivisme, ret og retfærdighed

Det er altid interessant at læse højesteretsdommer Jens Peter Christensens kloge og pædagogiske søndagskronikker – som nu den 3. juni, hvor han beskæftiger sig med begreberne ”ret” og ”retfærdighed” og citerer fra professor Alf Ross’ store værk om emnet fra 1953.

Alf Ross anser begrebet ”retfærdighed” for noget nær et skadedyr og citeres for følgende, som Jens Peter Christensen med fuld ret kalder en ”svada”:

»At påberåbe sig retfærdigheden betyder intet som helst andet end at give kravet en patetisk underbygning, der afskærer rationel argumentation (…) Alle krige og alle sociale kampe er blevet udkæmpet under påberåbelse af retfærdighedens ophøjede idé. Man tror så gerne på de illusioner, der hidser følelserne ved at virke stimulerende på binyrernes funktion.«

I et ubehersket følelsesudbrud underkender professoren her følelsernes ret og tager hovmodigt patent på, hvad der kan anses for »rationel argumentation«, og han var dog dr. jur. og professor og forpligtet på videnskabelig lødighed, hvad hans ”svada” ikke ligefrem vidner om.

Ross var (rets)positivist, og positivismen havde medvind i årene efter krigens og nazismens irrationelle ideologi og kollektive vanvid. Positivismen var en filosofisk retning, der hævdede, at al erkendelse og argumentation skal begrundes logisk og med objektive kendsgerninger, og den afviser – med Ross’ ord – »den metafysiske spekulations vilkårlighed og gabende tomhed«.

Positivismen førte efterhånden til en knastør intellektualisme og en verden, hvor folk spiller kort, går til revy og bager rugbrød.

Men en verden, hvor folk går i kirke, forelsker sig og melder sig ind i Alternativet, kunne den ikke stille noget op med. Typisk nok erklærede en af dens repræsentanter, Bertrand Russell, at når han betragtede sin filosofi udefra, forekom den ham ret utiltalende. Retningens geni, Ludwig Wittgenstein, forlod den da også og skrev i 1957:

Er Kristus »ikke genopstået, så er han rådnet op i graven, som ethvert andet menneske (…) Så er han en lærer som enhver anden og kan ikke længere hjælpe; og vi er atter forældreløse og alene og må nøjes med visdommen og spekulationen. Vi er i en art helvede, hvor vi blot kan drømme – udelukket – som gennem et dæksel – fra himlen. Men hvis jeg virkelig skal frelses – så skal jeg have vished ikke visdom, drømme, spekulation – og denne vished er troen. Og troen er tro på det, mit hjerte, min sjæl trænger til, ikke min spekulerende forstand. For det er min sjæl, med dens lidenskaber, så at sige med dens kød og blod, der skal frelses, ikke min abstrakte ånd. Man kan sige: Kun kærligheden kan tro på opstandelsen«.

Dette er, ville Alf Ross sige, »gabende tomhed«, men Wittgensteins ord genindsætter en anden tænkemåde, en anden form for erkendelse, den metafysiske erkendelse på dens plads, der fra Platon og fremefter er fornemmere end nogen anden erkendelse og lader ret og retfærdighed tage livtag.

Retten er ifølge sin natur afhængig af magten. Hvad ret er, bestemmes af de til enhver tid siddende magthavere og er derfor et højst relativt begreb:

I Sovjetunionen dikterede Stalin ene mand vilkårligt retten, og dommerne dømte derefter. I Det Tredje Rige dekreterede Hitler egenrådigt, hvad ret var, og dommerne dømte derefter. I Francos Spanien bestemte generalissimoen, hvad ret var, og dommerne rettede ind og så fremdeles i ethvert diktatur.

Efter krigen blev Hitlers retshåndhævere – en del af dem, de fleste slap – dømt efter den ret, de allierede fastsatte – med nogen større ret, fordi de handlede på ofrenes vegne og dermed varetog retfærdigheden, som Antigone i Sofokles’ tragedie.

I Stanley Kramers uopslidelige film ”Dommen i Nürnberg” udveksler den amerikanske dommer og den tyske, som dømmes, til sidst et par vigtige bemærkninger. Tyskeren: »Jeg anede ikke, det ville komme så vidt.« Amerikaneren: »Det kom så vidt, den første gang De dømte et menneske, De vidste var uskyldigt.«

Til forskel fra det relative begreb ”ret”, er retfærdighed et metafysisk begreb og derfor absolut. Retten kan gradbøjes, det kan retfærdigheden ikke. Oldtidens grækere havde ikke et ord for ”ret”, men for retfærdighed: ”dikaiosynæ”.

I Sofokles’ berømte tragedie kolliderer kongens ret med den purunge piges begreb om retfærdighed.

Kongen, som har magten og dermed retten, har påbudt, at hendes bror, der er faldet i et slag, ikke må begraves, men skal henligge som føde for sjakaler og gribbe. Men Antigone sætter sig ud over kongens ret og begraver sin døde bror efter de religiøse forskrifter, og hun gør det med følgende begrundelse:

»Det var ikke Gud, der bød det, heller ej/ Retfærd, der dvæler mægtig hos de dødes drot, -/ og ikkun de har ret at give denne lov. Jeg mener, dine påbud var ej af sådan magt/, – du er dog dødelig - at de gik fremfor Guds/ uskrevne, uforgængelige love. De kom ikke ud i dag og varer til i dag,/ men evigt, og ingen ved, hvornår de først blev til./ Og jeg vil ej, af frygt for nogen mand på jord,/ engang stå frem for Gud, til straf for brud for dem«. (Niels Møllers oversættelse).

Og Antigone vælger døden frem for kongens lov.

Retfærdighed i dens dybeste betydning fuldbyrdes, når den stærkeste behandler et menneske, som er langt svagere end ham selv, som sin jævnbyrdige og ligeværdige. Retfærdighed i dens dybeste betydning fuldbyrdes, når den stærkeste behandler et menneske, som er langt svagere end ham selv, som sin jævnbyrdige og ligeværdige.

Et menneske kan altså gå i døden for retfærdigheden, og det er sket utallige gange i historien løb, mens intet menneske vil gå i døden for begrebet ”ret” – Alf Ross måske undtaget, men mon ikke han var for selvglad?

Oldtidens romere havde ikke noget ord for retfærdighed, de havde et ord for ret – ”jus”, hvoraf vores juridiske begreber er afledt. Ifølge den franske filosof Simone Weil dækkede ”jus” oprindeligt retten til at holde slaver, fordi retten altid har med magt og besiddelse at gøre.

Begrebet ”ret” rummer et stærkt element af selvhævdelse og bag den en latent vold: ”Jeg kæmper for min ret!” ”Jeg skal sgu nok vide at få ret!” ”Det har du ikke ret til!” ”Det er min ret!” Som en følge af begrebet ”ret” kommer rettigheder, og rettigheder indebærer altid noget fortrydeligt, aggressivt og er altid krænkede rettigheder.

Retfærdigheden derimod består i at våge over, at der ikke gøres noget menneske fortræd, selv ikke den døde, som Antigone ofrer sig for.

Står to mennesker over for hinanden, og ingen af dem har magt til at påtvinge den anden sin vilje, må de komme til en forståelse, og kun retfærdigheden har evnen til at få to viljer til at stemme overens.

»Retfærdigheden er de adskilt tænkendes fælles tanke,« skriver Simone Weil. På markeder drak man i gamle dage lidkøb og gav håndslag: Man var kommet overens, og retfærdigheden fuldbyrdes i begge parters fulde samtykke. Hvis magtforholdet mellem to forskubbes til fordel for den ene, reduceres den anden til en ting og berøves sin menneskelighed.

Retfærdighed i dens dybeste betydning fuldbyrdes, når den stærkeste behandler et menneske, som er langt svagere end ham selv, som sin jævnbyrdige og ligeværdige. Samtidig med at han renoncerer på sin magt (og ret), tilbagegiver han den anden den menneskelighed, der er blevet ham berøvet, og den stærkeste opfører sig nøjagtigt, som var de to parter lige stærke.

Jeg er ikke i tvivl om, at Alf Ross, som den tørre rationalist, han var, ville betegne ovenstående som metafysisk nonsens, men i så fald trøster jeg mig med Chestertons bemærkning, at en virkelig gal mand er en, der har mistet alt undtagen forstanden.

Og hos Simone Weil, som jeg med taknemmelighed har taget ved lære af, er der uendeligt meget mere at hente, et uudtømmeligt dyb af visdom.

