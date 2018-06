Kronik: Tyrkiets skæbnevalg

Parlaments- og præsidentvalget i Tyrkiet på søndag bliver et vendepunkt i den tyrkiske republiks historie. Indtil 1950 var Tyrkiet en etpartistat, og ti år senere blev Adnan Menderes’ Demokratiske Parti styrtet ved et militærkup. Dette blev efterfulgt af skiftende regeringer, nogle af dem koalitioner, og tre militærkup, indtil Recep Tayyip Erdogan’s AKP (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet) kom til magten i 2002 med et løfte om reform, vækst og stabilitet.

Fra 1994 til 1998 viste Erdogan sig at være en habil administrator som borgmester i Istanbul, hvor han satte styr på vejnettet, vandforsyningen og forurening. Da Erdogans mentor, lederen af det islamistiske Velfærdsparti, Necmettin Erbakan, blev styrtet i et blødt kup i 1997, stod det klart for Erdogan, at der skulle vælges en anden vej til den politiske magt, hvilket førte til stiftelsen af AKP-partiet i 2001. Da Bülent Ecevits koalition kollapsede det følgende år, kom AKP til magten med løfter om en ren (på tyrkisk, "ak") regeringsform, men det varede ikke længe, før der var tale om business as usual.



Erdogan brød sit valgløfte om at fjerne parlamentarisk immunitet for ikkeparlamentariske lovovertrædelser, og en amnestilov blev vedtaget, der fritog Erdogans finansminister for en beskyldning om skattesvindel. Desuden blev Erdogan selv og 53 andre frifundet for alle anklager om korruption under hans tid som borgmester i Istanbul. Samtidig vedtog AKP-regeringen den første af utallige ændringer til licitationsloven, hvilket har gjort tildelingen af offentlige kontrakter uigennemsigtig.



Så sent som i 2014 mente en gruppe af 16 EU-udenrigsministre, at Tyrkiet var »et inspirerende eksempel på et sekulært og demokratisk land«. Så sent som i 2014 mente en gruppe af 16 EU-udenrigsministre, at Tyrkiet var »et inspirerende eksempel på et sekulært og demokratisk land«.

Tyrkiet blev accepteret som kandidatland af EU i 1999, og efterfølgende begyndte Ecevits regering på reformer af civil- og straffelovgivingen. AKP-regeringen fortsatte med disse reformer, således at Tyrkiet i 2005 blev belønnet med starten på optagelsesforhandlinger. Dog varede det ikke længe inden gassen gik ud af ballonen, og et år senere blev otte ud af 35 forhandlingskapitler nedfrosset på grund af Tyrkiets konflikt med Cypern. Kun 14 kapitler er åbnet, ét er lukket, og i juli sidste år opfordrede Europa-Parlamentet til en suspension af optagelsesforhandlinger på grund af forholdene især efter kupforsøget.



Ikke desto mindre havde Erdogan opnået det, han gerne ville. AKP-regeringen blev præsenteret som vestligt orienteret, reformvenlig og sekulær, og vestlige demokrater hoppede på limpinden. For eksempel erklærede USA’s udenrigsminister Condoleeza Rice, at AKP var »en regering, der er opsat på at trække Tyrkiet i europæisk retning«, og ifølge Sveriges udenrigsminister Carl Bildt bestod AKP-regeringen af »ægte europæiske reformister«. Så sent som i 2014 mente en gruppe af 16 EU-udenrigsministre, at Tyrkiet var »et inspirerende eksempel på et sekulært og demokratisk land«.

Det er klart, at der var et eller andet, de havde misforstået, men som prisvindende tyrkiske journalist Sedat Ergin sagde: »De havde købt et scenarie, og de ville ikke lytte til noget, som ville få det dette scenarie til at krakelere.« Valgsejren i 2007 styrkede AKP-regeringen, og til trods for militærets advarsler blev Abdullah Gül, Erdogans udenrigsminister og medstifter af AKP, valgt til præsident. Piben fik en anden lyd, og regningen med militæret blev gjort op. I en række skueprocesser fra 2008 til 2013 blev flere hundrede officerer, herunder den tidligere generalstabschef, dømt, også med forfalskede beviser.



Ved valget i 2011, hvor AKP fik en halvdel af stemmerne, konsoliderede Erdogan sin magt og udrensede liberale og centralistiske kræfter i den parlamentariske gruppe. Allerede to år tidligere viste Erdogan sig fra sin illiberale side, da Dogan-mediegruppen, Tyrkiets største, blev pålagt to skattebøder i størrelsesorden 3 mia. dollars for at have afsløret en korruptionsskandale, hvor penge fra en tyrkisk velgørenhedsfond i Tyskland blev overført til Tyrkiet. DMG måtte sælge to aviser til en konkurrent, og processen blev fuldført for tre måneder siden, da mediegruppen blev solgt til samme konkurrent, der støtter regeringen.

I 2012 gjorde Erdogan det klart, at det var hans hensigt at opdrage »en religiøs generation«, og følgende år viste styret sit sande ansigt, da det, der begyndte som en miljøprotest i Gezi Park i Istanbul, bredte sig som et oprør til hele Tyrkiet og blev brutalt nedkæmpet. Ikke nok med at 8.000 blev såret, otte dræbt og 5.300 blev arresteret, men det blev også klart for omverdenen, at ytringsfriheden var knækket i Tyrkiet. En efterfølgende rapport fra Freedom House forklarede så sent som i 2014, hvordan store holdingselskaber, der kun fik en brøkdel af deres indtægter fra aviser og tv-kanaler, var afhængige af AKP-regeringen for lukrative kontrakter inden for byggeri, minedrift, finans og energi.

Erdogans regime, der får sin parlamentariske støtte fra græsrødderne, ville aldrig have kunnet holde sig ved magten uden støtte fra og samarbejde med Gülen-bevægelsen. Kendetegnet for bevægelsen er uddannelse, og den har udviklet sig til et internationalt netværk med 2.000 skoler i 160 lande, herunder 800 i Tyrkiet. Af samme grund har medlemmer af bevægelsen besat ledende stillinger inden for den offentlige administration, uddannelse, politiet, retsvæsenet og militæret, hvilket afspejles i de omfattende udrensninger og arrestationer, som har fundet sted siden kupforsøget i juli 2016. Erhvervslivet er også ramt, og regeringen har konfiskeret aktiver fra 1.124 virksomheder, inklusiv holdingselskaber og en bank.

Bevægelsens grundlægger, Fethullah Gülen, en tyrkisk imam, der siden 1999 har været bosat i USA, har tidligere opfordret sine tilhængere til at bevæge sig inden for systemets arterier, indtil de når alle magtens centre, men han har advaret imod at handle for tidligt. I hvert fald var kupforsøget, som Gülen beskyldes for at stå bag, forhastet og har givet Erdogan, hvad han kalder »en gave fra Gud« og anledning til et opgør med sin tidligere allierede. Men i december 2013 var opgøret allerede undervejs, da en gruppe offentlige anklagere og politifolk forsøgte at styrte regeringen med anklager om omfattende korruption.

Erdogans magtposition blev yderligere styrket, da han i august 2014 blev valgt som præsident med 52 pct. af stemmerne i Tyrkiets første direkte præsidentvalg. Siden han var borgmester i Istanbul, har han planlagt at indføre et system med en udøvende præsident, hvor al magten bliver lagt i hænderne på én person, og det var netop det, folkeafstemningen, der blev holdt i april sidste år, handlede om. Siden kupforsøget har der været erklæret undtagelsestilstand i Tyrkiet, og Erdogan har regeret pr. dekret, og det er et lignende system, han gerne ser indført.

De 18 forfatningsændringer, som et snævert flertal stemte for, gør det muligt for præsidenten at være leder af sit politiske parti (det er Erdogan nu) og udnævne vicepræsidenter og ministre, uden at parlamentet får mulighed for at nedlægge veto. Parlamentet får kun lov til at stille skriftlige spørgsmål til vicepræsidenter og ministre og kan heller ikke vedtage en mistillidserklæring. Desuden kan præsidenten udskrive valg, erklære undtagelsestilstand og udstede dekreter. En tredeling af magten er der ikke tale om, da retsvæsenet i al væsentlighed er underlagt præsidenten.

Planen var, at de afgørende parlaments- og præsidentvalg skulle holdes i november næste år, men pga. af den økonomiske situation – den tyrkiske liras bratte fald og den voksende udlandsgæld, har Erdogan besluttet at fremskynde valget til 24. juni, i håb om at han kan redde situationen. For første gang møder han en forenet opposition, en alliance mellem et islamisk, et republikansk og et nydannet nationalistisk parti, og lederen af det kurdiske HDP (Folkenes Demokratiske Parti) fører kampagnen fra sin fængselscelle.



Europarådet fandt, at folkeafstemningen sidste april blev »spillet på en ulig bane«, da spillereglerne blev ændret undervejs. I marts blev valgloven ændret i Erdogans favør, og der er ingen tvivl om, at præsidenten ingen midler skyr for at holde på magten.