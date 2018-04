Kronik: Vi må styre drifterne bedre

»Næst efter kønsdriften er – af de menneskelige drifter – jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse,» sagde folketingsmedlem for Venstre J. K. Lauridsen i 1900. Jernbanedriften er bestemt svær at styre, for der er mange kokke, og rigtig mange af dem har ikke så megen viden, så retterne smager slemt af udeblivelser, forsinkelser og dårlig kundebetjening, og løsningerne koster rigtig mange – og for mange – skattekroner. Problemet er, at det også gælder for andre store anlægsprojekter, og her får Jyllands-Postens afdækning af de voldsomme problemer med Femern-forbindelsen straks én til at tænke også på motorveje og faste forbindelser for slet ikke at glemme Kattegat-forbindelsen og Aarhus Letbane, som Jyllands-Posten også dækker tæt.

Danmarks infrastruktur er en af nøglerne til vores lands relative succes. Det svarer til blodomløbet i et menneske. Blodpropper, ikke fungerende hjerteklapper og åreforkalkninger ønsker ingen, men det har vi til stadighed på transportområdet. Det kan og skal gøres bedre:

For det første mangler vi grundlæggende en overordnet planlægning, som får tog, busser, biler, fly, skibe, cykler og fodgængere til at spille godt sammen. Og vores transportsystem skal hænge godt og sikkert sammen med det øvrige Europa. Vi har lovet EU sådanne planer for transportsektoren, som vi bliver nødt til at udarbejde – også så det passer med de høje miljømæssige ambitioner om CO2-nedbringelse. Denne overordnede planlægning bør være en plan alle – eller næsten alle – politikere kan arbejde med på. Danmark er afhængig af, at planerne er troværdige og rækker langt ud i fremtiden og ikke ændres, hver gang der kommer en ny regering. Brede flertal, tak.

Med god planlægning som også skal dække de store byområder i bl.a. hovedstaden, Aarhus, Odense, Aalborg og Trekantsområdet får man gennemført tingene i den rigtige rækkefølge, og så undgår man f.eks. at grave Kongens Nytorv og Danmark største trafikknudepunkt, Nørreport Station, op igen og igen. Planen skal have en vision 2050 med veldefinerede delmål.

For det andet er der en række problemer i vores Transportministerie. Og de er desværre meget gamle. Den manglende respekt for Folketingets beslutninger er en af de sværeste at acceptere. Fra min tid kan bl.a. nævnes, at Folketinget ville have en metrostation i udenrigs- og indenrigslufthavnen. Det lavede vi en lov om, men det fik vi ikke. Det var, fordi man indkøbte tog, der ikke kunne klare at dreje så meget, som var nødvendigt på dette sted! Det fik vi ikke straks besked om i Folketinget, så vi evt. kunne rette loven, nej, vi måtte selv finde det i VVM-rapporten i et par sætninger. Og den skulle så findes i Folketingets miljøudvalg, om jeg husker ret. Den måde at ændre lovgivningen på er gennemført uanstændig og dybt udemokratisk. Men det gav da bestemt en besparelse i det økonomisk nødlidende metroprojekt.

Et andet eksempel er kapacitetsmanglen i metroen i København. Man forsøger nu at sælge de kommende milliardstore ekstraomkostninger med baggrund i metroens succes med for mange passagerer. I virkeligheden er det blot en anden kæmpe planlægningsskandale. Man har kun knapt 60 mio. rejsende pr. år, hvor ministeriets prognose var 88 mio. kr. årligt. Det vil sige, at der kun er to tredjedele af det forventede antal passagerer! Allerede dengang blev det af eksperter via § 20-spørgsmål påtalt, at togene og perronerne var for korte. På den baggrund kan man kun opfordre hele den vakse presse til at kigge alle trafikprognoser grundigt igennem, når de lægges frem for offentligheden. ”Den fjerde statsmagt” har virkelig noget at gøre her. Det burde være pligtstof på journalistuddannelserne.

Det er også interessant, at der er personsammenfald i transportministerieregi med flere af de skandaleramte projekter.

Vi ser igen og igen, at en række af lagte forudsætninger i Transportministeriet og hos underleverandørerne ikke holder. Det burde så meldes offentligt ud til beslutningstagerne, men det skjules og bortforklares og sløres. Det er en helt igennem uetisk måde at arbejde på. Hvordan er det at være minister og transportpolitiker i et sådant system? Det er stort set umuligt at gøre et ordentligt stykke arbejde. Embedsværkets arbejde skal være præget af åbenhed, så alle relevante parter kan følge med i, hvad vores skattekroner bruges til. Mange vil også kunne komme med forslag til forbedringer, men det kan de kun, hvis der spilles med åbne kort. Politikerne har selv en interesse i mere åbenhed, når forvaltningsloven nu skal revideres.

Etikken er én ting. Den faglige profil er en anden. Vi taler her om it- og ingeniørtunge opgaver. Derfor skal der selvfølgelig være superdygtige specialister på området. Selvfølgelig skal der også være jurister og økonomer, men de klarer ikke opgaven uden it-folk og ingeniører.

Et tredje forhold er, at vi er nødsaget til at have kompetente og af hinanden uafhængige folk

til at lave politikken, lovudkastene, bekendtgørelserne, vejledningerne og ministerbetjeningen.

til at være myndighed med de godkendelser, tilladelser og dispensationer, som de gennemførte love kræver eller giver mulighed for.

til at gennemføre de store udbud.

til at være revisorer på området, for også Stats- og Rigsrevisorerne med tilhørende stabe er for tyndt bemandede til at være en effektiv revision.

til at støtte Folketingets medlemmer på transportområdet.

til uafhængigt at forske på området.

Når man sparer personalet helt i bund, delvist ansætter forkerte medarbejdertyper og arbejder uden overordnet planlægning, så er der tegnet fast abonnement på driftsforstyrrelser i milliardklassen.

Lad os tage et eksempel mere. Når man udbyder store opgaver, så fanger bordet. Har man ikke bedt om det hele og specificeret det hele, så får man godt nok en lav pris, men de, der byder, ved udmærket, at alle rettelser kommer til at koste rigtig mange penge. Hvad ministeriet vinder på den lave pris ved sjasket arbejde af få ukyndige, det henter de store konsortier hjem på alle ekstraregningerne. Derfor skal de folk, der laver udbuddene, være mindst lige så dygtige som dem, der byder på opgaverne

De folkevalgtes situation på transportområdet er uhyre vanskelig. Stoffet er teknisk og meget kompliceret, og tid og hjælp til arbejdet er der ikke meget af. Læsning af de mange og tunge rapporter giver ikke mange stemmer. De gamle i jobbet kender stoffet i rimelig grad, men når de bliver ”hjulpet” med misvisende oplysninger fra Transportministeriet, så har de det ganske svært. Hvem skal de tro på, når eksperter udefra siger, at et projekt er ved at køre i grøften? De kan ”stille spørgsmål til ministeren”, ”kalde ham i samråd”, ”bede ministeren om en redegørelse” eller ”tage det op i forligskredsen”, men de har ikke mulighederne for at gennemlyse området med uafhængige eksperter. Ministeren vil efter nogen tid sige eller skriftligt svare: »Der er styr på sagerne« – måske ledsaget af nogle små bemærkninger om nogle få og små justeringer i projektet, som MF’eren ikke kan gennemskue det fulde omfang af.

Den til enhver tid siddende transportminister har det heller ikke for let. Mange af dem er blevet misinformeret i tidens løb. Jyllands-Posten har til overflod dokumenteret dette. Desværre ser disse misinformationer eller manglende informationer ikke ud til at have de helt store konsekvenser for andre end skatteborgerne. Bonusserne fortsætter i en lind strøm.

Lad os kigge på mulige løsninger. Der bør omstruktureres på området, for IC4-skandalerne, skandalerne omkring signalsystemet, skandalerne omkring Femern-forbindelsen og skandalerne omkring metroen i København bør ikke være fast stof i medierne. Det bør i stedet være succeshistorierne om vores velfungerende infrastruktur, der fylder medier og glæder borgerne.

Mit forslag skal være, at man får udarbejdet den nødvendige langtidsplanlægning og får den suppleret med en infrastrukturfond i stedet for togfonden. At alle ansvarsbevidste partier deltager aktivt i langtidsplanlægningen og infrastrukturfonden. Budgetterne fastlægges mange år ud i fremtiden.

Transportministeren kunne få to til tre viceministre valgt blandt forligsbærende partier, så den politiske styrke forøges i forhold til embedsværket.

En anden model var, at Folketingets informationstjeneste udbyggedes i betydelig grad, så folketingsmedlemmerne havde uafhængige eksperter til rådighed.

En tredje model kunne være, at vi ved siden af de økonomiske og miljøøkonomiske vismænd i Det Økonomiske Råd fik transportøkonomiske vismænd.

Statsrevisorerne skal endvidere have økonomiske midler og kraft til at matche embedsværkets (bort-)forklaringer og spille lige op med nogle måske lidt for stærke departementschefer.

Med en eller flere af disse modeller vil målene, midler og mandskabet være klart. En oprydning kan begynde, og drifterne bliver mere styrede til gavn og glæde for den befolkning, som betaler og benytter infrastrukturen.

Kronikøren er tidligere medlem af Transportudvalget og følgegrupperne for byggerierne over Storebælt, Øresund og metroen i København.