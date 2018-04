Danmark er helt fremme i feltet, hvad angår digitalisering. Sammenlignet med andre lande har vi f.eks. formået at digitalisere store dele af den offentlige sagsbehandling og har dermed opnået en EU-førsteplads i det, kommissionen kalder digital governance.

Vi er også frontløbere inden for velfærdsteknologi – ikke bare som indkøbere og brugere, men også som udviklere af produkter både til det danske marked og til verdensmarkedet.

Forestillingen om en støvet og utidssvarende offentlig sektor holder altså ikke. Den offentlige sektor gør brug af masser af ny teknologi, og ny teknologi er da også noget, der i høj grad optager lederne i den offentlige sektor.

Det viser en undersøgelse, som Microsoft netop har udarbejdet i samarbejde med konsulenthuset Qvartz blandt en række offentlige topledere.

De teknologiske muligheder er uanede. Men digitalisering kræver mennesker. Mennesker, der kan se værdien – og oplever den i mødet med den danske velfærd og den offentlige sektor. Hvad enten der er tale om borgere eller medarbejdere.

Her fremgår det, at digitalisering er den vigtigste strategiske prioritet for 17 ud af 20 offentlige organisationer. Men undersøgelsen viser også, at ledernes primære fokus er på, hvordan de digitale muligheder kan skabe innovation i nuværende kerneopgaver, og hvordan digitale initiativer kan optimere løsningen af de opgaver.

Digitaliseringen skal groft sagt gøre os i stand til at ”køre længere på literen” for at bruge minister for offentlig innovation Sophie Løhdes egne ord.

Men er det nok til at skabe en velfungerende, digital offentlig sektor?

Vi mener, at der er meget mere at hente ved at tage blikket fra effektiviseringen et øjeblik og i højere grad tage offentlige medarbejdere og borgere med i ligningen.

For nok tegner undersøgelsen et billede af en offentlig sektor, der ligger højt på den ”digitale modenhedskurve”, og som har taget ambitiøse og proaktive skridt i retning af at blive digitalt sammenhængende og tidssvarende.

Men den tegner også et billede af en sektor, hvor der er stor afstand mellem strategiernes mål og ledernes dagligdag. Her fylder budgetter mere end innovation – og vi mener, at sidstnævnte er der, hvor vi kan finde værdien for både borgere og medarbejdere.

Digitalisering er ikke gjort med strategier og investeringer i teknologi, men drejer sig i lige så høj grad om organisation, ledere og ikke mindst medarbejdere. Det er trods alt dem, der hjælper de ældre på plejehjemmene, underviser vores børn i skolerne og møder borgerne i borgercentrene.

Medarbejdernes indstilling til digitalisering er dybt forankret i den værdi, det skaber. Og her handler det ikke kun om at optimere løsningen af eksisterende kerneopgaver.

En undersøgelse fra Foa illustrerer det meget godt. Den type af velfærdsteknologi, som medarbejderne i ældreplejen er allermest positivt indstillet over for, er loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi. Intelligente senge scorer næsthøjest. Det gør det, fordi den type af teknologi gør borgerne mere selvhjulpne og giver dem mere frihed. Samtidig letter det arbejdet for medarbejderne.

»Når det gælder senge samt loftlifte, kan jeg forklare beboerne, hvorfor de er gode ting. De kan være mere uafhængige af mig og selv styre, hvornår de vili seng,« forklarer en sosu-assistent.

Undersøgelsen viser, at hele 98 pct. er positivt indstillet over for liftene. Og det er fuldstændig samme procentdel – 98 pct. – som mener, at den type teknologi giver værdi til deres arbejde.

Der er altså flere eksempler i den offentlige sektor på ny teknologi, der går nye veje og skaber værdi for borgere og medarbejdere.

Men der er også eksempler på ny teknologi, som skaber større værdi for systemet end for borgeren. Ny teknologi, som måske sparer det offentlige system for en række udgifter, men samtidig påfører borgere og virksomheder byrden.

Det handler f.eks. om selvbetjeningsløsninger, hvor nogle borgere og virksomheder oplever ikke at kunne få den vejledning eller støtte, de har behov for. Hvor digitalisering uden ansigt skaber et system, hvor man ikke kan finde vejen ind.

Og det leder os tilbage til Microsofts undersøgelse. Microsoft har nemlig foretaget selvsamme undersøgelse blandt ledere i private virksomheder. Og det giver anledning til en række interessante sammenligninger.

Lad os slå det fast med det samme: Offentlige og private ledere er lige optagede af teknologiens muligheder. Men hvor lederne i de private virksomheder ser kundens oplevelser og service som det vigtigste omdrejningspunkt for digitaliseringen, har de offentlige ledere i højere grad fokus på effektiviseringsgevinster. Altså har de private kunden i fokus – og det offentlige har systemet i fokus.

Og det er i virkeligheden det, vi mener med at have større ambitioner for digitaliseringen i den offentlige sektor. På borgernes og medarbejdernes vegne.

Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at det offentlige står over for store udfordringer de kommende år med et stigende behov for velfærd. Andelen af ældre stiger f.eks. og dermed også forventninger og behov for god pleje og behandling. Det betyder, at man skal passe godt på pengene. Naturligvis.

Men hvis digitaliseringen af den offentlige sektor skal blive en succes, er vi nødt til at flytte fokus fra besparelser til værdiskabelse.

Der er masser af potentiale i ny teknologi, der kan gøre livet langt lettere for os, når vi bliver gamle. De tidligere nævnte loftlifte, spiserobotter og vasketoiletter er blot eksempler. Ny teknologi kan i nogle tilfælde gøre tidligere offentlig service overflødig eller frigive tid, som i stedet kan bruges til at vise nærvær, f.eks. på plejecentrene. Ny teknologi har potentialet til at forny vores demokrati, sætte ekstra kraft på vores gode idéer og gøre vejen fra idé til handling langt kortere.

De teknologiske muligheder er uanede. Men digitalisering kræver mennesker. Mennesker, der kan se værdien – og oplever den i mødet med den danske velfærd og den offentlige sektor. Hvad enten der er tale om borgere eller medarbejdere.

For uanset hvordan vi vender eller drejer det, må det da være mennesket, der skal være i centrum – og ikke systemet. Og det kræver vejledning, uddannelse og service, hvis teknologien skal lykkes og gøre os mere tilfredse, selvhjulpne og selvkørende. Ligegyldigt hvem vi er, og hvad vores forudsætninger er.

Derfor, kære politikere og ledere i den offentlige sektor, vær langt mere ambitiøse på borgernes og brugernes vegne. Foretag investeringer i ny teknologi; ikke kun i software og hardware. Men også i de borgere og medarbejdere, der skal bruge den ny teknologi. Det kræver uddannelse. Men også ordentlige rammer, så idéer og udvikling kan finde sted.

Teknologien skal være et redskab til at skabe reel værdi for borgerne – et redskab til at udøve sin faglighed som medarbejder. Det er en bunden opgave for politikere i både kommuner, regioner og stat at sikre det.

Så ny teknologi skaber bedre velfærd, ikke bare billigere.