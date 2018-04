Kronik: Et bredt medieforlig er i demokratiets tjeneste

Faktum er, at Google og Facebook er vores mest brugte informationskanaler. Og kendsgerningen er, at hverken Google eller Facebook ønsker at tage ansvar for det indhold, der ofte spredes med epidemisk hast på deres medier. Tværtimod stiller begge sig tjenstvillige til rådighed for spredning af løgne og fejlagtige informationer. Også gerne for fremmede magter, som vi har set det i både USA og Storbritannien i forbindelse med nylige valghandlinger.

Facebook lader sine brugeres dybt private data anvende til gedulgt politisk propaganda, ligesom Google velvilligt distribuerer voldeligt indhold direkte rettet mod børn på sin Youtube-kanal. Indhold, som Google samtidig bruger til at udsætte børn for et skamløst reklametryk.

Det er ikke, fordi de ikke kan sortere i indholdet. Eksempelvis misbruger Google gerne sin dominerende position til at frasortere konkurrerende medier i sine annoncesalgssystemer. Også selv om indholdet kommer fra danske nyhedsmedier, der opererer under dansk lovgivning og er underlagt det danske pressenævn.

For Google og Facebook er der kun ét mål, der gælder: at sælge flest mulige annoncer på baggrund af den enorme mængde af data, de indsamler om brugerne. Det har gjort de to virksomheder til nogle af verdens mest værdifulde. Men begge virksomheder medvirker samtidig til en massiv forurening af den offentlige samtale. Løgnagtig information og fordækt politisk propaganda flyver om ørerne på os.

Sagt lige ud: Vi kan ikke være tjent med, at Google og Facebook har sat sig så tungt på informationstilførslen til den demokratiske samtale i Danmark. Et velfungerende demokrati baserer sig på faktuelle oplysninger, stillet til rådighed af en mangfoldighed af troværdige medier, der tager ansvar for det indhold, de publicerer, og som står til regnskab for hinanden og for offentligheden igennem et velfungerende pressenævn.

For et relativt lille land med sit eget sprog er det lettere sagt end gjort at sikre en sund og velfungerende offentlig samtale. Ikke mindst efter at Google og Facebook har erobret en tredjedel af de danske reklamekroner og har slæbt dem i skattely. En stor del af disse penge gik tidligere til at finansiere dansk indhold, og det er derfor blevet endnu sværere for de frie, private danske nyhedsmedier at skabe en bæredygtig økonomi. Og dermed også sværere for dem at bidrage til et oplyst demokrati, selv om det er selve meningen med deres virke.

Set i det lys, står der uendeligt meget på spil, når de danske mediepolitikere i de kommende uger skal forhandle fremtidens rammevilkår for de danske medier. Helt kontant er demokratiets iltforsyning på spil. Uden troværdige medier, der baserer sig på faktuelle oplysninger, er vi ilde stedt. Vi risikerer at kvæle demokratiet, hvis vi lader kyniske, udenlandske reklamesælgere få frit spil til at forurene den offentlige sfære.

Regeringen og Dansk Folkeparti har allerede spillet ud med første del af et nyt medieforlig i form af en reduktion af DR med 20 pct. Mange mener, at aftalen står i direkte modstrid med ønsket om at skabe en modpol til Google og Facebook. Sandheden er, at det er lige omvendt. DR har været en af Facebooks mest ivrige samarbejdspartnere i Danmark. DR har ikke alene distribueret store mængder af indhold via Facebook og oprettet Facebook-profiler ad libitum. DR har uden beregning markedsført Facebook heftigt på radio og tv. Det er helt uforståeligt, at en licensfinansieret dansk medievirksomhed på den måde har stillet sig til rådighed for en amerikansk, ultrakommerciel virksomhed, der velvilligt spreder misinformation.

Lige så uforståeligt har det været, at DR har haft så ringe lyst til at beskytte det enestående danske økosystem, der igennem årtier har skabt grundlaget for en pluralistisk mangfoldighed af uafhængige danske medier. Et økosystem, hvor statens medier og de frie medier fint har suppleret hinanden, og hvor statens medier tidligere har holdt sig til at varetage opgaver, som de private medier ikke løste mindst lige så godt.

I stedet for at kere sig om økosystemet har DR været optaget af egen dominans. Derfor er det på høje tid, at der nu skabes et mere fokuseret DR, så vi får en bedre balance mellem de statslige og de frie, private medier. Men det er vigtigt, at mediepolitikerne gør arbejdet færdigt med en præcis public service-kontrakt, som sikrer, at DR bruger ressourcerne på opgaver, som de uafhængige medier ikke varetager. I den forbindelse er det værd at minde om, at de frie, private medier hver eneste dag producerer mere indhold af public service-karakter, end DR gør.

Men lad der ikke herske nogen tvivl: Vi har brug for et stærkt og fokuseret DR. Særligt på børne- og ungeområdet, hvor behovet for dansk kvalitetsindhold er større end nogensinde. Tilsvarende har DR en helt afgørende rolle, når det gælder drama og kultur. Her både kan og skal DR løfte opgaven bedre end de fleste.

Men det er ikke gjort med et fokuseret DR. Vi har samtidig behov for tidssvarende rammevilkår, der sikrer en mangfoldighed af frie og økonomisk bæredygtige medier, der kan understøtte en demokratisk samtale baseret på fakta.

Jeg er ikke i tvivl om, at medieforligskredsen forstår problemstillingen, og jeg skal afstå fra detailråd. Men jeg vil til gengæld indtrængende opfordre til, at vi får et medieforlig, der er så bredt som muligt – og så langvarigt som muligt. Usikkerhed i form af et kort medieforlig, der kan ændres efter det næste folketingsvalg, vil være gift for de private mediers investeringslyst.

Derudover vil jeg opfordre til, at man tænker sig ualmindeligt godt om, hvis man privatiserer TV 2 Danmark. Især hvis man ønsker, at TV 2 fortsat skal levere public service. Det er utvivlsomt sundt at sprede ejerskabet af TV 2 og lade private investorer blive medejere. Men hvis man først har solgt 40 pct. af TV 2 til én privat ejer, som planen er nu, er man reelt i gang med en fuld privatisering af TV 2, og det vil ikke være realistisk at få ejerskabet spredt yderligere. Med en fuld privatisering kan man ikke vide sig sikker på, at TV 2 fortsat vil bidrage med public service. Uanset alle besværgelserne om, at man kan pålægge TV 2 public service-forpligtelser, er realiteten, at et fuldt privatiseret TV 2 kan gøre, som den nye ejer lyster. Herunder også skabe et dansk Fox News eller et CNN og dermed drive politiserende medievirksomhed.

Tilmed viser erfaringerne fra Norge, at private tv-virksomheder tager sig godt betalt, hvis de skal levere public service. I fjor krævede TV 2 Norge således 135 mio. norske kroner om året for at sende nyheder og opretholde et hovedkontor uden for Oslo. De norske politikere kunne ikke gøre andet end at hoste op med pengene, hvis de fortsat ville have public service fra TV 2 Norge.

Hvis man ønsker at mindske statens tag i TV 2 Danmark, bør man overveje en model, som sikrer et spredt ejerskab og sikkerhed for, at TV 2 fortsat kan pålægges en forpligtelse til at producere public service-indhold. Den oplagte model er en børsnotering kombineret med et fortsat statsligt majoritetsejerskab. En konstruktion, som i øvrigt også giver TV 2 et rigeligt finansielt råderum til at foretage de nødvendige, fremtidige investeringer.

Også hvad angår TV 2, er det evident, at et smalt medieforlig vil være en ulykke. TV 2’s betydning for de danske mediers økosystem er betydelig. Vi har alle brug for en stabil, langsigtet løsning, der sikrer et upartisk TV 2, som bidrager med troværdige fakta til den demokratiske samtale. Det er det forkerte tidspunkt i danmarkshistorien at sjakre med en af vores vigtigste oplysningskanaler.

Sjældent har et medieforlig været så betydningsfuldt som det kommende. Vi ved, at det er svært at bygge nye medier op, der har oplysning som selve formålet med deres virke. Desto vigtigere er det, at vi ikke gør skade på dem, vi allerede har.

Nu gælder det om at få skabt de bedst mulige rammevilkår for at servicere et levende og tillidsfuldt demokrati. Allerhelst i et bredt og langvarigt medieforlig. Ikke blot for mediernes skyld, men også for vores evne til at opretholde en åben og demokratisk samtale, baseret på fakta.