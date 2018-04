Kronik: Ingen udsigt til regimeskift i Ungarn

Europa har vigtige og skelsættende valg i 2018. Ét af dem får vi i Ungarn den 8. april. I det følgende ser vi nærmere på Ungarn her, hvor vi har nået valgkampens slutfase. Og lad os straks være ærlige: Meget skal gå galt, hvis ikke Viktor Orbán og Fidesz genvinder magten, måske med et styrket mandat. Flere faktorer spiller ind: den førte politik, landets økonomiske situation, oppositionens problemer og det illiberale demokrati, ”orbanismen”, der giver Fidesz fordele ved valget.

Når det gælder selve indholdet i regeringens politik, kan der med fordel skelnes mellem ideologi og konkret politik. Ideologisk spiller regeringen på ”os versus dem” og bestemt ikke uden held. ”Vi” (det ungarske folk) er truet af onde kræfter udefra og indefra (”dem”), det være sig ”Bruxelles”, dvs. EU, ngo’ere, milliardæren Soros og fra konventioner og tilstrømningen af flygtninge og immigranter til Europa. Alt dette ses som trusler mod den nationale integritet og landets kristne kultur.

Ungarn skal fortsat føre en delikat balancegang mellem Rusland/Kina og USA. Ungarn skal fortsat føre en delikat balancegang mellem Rusland/Kina og USA.

Økonomi har også betydning. Ungarns økonomi er i bedring, i hvert fald har Ungarn høj økonomisk vækst (3-4 pct.) og lav arbejdsløshed (ca. 4 pct.). Det har givet mange store lønstigninger, hvilket giver opbakning til regeringen, og det uanset at korruptionen og uligheden stadig er høj. Ja, stik modsat i de andre Visegrad-lande er den faktisk stigende målt efter forskel i indkomster og formuer. Problematisk er også den store afhængighed af pengeoverførsler fra EU og af udviklingen i tysk økonomi. Viktor Orbán kan ikke vinde valget alene med brug af økonomiske argumenter, og det ved han.

Før eksplosionen i flygtningestrømmen i 2015 var opbakningen til Fidesz nedadgående, og uenighederne inden for Fidesz voksende. Men det har ændret sig siden. Flygtningekrisen kom som en gave.

Indgrebene over for retssystemet, uheldig politik for uddannelse og sundhed, undertrykkelse af kritiske ngo’ere og begrænsningerne i mediefriheden er blevet mødt med protester både hjemme og ude. Retsforhold og mediefrihed vægtes ikke højt i den brede befolkning og slet ikke i landdistrikterne, hvor social og fysisk sikkerhed rangerer højere. Vigtigt for Fidesz har derfor været at undgå indgreb, der især møder modstand i landdistrikterne og i de mindre byer, hvor Fidesz har særlig mange kernevælgere. Er det sket, er lovforslag trukket tilbage. Det skete også i forbindelse med den foreslåede it-skat. Orbán måtte også bøje sig for protesterne mod afholdelse af OL i Ungarn.

At oppositionen ikke er i stand til at optræde samlet og præsentere vælgerne for et bæredygtigt alternativ, er også en faktor. Godt nok er arbejdsvilkårene svære for oppositionen pga. regeringens diskriminerende indgreb, men vælgerne skal præsenteres for andet end en tilbagevenden til ”status quo ante”, forholdene før 2010, ellers er slaget tabt på forhånd. Oppositionen har svært ved at præsentere en fælles kandidat på ministerpræsidentposten. Det største oppositionsparti, socialistpartiet (MSZP), opstillede først László Botka, men hans kandidatur blev derefter trukket tilbage.

Det er heller ikke lykkedes for oppositionen at få opstillet fælles lister ved valget. Det komplicerede ungarske system med valg i 106 enkeltmandskredse og en spærregrænse på 5 pct. gør fælles lister bydende nødvendigt. Partiet Momentum og miljøpartiet LMP stiller ikke desto mindre op selvstændigt. Gyurcsanys Demokratisk Koalition (DK) har dog indgået en aftale med Fidesz om at støtte hinandens kandidater i valgkredse, hvor der skal afholdes en 2. valgrunde. Det skal ifølge valgloven ske, hvis en kandidat i første runde ikke har vundet de krævede mindst 50 pct. af stemmerne. Det lille parti Párbeszéd, et udbryderparti fra miljøpartiet LMP, får kandidater på Fidesz’ lister.

Værst er, at de forskellige oppositionspartier heller ikke optræder særlig enigt på programplanet. Nogle er mere socialt indstillede end andre. De er heller ikke enige om holdningerne til den politiske fortid, frem for alt om hvordan en centrum-venstre regering skal forholde sig til perioden før 2010, hvor socialister og liberale regerede landet. Skal der være et brud? Socialistpartiet forsvarer naturligt nok sin egen fortid, men de nye, f.eks. Párbeszéd og Momentum, ønsker en ny start.

Partiet Jobbik er et kapitel for sig. Partiet har traditionelt været placeret som et yderligtgående højrenationalt part. Men partiets leder Gábor Vona har valgt at bevæge partiet længere mod den politiske midte. Det har skabt en vis uenighed internt, indtil nu dog ikke åbenlyst. Fidesz har intensiveret angrebene mod Jobbik, der konkurrerer med Fidesz om de højrenationalt indstillede vælgere. Jobbik har kraftigt neddæmpet den nationalistiske retorik og EU-modstanden og i stedet fokuseret på sociale og økonomiske emner. Partiet ved, at Orbán og Fidesz på de områder er mest sårbare.

Følgerne af Fidesz’ formodentlige valgsejr diskuteres naturligvis ivrigt: Hvad vil Orbán foretage sig i de næste fire år? Vil han optræde mere forsigtigt, eller vil han stik modsat forstærke den illiberale linje, i endnu højere grad kontrollere medierne og domstolene og sætte grænser for ngo’erne og mediefriheden? Og hvordan vil han forholde sig til EU? Vil hans pro-russiske politik fortsætte uændret?

Mest taler for en høj grad af kontinuitet. Som fastlås i en interessant analyse fra Friedrich-Ebert-Stiftung vil meget afhænge af, hvad der sker i EU og på den internationale scene i det hele taget. Godt nok er Fidesz EU-kritisk, men samtidig også mere fleksibelt indstillet end Polen. Orbán kan godt give EU visse taktiske indrømmelser. Og han følger ikke nødvendigvis den politik, der føres i de andre Visegrad-lande. Han støttede således genvalget af Donald Tusk som EU-præsident og bakkede ikke op om f.eks. den polske regerings krav om krigsskadeserstatninger fra Tyskland. Ungarn har ikke samme udeståender med Tyskland historisk som Polen, og båndene til de sydtyske delstater er stadig tætte. Orbán støttede Trump ved det amerikanske præsidentvalg, men kan ikke være sikker på USA. Ungarn er mindre end Polen og ikke i samme grad som Polen køber af våben fra USA.

Frygten for Rusland er i Budapest meget mindre end i Warszawa. Vendingen mod øst, med satsning på større politisk og økonomisk samarbejde med Rusland og Kina, er kommet for at blive. Ungarn skal fortsat føre en delikat balancegang mellem Rusland/Kina og USA. Forholdet til Ukraine er lige nu meget dårligt på grund af Ukraines nye kontroversielle sproglov. Det bliver næppe bedre, for allerede før sprogloven var forholdet mellem Ungarn og Ukraine problematisk især pga. forholdene for det ungarske mindretal i Ukraine. Den genvalgte regering i Budapest vil sikkert fortsætte en udenrigs- og sikkerhedspolitik efter det klassiske princip om ”ikke at have permanente fjender og venner”.

Ved præsidentvalget i Tjekkiet i januar blev Zeman genvalgt, i Ungarn gentager Orbán sikkert kunststykket. Valget i Polen næste år tyder på genvalg af regeringen ledet af Lov- og Retfærdighedspartiet. I Rusland får Putin med sikkerhed fem år mere på præsidentposten. Alt dette bliver det etablerede mainstream og liberale Europa tvunget til at leve med – og også drage lære af.