Kronik: Separatistbevægelsernes succes er historisk betinget

I de seneste år har separatistpartier haft stor fremgang ved valgene i en række stater i Europa. Men det er ikke tilfældigt, at det især er i lande som Storbritannien, Belgien, Italien og Spanien, at de har haft vind i sejlene, mens tilsvarende partier enten slet ikke eksisterer eller ikke spiller nogen rolle i lande som Tyskland og de nordiske lande. Løsrivelsespartiernes succes er nemlig ikke kun betinget af store økonomiske og sociale modsætninger internt i landene. Den er også i høj grad historisk betinget.

De fleste af de lande, hvor løsrivelsespartierne har stor tilslutning, har det til fælles, at de er relativt nye stater. Det betød, at der allerede, inden disse stater blev oprettet, eksisterede en række stærke regionale identiteter (den skotske, den flamske osv.). Det er i vid udstrækning disse regionale identiteter, som løsrivelsesbevægelserne i dag bygger videre på.

Da Storbritannien blev oprettet i 1707, havde Skotland en lang historie bag sig som selvstændig stat med sin egen særlige kultur og identitet. Da Italien blev dannet i 1861, havde mange af de norditalienske stater og bystater, som nu kom til at indgå i den nye, samlede italienske stat, tilsvarende allerede eksisteret i århundreder. Deres befolkninger havde udviklet deres egen kultur, deres egen politiske kultur og en stærk identitet. Og da Belgien blev oprettet som en helt ny stat i 1830, var den flamske identitet (som var knyttet til sproget) i den nordlige del af landet ligeledes stærk i forvejen, mens den vallonske (fransksprogede) identitet i den sydlige del af landet havde tilsvarende stor betydning.

Og i Spanien havde mange af de spanske regioner eksisteret som selvstændige stater i flere århundreder op igennem middelalderen, inden Spanien blev oprettet som en ny, samlet stat i 1479.

I Spanien, Storbritannien, Belgien og Italien blev det derfor vanskeligt at skabe en ny fælles national identitet til erstatning for de gamle regionale identiteter, som i forvejen stod så stærkt i befolkningerne. Derfor skal der heller ikke her i begyndelsen af det 21. århundrede ret mange sociale og økonomiske modsætninger i de pågældende lande til, før en relativt stor del af befolkningen begynder at ønske en løsrivelse fra den øvrige del af landet.

Enten fordi man er meget rigere end den øvrige del af landet og derfor ikke vil betale til ”de andre”. Eller – i sjældnere tilfælde - fordi man er meget fattigere og føler, at befolkningen i den rige del ser ned på én. Man har jo lange historiske erfaringer med ikke at have været en del af den nuværende samlede stat og kan dermed også relativt let opbygge en forestilling om, at alt sikkert var meget bedre i de gode gamle dage, hvor ens region ikke var en del af Storbritannien, Belgien, Spanien eller Italien. Selv om ingen i befolkningen naturligvis længere selv kan huske det.

Dette er en væsentlig del af baggrunden for de senere års fremgang for Det Skotske Nationalistparti (SNP), Ny Flamsk Alliance i Belgien, de forskellige catalanske (og andre) løsrivelsespartier i Spanien og Lega Nord i Italien.

Stater som Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island – og Tyskland - har nogle andre historiske erfaringer, som betyder, at her ikke er basis for stærke separatistpartier.

Når det gælder de øvrige nordiske stater, er der på tilsvarende måde i mange henseender tale om meget homogene stater.

En væsentlig forklaring på, at Danmark ikke har nogle løsrivelsespartier, som stiller op til folketingsvalgene, er således, at den danske udenrigspolitiske historie fra 1620’erne og frem til 1864 – med enkelte undtagelser – var én lang række af tabte krige. Til sidst havde vi tabt så meget territorium, at landet var blevet et af de mest homogene i hele Europa, både hvad angår befolkningens sprog, religion, kultur og etnicitet. Efter nederlaget i 1864 var grænsen blevet rykket tilbage så mange gange, at stort set alle de mindretal, som tidligere havde boet inden for landets grænser (undtagen nogle få jøder og indvandrede svenskere osv.), nu var kommet til at bo på den anden side af grænsen.

Næsten alle, der boede i Danmark i årene efter 1864, talte det samme sprog, havde den samme religion, så ud på den samme måde og havde den samme kultur. Selvfølgelig eksisterede der dialekter, og der var visse kulturelle forskelle i form af f.eks. egnsretter o.l. Men forskellene var generelt meget mindre end i de fleste andre europæiske stater. Og det blev ved med at være sådan i de efterfølgende 100 år, indtil den første bølge af indvandring fra fjernere stater såsom Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan satte ind omkring 1960.

De mennesker, som fra nu af kom til at udgøre en gruppe, som havde en anden kultur, et andet sprog, en anden religion osv. end flertallet af danskere, var imidlertid ikke knyttet til en bestemt egn af landet. Derfor blev der heller ikke – selv om Danmark gradvist begyndte at blive mere multikulturelt – basis for dannelse af stærke separatistpartier, som f.eks. ønsker at løsrive Fyn, Vendsyssel eller Falster fra den øvrige del af landet.

Når det gælder de øvrige nordiske stater (Norge, Sverige, Finland og Island) er der på tilsvarende måde i mange henseender tale om meget homogene stater. I Norge har man ganske vist en sprogstrid mellem tilhængere af nynorsk og tilhængere af bokmål. Men i modsætning til i Belgien bor dem, der benytter sig af det ene af sprogene, ikke i den ene ende af landet, mens dem, der benytter sig af det andet af sprogene, bor i den anden ende af landet.

I Finland har man ligeledes en sprogstrid mellem de 95 pct. finsksprogede og de fem pct. svensksprogede. Men mange fra den svensksprogede minoritet, som primært bor i det sydvestligste hjørne af landet, har traditionelt tilhørt en lille overklasse, som har været så integreret en del af Finlands historie, erhvervsliv, kulturliv og politiske liv, at det nærmest ville være absurd for dem at ønske løsrivelse fra den øvrige del af landet. Desuden gør mindretallets ringe størrelse også, at det ikke ville være aktuelt at ønske sig sin egen stat. Noget lignende gælder de små samiske mindretal i Finland, Norge og Sverige.

Selv om Sverige i dag er et relativt multikulturelt land på grund af den nyere tids indvandring fra især Mellemøsten og Nordafrika, er den indvandrede del af befolkningen – og deres efterkommere – ligesom i Danmark ikke knyttet til en bestemt del af landet. Og hvad angår Island, er her tale om et land, der ligesom Danmark gennem mange år har været domineret af mennesker med en meget ens kulturel baggrund.

Desuden gælder det for alle de fem nordiske lande, at den meget store grad af social og økonomisk lighed, som præger landene, og den relativt nådige måde, vi er sluppet gennem den nylige økonomiske krise på (i forhold til f.eks. de sydeuropæiske lande), også generelt har bidraget til at begrænse modsætningerne i vores lande.

Tyskland er interessant, fordi landet ikke har nogen væsentlige separatistpartier, på trods af at Tyskland først blev samlet til en centralt styret stat i 1871. Så hvorfor er der ikke et stærkt separatistparti, som f.eks. vil løsrive Bayern, Preussen, Sachsen eller andre dele af Tyskland, som gennem århundrederne inden Tysklands samling havde en ret selvstændig status? Svaret er, at Tyskland – i forhold til Storbritannien, Belgien, Spanien og Italien – har en helt speciel historie i det 20. århundrede. Anden Verdenskrig og den måde, den blev afsluttet på, og som man derefter organiserede staten på (som en forbundsstat), forhindrede næsten enhver tanke om løsrivelse fra den samlede tyske stat. Forbundsstatsprincippet har lige siden 1949 garanteret så stor selvbestemmelse til de enkelte regioner (delstater) i Tyskland, at enhver tanke om forsøg på løsrivelse har været nærmest absurd.

Hvis briterne, belgierne, italienerne og spanierne tilsvarende på et tidligt tidspunkt var begyndt at organisere deres stater som forbundsstater, havde de nok derfor undgået meget af den fremgang til separatistbevægelserne, som vi har set i de seneste år.