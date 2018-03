I år er det 100 år siden, at Første Verdenskrig sluttede. Danmark deltog ikke i verdenskrigen, men det gjorde Sønderjylland. Alle sønderjyske familier var berørt af krigen på en eller anden måde, så det er naturligt, at man her har markeret forskellige begivenheder i krigen.

Der er i november udkommet en skildring af, hvad krigen betød for et enkelt af de sønderjyske sogne. Bogen ”Fra Vestergade til Vestfronten” fortæller, hvad verdenskrigen betød for et enkelt sogn, men sognet er på mange måder repræsentativt for alle de involverede småsamfund.

I Sønderjylland træffer man mange minder fra krigen. Der er mindetavler og mindesten. De fleste familier gemmer feltpostkort eller breve fra fronten. Somme tider fletter fortiden og nutiden sig sammen.

Da bogen om et sogn i Sønderjylland var udkommet, kom der en henvendelse fra Max Planck-instituttet i Seewiesen i nærheden af München. Professor i ornitologi Niels Rattenborg ville gerne købe bogen. Han havde i en anmeldelse set, at hans farfars bror, Niels Rattenborg, som han var opkaldt efter, var omtalt i bogen. Professoren skrev på engelsk.

I Sønderjylland taler de fleste et rimeligt tysk, så jeg skrev til ham, at vi sagtens kunne fortsætte korrespondancen på tysk. Professoren svarede, at det kunne han desværre ikke. Han var amerikaner og talte kun engelsk.

Jeg undrede mig over, hvad han så ville med en bog på dansk, og han svarede, at hans mor boede i staterne. Hun skulle have bogen, for hun talte stadig dansk efter at være udvandret fra Danmark i 1959.

Professoren fra Sydtyskland spurgte, om jeg var interesseret i at se en artikel om hans forfader af samme navn. Det ville jeg selvfølgelig gerne.

Artiklen viste sig at være et langt interview i The Hutchinson Leader fra den 26. oktober 1917. Her blev desertøren Niels Rattenborg interviewet af en ung amerikansk journalist.

Niels Rattenborg fortalte, at han var født i den lille nordslesvigske by Toftlund. Her var hans far snedker. Niels Rattenborg var meget teknisk snild, og han kom derfor på teknisk gymnasium i Egernførde, hvor han ville uddanne sig til arkitekt. Hele hans klasse på det tekniske gymnasium blev udtaget som brandmænd, og det fælles projekt gjorde, at der i klassen var en voldsom korpsånd. Niels Rattenborg var 18 år, da Første Verdenskrig brød ud, og da hele hans klasse på den tekniske skole meldte sig frivilligt, gjorde Niels Rattenborg det også. Dels regnede de unge med at være hjemme igen inden jul, dels gjorde gruppepresset, at Niels Rattenborg ikke syntes, han kunne undslå sig. Korpsånden fra brandværnet betød meget for ham.

Han deltog i det frygtelige Marne-slag i september 1914. Det var et chok for den unge uerfarne soldat, der kun havde en grunduddannelse på fem uger at bygge på.

I begyndelsen af 1915 var hans regiment indsat i slaget ved Hartmannsweilerkopf i Vogeserne. Den nordslesvigske emigrant fortæller i interviewet i den amerikanske avis, hvor frygtelige forholdene var. Kammeraterne blev skudt omkring ham. Forsyningsvognene kunne ikke nå frem, og soldaterne sultede. De fleste af soldaterne var ikke vant til bjerge, så de havde vanskeligt ved at forcere de små høje omkring Hartmannsweilerkopf. Mange af soldaterne var svært forkomne af kulde.

Så snart en mand rejste sig i skyttegraven blev han skudt. Derfor måtte soldaterne holde sig nede i graven. De døde og døende blev liggende i skyttegraven. Niels Rattenborg blev ramt i armen, men det var der i første omgang ingen, der havde mulighed for at tage sig af.

Soldaterne gemte sig i skyttegrave, hvor der var vand i bunden. Det frøs, og Niels Rattenborg kom til at stå tre døgn med fødderne i det iskolde vand. Han fik slemme forfrysninger i fødderne og måtte kravle væk fra skyttegraven. Han kunne ikke gå.

Det lykkedes ham at humpe og kravle tilbage til lejren, og nu kom han på lazaret i München. Her blev hans skudsår i armen og hans forfrysninger i fødderne behandlet.

Begge hans fødder var i fare for at blive amputerede, men det lykkedes at få gang i blodcirkulationen i dem igen. Han måtte ligge på lazarettet i en måned. Det var skik, at soldater, der havde været sårede ved fronten, fik orlov som den sidste del af deres rekonvalescens. Sårede soldater fra Nordslesvig var man ikke meget for at sende hjem på orlov. De boede i nærheden af den såkaldte nordfront, og de kunne fristes til at flygte til Danmark, hvor der både var fred og mad.

Niels Rattenborg var heldig og blev sendt hjem til Toftlund på orlov. Her overvejede han sin skæbne. Efter de tre ugers orlov skulle han tilbage til fronten. Hans fødder var i bedring, men de havde det langt fra godt. Hvis han kom tilbage til fronten, var der stor sandsynlighed for, at han enten ville dø eller blive skadet for livstid. Som soldat ved fronten havde han set mange kammerater blive til krigsinvalide.

Hans ældre bror August var blevet såret og taget til fange. Han var kommet til Felthamlejren i England. Hvordan det gik broderen der var uvist.

Hvis han gik over grænsen, risikerede han at blive fanget og straffet, men der var en mulighed for at have held med sin flugt og slippe for fronten.

Niels Rattenborg bestemte sig for det sidste. Hans storesøster Lisbeth var en meget charmerende pige, der kunne slå smut med sine store, mørke øjne. Hun tog med sin lillebror til grænsen ved Skodborg, flirtede med vagtposten og afledte hans opmærksomhed, mens broderen passerede Kongeåen. Niels Rattenborg havde sit arbejdstøj på under uniformen, og det lykkedes ham at komme over grænsen til Danmark. Her smed han den forhadte uniform. Han havde ingen penge, men den første gård, han kom til, tog ham ind som medhjælp, til han havde tjent penge til sin videre flugt.

Derhjemme blev forældrene meget lettede og glade, da de fik et brev fra Danmark, der fortalte, at æblerne var plukket og nu lå i kurven. Det var koden, der fortalte, at deres søn havde det godt.

Da Niels Rattenborg havde været på gården i Skodborg i to uger, blev han en nat vækket af en bekendt, der stod i døren. Det var en ven fra Toftlund, der også var flygtet. Nu var det vennens tur til at få asyl på den danske gård, og de to asylsøgere måtte dele karlekammeret. Vennen havde solgt sin gård i Nordslesvig, før han gik over grænsen. Han havde alle pengene fra salget med i kontanter, og han tilbød Niels Rattenborg, at de to kunne følges til USA. Vennen ville betale billetten.

Niels Rattenborg slog til. Han kunne ikke tale engelsk. Hans sprogkunnen indskrænkede sig til at sige ”all right” og ”damn it”, men han regnede med, at han kunne lære. Han kunne godt tænke sig at stifte nærmere bekendtskab med verdens rigeste land. Han var sikker på, at USA var det land i verden, der kunne afslutte krigen, fordi det havde masser af mænd, penge og mad. Her kunne man arbejde for en bedre verden i stedet for at tjene den preussiske overklasse.

Niels Rattenborg arbejdede sig igennem hele USA, før han slog sig ned i nærheden af Hutchinson, Minnesota. Her blev han interviewet af avisen i oktober 1917. Han havde arbejde ved landbruget og arbejdede også med anlægsarbejde.

Han sluttede interviewet med at ønske, at Nordslesvig ville blive dansk.

Niels Rattenborg havde, før han deserterede, forelsket sig i Esther Lassen fra Hoptrup. Han opretholdt forbindelsen med hende, mens han var i USA. Da der i 1920 blev mulighed for at stemme Nordslesvig hjem til Danmark, bestemte Niels Rattenborg sig til at rejse hjem. Han forlovede sig med Esther og rejste til København for at gøre de studier færdige, som han havde afbrudt i Egernførde. Han blev imidlertid heller ikke denne gang færdig med sin uddannelse.

Faderen derhjemme i Sønderjylland fik kræft og bad så mindeligt sønnen om at komme hjem og overtage snedkerforretningen. Faderen var flyttet fra Toftlund til Haderslev.

Niels Rattenborg var en god søn, så han opgav sin uddannelse og rejste tilbage til Sønderjylland. Han blev gift med sin Esther, og de levede deres liv i Haderslev. De fik fem børn, men de tre døde som små. Niels Rattenborg fik på grund af den store krig aldrig gjort sin uddannelse færdig, men han reddede livet. 6.000 sønderjyder var ikke så heldige. De betalte den højeste pris i stormagternes kamp.

En brors efterkommer udvandrede i 1959 og bosatte sig i staterne. Familien gjorde meget for at integrere sig, så det var helt bevidst, at man ikke lærte børnene i familien at tale dansk.

Niels Rattenborgs fjerne slægtning, der har arvet hans navn, er rejst fra staterne for en tid og er blevet professor på et universitet i Sydtyskland. Han læser tilfældigt en anmeldelse, hvor navnet Niels Rattenborg optræder, og han kan nu sende sin dansktalende mor i USA en familiehistorie fra gamle dage.

Verden er lille, og historien trækker lange tråde både gennem geografien og gennem tiden.