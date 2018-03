Kronik: Lad os hæve aldersgrænsen for fertilitetsbehandling

Lørdag den 19. maj 1984 havde vi inviteret 80 gæster i anledning af min 40-års fødselsdag. Kl. 12 selvsamme dag var de hjemmebagte boller, lysestager, drikkevarer og hvad ved jeg med megen møje blevet losset ud i den noget bedagede Taunus 12M for at blive fragtet ud til Øster Vedsted forsamlingshus, syv km syd for bopælen i Ribe. Og så ville bæstet ikke køre. Manden i huset lagde sig tålmodigt under kassen.

Frygtelige hændervridende to timer senere havde han fået den i gang ved at skrue på et eller andet, men dog kun med en tophastighed på 25 km/t med det resultat, at da festen oprandt, var alle gæsterne på pletten kl. 18, mens vi værter plus tre fintkæmmede børn ankom 20 minutter senere.

Min gode, gamle veninde havde fået en ny og dejlig mand, en jæger, som havde lagt en formidabel gave i carporten, et rådyr, men vores omhyggelige nabo havde selvfølgelig lagt dyret ind i vores bryggers, for som han så frimodigt sagde: »Æ kat’ ku´ jo pes o´en«. Så efter at den gode nabo venligt var draget hjem for at få dyret ud til kattene igen, gik vi glade til bords.

Herlig fest. Jeg blev hyldet i taler og sange, som sig hør og bør, og min far på 78 med de dårlige knæ bedansede alle damerne. Men da vi to værter efter en del oprydning endelig ved femtiden søndag morgen stadig med bilens maks.-ydeevne langsomt rullede mod det lille hjem – som til overflod var befolket med overnattende familiemedlemmer – ja, så kunne ingen af os forstå, hvorfor jeg sad og hylede.

Først næste eftermiddag – efter at jægeren havde hjemsøgt mig kl. 8.30 om morgenen for at partere det kostbare dyr – efter at jeg havde lokket min gamle far med ud i forsamlingshuset for at rydde resten op inden tidsfristen kl. 12 – efter at de alle havde siddet og galet op om morgenmad, da vi endelig vendte tilbage – men dog allermest efter at min mor ved det nøjere eftersyn af de indhøstede gaver havde væltet en hel flaske kirsebærvin ned på det grå væg-til-væg uldtæppe – for da røg jeg nemlig stortudende i seng og lod mand og mor jagte glasskår og kirsebærvin – erkendte jeg pludselig årsagen til al tuderiet: Nummer fire var på vej. Mine kolleger på Ribe Statsseminarium spurgte frimodigt, hvad vi dog ville med alle de børn. Jeg bekendte glad, at de bare kom.

Men det er ikke alle steder, de kære børn bare kommer. Heller ikke hos Helsingørs 48-årige, konservative borgmester, Benedikte Kiær, og hendes mand. De har gjort sig selv – og vist også nærmest hele landet – til skamme ved her i december 2017 at drage på en ”lille kærlighedstur til udlandet” for at få fertilitetsbehandling til en nummer to. Og vel hører det stadig ikke til menneskerettighederne at få børn, men heldigvis hører fertilitetsbehandling til en af de ydelser, vi som kvinder og borgere efter nøjere vurdering kan få gratis hjælp til i det danske velfærdssamfund. Indtil vi bliver 45 år. Så er det slut. Der må jo være en grænse. Især da, hvis man lytter med på de sociale medier. Her lyder dommen hårdt og brutalt: ”egoisme”, ”hun er jo nærmest død, inden ungen skal konfirmeres”, ”ulovligt”, ”magtmisbrug” og meget andet af samme skuffe.

I 1978, da det første barn kom til verden efter at være undfanget i en petriskål, lød der også megen hylen og skrigen: Hvad skulle dette dog ikke ende med? Og sandt for dyden kan alle vore tekniske landvindinger ende med, at vi bevidst eller ubevidst laver eugenik, dvs. i én eller anden form for racehygiejne søger at ændre arvemassen, så vi kan få de perfekte, fejlfrie og begavede børn med det helt rette udseende og gener.

Det har vi heldigvis både Det Etiske Råd og tænkende politikere til at søge at regulere, selv om det er uendeligt svært at proppe ”Ånden” ned i flasken igen, nu hvor vi ved, at vi kan manipulere med arvemassen allerede i petriskålen. Lige præcis her skal vi virkelig være meget opmærksomme på udviklingen – eller snarere afviklingen – af den menneskelige mangfoldighed.

Men at en fornuftig, dygtig kvinde i et godt parforhold, der bruger de muligheder, der er, for at få det så længe ønskede barn, skal skammes ud, fordi hun er 48 i stedet for 44 år, det kan jeg kun se som det, der med det seneste angloficerede udtryk hedder ”kvindeshaming”.

Pigerne er hamrende dygtige og viljestærke, de tager de gode uddannelser, som samfundet synes de skal, de er oveni som regel flittige og stabile i deres arbejdsliv. I og jeg er med rette stolte af dem.

Og så skal de oveni nå at finde den rette mand som far til de børn, de fleste så gerne vil have, inden ægløsningsperioden rinder ud!

Ingen kan sikre sig et langt liv på denne jord. Sygdom og død er vi ikke herrer over, men må jeg ikke lige minde om, at i 1953, hvor min mor som næsten 45-årig fødte min lillesøster, var middellevetiden for kvinder 72,6 år. I dag er den 82,9 for kvinder (79,0 for mænd). Og vel ved jeg, at Grundtvig fik nummer fire som 67-årig og nummer fem som 73-årig på helt naturlig vis, men når en kendt dansk iværksætter meddeler, at han som 62-årig snart skal være far til sit femte barn med en eller anden ny kæreste, så ved jeg for det første i disse viagratider ikke, om det er sket på absolut naturlig vis, og for det andet tyder alle sandsynlighedsberegninger på, at Benedikte Kiærs parforhold er lidt mere stabilt end samme såkaldte iværksætters.

Så hvad med at glæde sig med borgmesterparret. Og så i øvrigt sætte aldersgrænsen for fertilitetsbehandlingen af kvinder op – gerne til 50, så vore unge kvinder ikke behøver at jage livet af sig selv for at nå både de børn og det arbejde eller den karriere, både de og vi ønsker for dem.

Elisabeth Dons Christensen er en del af Jyllands-Postens søndagspanel. Hun er cand.theol. og biskop over Ribe Stift 2003-2014. Er tidligere formand for værdikommissionen og har udgivet bogen ”Det sårbare samliv”.