Minister i kronik: Staten skal ikke løse alt. Vi må tro lidt mere på os selv og hinanden

Debatten om skat og skattelettelser er forstummet, og kun det forsimplede og misforståede spørgsmål om enten velfærd eller skattelettelser kan høres. Det er ærgerligt, fordi vi går glip af muligheder for at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde for dem, der står udenfor. Fordi helt almindelige familier går glip af ekstra ressourcer både til hverdagen og til drømmene, og fordi vi skævvrider markedet på en måde, så flere tilrejsende udlændinge kommer til at løse de arbejdsopgaver, der ellers kunne løses af danskere med drømme om endelig at få foden under eget bord.

Men det får være. Skattedebatten er frosset fast. Det må vi tage på, os som borgerlige, der både sidder med regeringsmagten og har et borgerligt støtteparti. For det er vores opgave at anskueliggøre, hvad debatten egentlig handler om, og hvad der er på spil. Det handler ikke blot om grafer på gråt papir. Det handler om, hvilket land vi vil være. Hvad vi ser, når vi kigger i spejlet. Det handler om, hvorvidt vi har tiltro til mennesker eller ej. Om vi vil bygge videre på den iværksætterånd og den civilsamfundskultur, der gjorde Danmark rigt, velfungerende og trygt, eller om vi vil sætte al vores lid til et kæmpe statsligt og kommunalt system i al sin vælde og med alt, hvad dertil hører af stilstand, frihedstab og risiko for systemsammenbrud.

Måske er det tid til at stille det mere grundlæggende spørgsmål: Har danskerne mistet troen på sig selv? Og i så fald hvorfor? Hvordan i alverden er vi kommet dertil, at svaret på enhver udfordring eller ethvert problem, uanset omfang og kompleksitet, synes at være: mere stat? Med mere stat kommer også mere dokumentation, mere kontrol, og flere krav til borgerne. Det vender jeg tilbage til.

Danmark er en nation bygget på borgerinitiativ og virkelyst. Vi er landet, hvor en snedker i mellemkrigsårene kunne etablere en virksomhed baseret på træklodser til børn og bygge den op til en verdensomspændende succes. Lego er kendt over hele verden, og idéen om legens væsen og barnets ret til at udfolde sig kreativt kendes i alle dele af verden. Vi er landet, hvor andelsbevægelsen betød, at mennesker lærte at samarbejde for at løse problemer til alles bedste. Vi har idrætshaller i alle dele af landet, der er opført at skytteforeninger og andre dele af civilsamfundet. Vi har en folkeoplysningstradition, der skød op af jorden som en vision om, at uddannelse ikke skulle være for de få, der blev båret af initiativ og virkelyst. Vi har erhvervsskoler, der er sprunget direkte ud af virksomheder og faglige forbund, der arbejdede sammen med den fælles opgave at sætte den faglige barre højt. Vi har en omsorg for udsatte kvinder, der bygger videre på enkeltpersoners ønske om at gøre en forskel for denne gruppe – at skærme dem mod vold, overgreb og urimeligheder. Vi har et foreningsliv, der er unikt, hvor hundredtusinder af borgere mødes i frivillige fællesskaber om netop det, der optager dem. Vi har forældres ret til selv at starte en skole skrevet direkte ind i grundloven. Vi har litteratur, sangskat, højskoler og foredragsvirksomhed, der binder os sammen i et sindrigt net af kulturel genfortælling og identitet.

Hvordan i alverden er vi kommet dertil, at svaret på enhver udfordring eller ethvert problem, uanset omfang og kompleksitet, synes at være: mere stat? Hvordan i alverden er vi kommet dertil, at svaret på enhver udfordring eller ethvert problem, uanset omfang og kompleksitet, synes at være: mere stat?

Det meste af det, vi har, og som vi skatter højt, er udsprunget af virkelyst, initiativ og samfundsansvar i civilsamfundet. Fra en kultur, hvor man ser hinanden i øjnene og beslutter at løse en opgave til det fælles bedste. Det er netop denne kultur, der gør os til dem, vi er. Det er denne kultur, der gør os i stand til at navigere som et lille land i en verden af konstant forandring. Det er den samfundsmodel, der gør, at vi er i stand til at innovere og genopfinde os selv. Og ikke mindst er det den levemåde, der gør, at vi har tillid til hinanden, og at vi derfor kan ordne alt fra overenskomster til låneforhold med relativt enkle aftaler. Det er demokratiets dna. Men måske er vi ved at tabe det af hænde?

Når debatten om skat står bomstille, er det da i virkeligheden et fravær af tillid til, at vi kan selv? I hvert fald er det evident, at kravene til staten bare vokser og vokser. Vi diskuterer i ramme alvor, om det er skolens opgave at opdrage børnene, om sorg skal anerkendes som diagnose. Vi skal i dag søge det offentlige om at få vores feriepenge udbetalt! Når nye krav hele tiden rejses, vokser systemet og udgifterne eksponentielt, mens kernevelfærden og civilsamfundet trænges tilsvarende tilbage. Et eksempel på hvad der sker, når kravene til staten vokser, er vores skattesystem.

I stedet for et enkelt system, der har til formål at indkræve skatter, der igen skal betale for de ydelser og den service, vi er blevet enige om at lade fællesskabet finansiere, har vores skattelovgivning udviklet sig til et babelstårn af regler, der griber ind i hinanden på måder, der er så komplekse, at selv højt uddannede eksperter har svært ved at gennemskue det. Resultatet er et system, der knap kan bære sin egen vægt. Systemet har lidt en række sammenbrud, hvor skat ikke kan indkræves, og hvor enorme beløb er blevet udbetalt til udenlandske svindlere. Skat, der skulle have været indkrævet, bliver det ikke. De mange krav, der løbende er blevet indføjet i skattelovgivningen, fører til en overophedning af systemet og til systemfejl og sammenbrud.

Andre eksempler er regeljunglerne for sociallovgivning og beskæftigelsespolitik. Den enkle forventning om, at den, der kan forsørge sig selv, bør gøre det, mens den, der er for syg til at kunne det, skal have hjælp, har over årene udviklet sig til hyldemeter af regler og forordninger. Ingen lægmand er i stand til at forstå eller forklare disse regler. Resultatet er en velment kakofoni af aktiviteter, der alle har til hensigt at aktivere, afklare, udrede og motivere borgerne, og som koster kassen. Og alligevel excellerer Danmark som et af de lande i verden, hvor den største andel af borgerne ikke forsørger sig selv. Eksempelvis i parallelsamfund, hvor alt for mange indvandrere og efterkommere efter år, hele liv og sågar generationer i Danmark stadig lever uden job, uden uddannelse og uden et tilstrækkeligt dansk. Uden kontakt til resten af samfundet.

Alene forekomsten af midler i systemet synes at skabe nye opgaver og regler. Når der indbetales en krone, går den ikke nødvendigvis til gode skoler og fremragende sygehuse. Heller ikke selvom vi politikere ønsker det sådan, når vi følger op med evalueringer og effektanalyser. Systemet synes at have fået sit eget liv, og det hjælper efter min – og sagkundskabens – bedste overbevisning ikke at fodre det med endnu flere penge. Modsætningen mellem skattelettelser og velfærd er falsk. I stedet bør vi diskutere, om vi vil have mere frihed eller mere system. Vil vi have mere kontrol eller mere virkelyst? Flere udgifter eller mere selvbestemmelse?

Hvad tænker du? Er det godt nok, som det er? Jeg mener for mit vedkommende ikke, at skattedebatten blot handler om, hvorvidt vi hver især kan beholde lidt mere til os selv, eller om staten skal have lidt mere, og at det er en deprimerende forsimpling, når den udlægges som sådan. Skattedebatten handler om, hvilket samfund vi vil være, og om hvor meget plads vi vil gøre til initiativ og civilsamfund. Og om vi fortsat vil forsøge at presse mere ud af en stat, der giver sig i hængslerne. Skal vi have en velfungerende stat, er det på tide, at vi ændrer kurs og holder op med at forvente, at staten kan løse alt. Og udviser lidt mere tro på os selv og hinanden.