Han var topjurist i fagbevægelsen i over 25 år: »Det er en uforståelig konflikt«

Det er med den største forundring, hvad jeg efter 25 år i fagbevægelsen nu fra sidelinjen er vidne til i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2018 for de offentligt ansatte.

Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg ikke er borgerlig – langtfra, og at jeg ikke kunne drømme om at stemme på et parti i blå blok.

Ligeledes er min sympati uden forbehold hos de ansatte, der for de flestes vedkommende yder en engageret, loyal, pligtopfyldende og samvittighedsfuld indsats hver dag, 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Og langtfra til nogen fyrstelig endsige altid rimelig løn. Det tror jeg i øvrigt ikke, der er nogen, der vil bestride.

Men at man nu har varslet konflikt for tre hovedkrav, der savner relevans og mening for den enkelte ansattes dagligdag, er efter min mening dilettantisk, uprofessionelt og udtryk for en manglende realitetssans.

I 2013 greb den daværende regering bestående af S, R og SF ind i lærernes overenskomstforhandlinger med et klart folketingsflertal bag sig og ophøjede ensidigt arbejdsgivernes krav til lov uden at kompensere lønmæssigt, således som det var sket for det regionale område. Efter min mening var det aldeles uhørt og burde aldrig have fundet sted. Det er aldrig set før, at den ene parts krav er ophøjet til lov.

I den forbindelse blev i lov nr. 409 fastsat arbejdstidsregler ensidigt af lovgiver. En skændsel for den danske model.

Det, der imidlertid er faktum, er, at de regler, der blev fastsat, svarer til de regler, der gælder på resten af det offentlige arbejdsmarked – med modifikationer, f.eks. er årsnormen ikke ukendt – heller ikke for Dennis Kristensens medlemmer i FOA.

Der er bestemmelser om overarbejde, afspadsering, arbejdstidens tilrettelæggelse, ulempegodtgørelse, weekendgodtgørelse, lejrskoleophold mv. samt – ikke mindst – særlige regler om nedsættelse af arbejdstiden for ansatte lærere, der er fyldt 60 år, og som er langt bedre, end hvad der gælder for det øvrige offentlige arbejdsmarked.

Hertil kommer, at man i tre ud af fire kommuner har indgået lokalaftaler, der er bedre end lov 409. Behovet for at gøre ændringer i lov 409 til et konfliktudløsende krav forekommer derfor uforståeligt ud fra en saglig og faglig betragtning, og det er i den forbindelse ufatteligt, at den harme, der nu udvises fra de øvrige organisationer, først manifesteres nu og ikke i 2013 eller 2015, hvor der også var overenskomstforhandlinger.

Der er af organisationerne stillet krav om en lønforbedring, der langt overstiger, hvad der i 2017 blev aftalt på det private arbejdsmarked. Ifølge LO’s faktaark fra OK17 er lønstigningerne i perioden 2017-20 aftalt til 7 pct. på det private arbejdsmarked.

Ifølge CFU’s krav har man vedrørende lønnen stillet krav om: »Procentuelle generelle lønstigninger, der matcher den private lønudvikling« samt »en mekanisme, der sikrer parallelitet mellem den statslige og den private lønudvikling« – altså en videreførelse af en reguleringsordning af en eller anden art, som man også har nu.

Aktuelt er der før sammenbruddet stillet krav om lønforbedringer på 7 pct., og der er tilbudt 6,4-6,8 pct. ifølge magisterbladet, dog med en modregning på 1,6 pct. af en påstået ”gæld” for en gunstigere lønudvikling på det offentlige område end det private område.

Men denne uenighed burde ikke være konfliktudløsende i sig selv, i hvert fald ikke hvis man anvender regnereglerne for reguleringsordningen, som det må formodes, at parterne er enige i.

Jeg vil dog vedrørende lønkravet ikke afvise, at dette ville kunne være relevant som konfliktudløsende krav, men jeg har svært ved at se, at man ikke ville kunne finde en løsning her, hvis det var det eneste væsentlige spørgsmål. Under alle omstændigheder vil en (videreførelse) af reguleringsordningen sikre en fortsat parallelitet mellem det offentlige og private arbejdsmarked.

I den forbindelse skal jeg da ikke undlade at bemærke, at jeg har meget svært ved at forestille mig, at de organisationer, der har en flerhed eller væsentlig del af privatansatte medlemmer, vil acceptere, at det offentlige område bliver lønførende.

Inden for det kommunale område har samtlige (så vidt jeg ved) sundhedsorganisationer bestemmelser om spisepauser.

Det har givet anledning til nogle voldgifter, hvoraf jeg selv har været involveret i to.

Den ene vedrørende en betalt spisepause for omsorgsmedhjælpere, der ikke var hjemmel til i overenskomsten, og som blev opsagt med kutymevarsel. Her gjorde FOA gældende, at der også skulle ydes individuelt opsigelsesvarsel over for de enkelte ansatte, hvilket der blev givet medhold i.

Den anden vedrørte opsigelsen af en spisepause for sygehjælpere i en kommune, hvor overenskomstens ordlyd var, at pauser af under en halv times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed, medregnes i arbejdstiden. Dette opsagde arbejdsgiveren og indførte ½ times selvbetalte spisepauser, hvilket der blev givet medhold i kunne ske med 3 måneders kutymevarsel samt det individuelle opsigelsesvarsel.

Efterfølgende viste det sig imidlertid umuligt at administrere, fordi spisepauserne skulle tjenestelægges hver dag, hvilket ikke kan lade sig gøre i hjemmeplejen, når man også skal have et lokale samt bruge transporttid hertil.

Så kommunen genindførte den betalte spisepause og ikke kun for sygehjælperne, men nu også for hjemmehjælperne, der hidtil selv havde haft egenbetalte spisepauser.

For betaler man selv sin spisepause, skal man vide hvornår hver dag, og man har ret til at forlade arbejdspladsen i pausen. Har man arbejdsgiverbetalt spisepause, skal man stå til rådighed i arbejdstiden og kan ikke forlade arbejdspladsen.

Det er imidlertid ikke et aktuelt overenskomstanliggende. Moderniseringsstyrelsen har ikke stillet krav om indgreb/ændringer i spisepausen – man har overhovedet ikke nogen krav om det.

Hertil kommer, at moderniseringsministeren utvetydigt har tilkendegivet, at der ikke er nogen planer om at pille ved spisepausen.

Man plejer at sige: If it ain’t broken – don’t fix it.

Hertil kommer, at hvis organisationerne mener, at man har ret til arbejdsgiverbetalte spisepauser, ville det naturlige være at få det afklaret ved en faglig voldgift.

At aktionere for et krav(her spisepausekravet) bliver i den arbejdsretlige praksis sædvanligvis anset for at være et krav om et gode, man ikke har i forvejen – næsten uanset hvordan det er formuleret. Dette indebærer, at hvis man efterfølgende indleder en voldgiftssag herom, er det en tabersag.

Hvorfor stiller man ikke – konfliktudløsende – krav om afskaffelse af eller ændringer af det lønsystem, der blev indført i 1998, og som introducerede ny løn/lokal løndannelse, og som gjorde kolleger til konkurrenter? Udviklingen har vist, at de lavestlønnede ikke har fået ret meget, og at lederne – som LO- og FTF-organisationerne nu går arm i arm med i en konflikt – har skummet fløden.

Hvorfor stiller man ikke krav om, at overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne indskrives i overenskomsten, så der kan idømmes bod ved brud herpå? Det er der hårdt brug for med de overgreb, de ansatte skal tåle.

Og til sidst: Hvorfor piber man over, at arbejdsgiverne har varslet lockout som svar på de strejker, organisationerne har iværksat?

Hvorfor stiller man ikke konfliktudløsende krav om antallet af ekstraordinært ansatte på en arbejdsplads? Da jeg var ansat i FOA, udgjorde andelen ca. 30 pct. pr. arbejdsplads inden for det tekniske område, og andelen er også stor på de øvrige områder

Det er en gammel sandhed, at man ikke skal starte et slagsmål, man ikke kan vinde.

Erik Herss er tidligere FOA-forbundsjurist gennem mere end 20 år

beskriver konflikten i 2008.