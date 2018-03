Bertel Haarders kronik: Hurra for de ufaglærte!

Nedvurdering og foragt for ufaglært arbejde har længe været et fast led i det udbredte uddannelses- og akademikersnobberi. I debatten og i de offentlige fremskrivninger gøres en stor befolkningsgruppe til sociale tilfælde, der skal ynkes og hjælpes og begrænses.

Jeg vil tillade mig at tage det ufaglærte arbejde i forsvar. Hvad skulle vi gøre uden alle de ufaglærte, der holder samfundet i gang? Hvad skulle vi gøre uden jord- og betonarbejdere, stilladsarbejdere, chauffører og de utallige ufaglærte, der holder vore varelagre, supermarkeder, hoteller, restauranter og dele af den øvrige servicesektor i gang?

Jeg har selv haft medansvar for 95 pct.-målet, der går ud på, at 95 pct. af en ungdomsårgang bør have en uddannelse. Men de 5 pct. bør ikke gøres til sociale tilfælde, og målsætningen bør ikke føre til nedvurdering af masser af samfundsnyttigt arbejde. Mange af de ufaglærte har indtil flere arbejdsmarkedskurser bag sig og står ikke umiddelbart over for at miste jobbet på grund af manglende kvalifikationer. Tværtimod udfylder de nødvendige samfundsfunktioner.

Snobberiet viser sig i den katastrofale målsætning fra tidligere regeringers tid, der går ud på, at mindst 60 pct. skal have en videregående uddannelse. Den målsætning så helt bort fra, at det i fremtiden er faglærte og ikke akademikere, der bliver mangel på (bortset fra ingeniører, sundhedspersonale og naturvidenskabeligt uddannede).

Snobberiet viser sig også i den traditionelle integrationspolitik, der i for høj grad har satset på at uddanne indvandrere, der ikke er uddannelsesparate, frem for at få dem til at tage nogle af de ufaglærte job, der i dag besættes af titusinder af østeuropæere, som slet ikke kan tale dansk, men som alligevel gør god nytte og giver kæmpeoverskud for samfundet. Hvorfor skal indvandrere først lære dansk, når den bedste vej til danskkundskaber og respekt og selvrespekt er at finde vej til danske arbejdspladser?

De ufaglærte kaldes ”restgruppen” og betragtes som et problem. Men hvem er det, der har gjort dem til ”restgruppe”? Det gør jo bl.a. dem, der opstiller uddannelseskrav for at holde de ufaglærte væk fra egne enemærker. Vel at mærke uddannelseskrav, der ikke altid er strengt relevante i de konkrete job – og som måske kunne kompenseres gennem anerkendelse af praktisk erfaring og ”mesterlære” i vekselvirkning med de mest nødvendige kurser!

Hvis man vil gøre noget godt for de ufaglærte, så giver man dem adgang til efteruddannelse og ”mesterlære”, hvor de kan oplæres samtidig med, at de tjener en løn, uden at skulle sidde på skolebænk i lange perioder. Men det møder modstand hos mange af de uddannedes organisationer, som gerne vil være eksklusive og sikre deres argumenter for bedre løn- og arbejdsforhold. Hvilket er fuldt forståeligt, så længe samfundet i den grad belønner ekstra uddannelsesår med bedre vilkår. Men er det altid rimeligt?

Jeg husker dramaet, da jeg som integrationsminister ville indføre ”mesterlære” på social- og sundhedsuddannelserne, bl.a. for at gøre det lettere for sprogsvage udenlandske kvinder at få tag i arbejdsmarkedet. Jeg havde set et fremragende projekt i det sydlige Sønderjylland, hvor mødre fulgte med deres børn i børnehave, hvor de hjalp lidt til og lærte dansk sammen med børnene.

Ved et stort møde i FOA i Odense blev jeg kritiseret voldsomt af en socialdemokratisk ordfører ved navn Mette Frederiksen, der fik stort bifald for sit angreb på mesterlæretankegangen, som fagforeningen dengang ikke ville vide af. Jeg kan stadig for mit indre øre høre hendes forargede tonefald. Men det var altså mig og ikke hende, der ville give indvandrerkvinderne en chance. Det er især de sprogsvage, der rammes af det teoretiske og institutionaliserede uddannelsestyranni.

Tænk, om vi i højere grad ville anerkende, at man også kan lære uden at blive undervist. At praktisk arbejde og praktisk erfaring kan være en vigtig del af opkvalificeringen, og at det især er vigtigt, at man i starten kan få lov at få praktisk erfaring og øvelse, hvorved man også motiveres til den nødvendige teoretiske viden.

Universiteterne har travlt med beregninger, der viser, at alle kandidater er en god forretning for samfundet. Men det gælder jo ikke i samme grad for alle! Der bør også tages hensyn til det faktum, at mange akademikere er overkvalificerede til de job, de får, og som de tager fra andre. Og som Ludvig Holberg siger: »De ville ”få en ulykke i deres maver”, hvis de ikke var omgivet af praktiske folk.«

Den seneste debat har afsløret, at især indvandrere fra vestlige lande, herunder østeuropæere, er en stor overskudsforretning for landet. Det må jo betyde, at folk med ingen eller kort uddannelse også er noget værd.

Der er 3-400.000 ufaglærte i arbejde i Danmark. Og antallet er ikke faldende, men stigende.

Fremtidens samfund nødvendiggør ikke, at vi alle skal pace os igennem mere og mere uddannelse. Fremtidens samfund forudsætter derimod, at nogle gør det, og at forskellige samfundsbehov imødekommes på forskellig vis. Og at der tages hensyn til, at folk er forskellige og har forskellige baggrunde og forudsætninger. Derfor er kodeordet differentiering og fleksibilitet (flexication) snarere end standardiserede krav.

Der er al mulig grund til at sætte fokus på kvalitet i uddannelserne. Men kvalitet er ikke det samme som teoretiseringsgrad, som man indimellem får indtryk af. Man kan lære uden at blive undervist, og man kan lære uden at tilbringe hele sin grønne ungdom på uddannelsesinstitutioner.