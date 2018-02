Sporene skræmmer: Deportation af kriminelle i Nordamerika skabte to af verdens største bander

Når politikere har travlt med at tale for at sende kriminelle ud af landet, og når nogle endda gerne ser, at deres familiemedlemmer også bliver straffet pga. dem, så skulle de måske først skele lidt til, hvad der er sket på det Nordamerikanske kontinent.

»De er værre en kræft« er en af de bemærkninger, som de to største organiserede bander i verden til dagligt får i nord- og latinamerikanske aviser. De har også problemer, som får vores banderelaterede problemer til at blegne. Alt efter hvem du spørger, tæller hver af banderne MS-13 og Barrio 18 mellem 50.000 og 100.000 bevæbnede ”fodsoldater” spredt ud over Mellemamerika, USA og Canada. England har til sammenligning 200.000 aktive soldater i deres hær. Banderne måler sig således i antal med forholdsvis store hære. Og hvad værre er, de er organiseret i decentrale små celler, dvs. deres organisationsform er enhver kriminalitet- og terrorbekæmpers frygt, fordi det er ikke sådan, at hvis du kender toppen, kan du bedre styre resten. Læg dertil, at disse bander benytter sig af allehåndes former for vold som middel til at vinde respekt; både internt og eksternt. Det er alvorligt. Og det bliver taget meget alvorligt i disse lande.

Der er altid en fare i at sammenligne meget forskellige miljøer og lande, men vi gør nok alligevel klogt i at skæve til, hvad der er sket i Nordamerika, når vi herhjemme diskuterer, hvad vi skal gøre med kriminelle af udenlandsk herkomst. Risikoen er, at vi får kriminaliteten mangefold tilbage.

Banderne MS-13 og Barrio 18 startede i Los Angeles i 1980’erne blandt latinoer fra El Salvador og Mexico. Det var hovedsageligt unge mænd fra denne storbys mere udsatte kvarterer; dvs. steder som var fyldte med en god blanding af sociale hovedpiner (vold, fattigdom, arbejdsløshed, alkohol, narko, osv.). Hvad der oprindeligt bestod af nogle få hundrede medlemmer, voksede parallelt med, USA’s deportation af kriminelle tog fart. I 2004 havde man over et tiår deporteret mere end 50.000 kriminelle fra alle mulige steder i USA til Mexico og Mellemamerika; et tal, som siden kun er vokset støt under både demokratiske og republikanske præsidenter. Et ikke uanseeligt antal af disse deporterede er blevet indrulleret i disse to bander, der hurtigt blev til en regional hovedpine for politi, militær og stater. Det var der flere grunde til.

USA deporterede de kriminelle til nogle sårbare lande i Mellemamerika, som kort tid forinden havde været igennem blodige borgerkrige. De sociale problemer, de kom ”hjem” til, var kun større end dem, de kom fra. Der var fattigdom, arbejdsløshed, vold, korruption og masser af våben i omløb. Mange af de deporterede kendte ikke særligt godt deres forældres hjemlande, men de vidste eller lærte hurtigt, hvordan man vinder respekt gennem vold overfor fjendebanden (MS-13 og Barrio 18 er ærkefjender), naboer og staternes funktionærer.

Det hjalp heller ikke, de Mellemamerikanske stater bekæmpede dem forkert. Specielt El Salvador. Her prøvede politikerne med den ene hårde lov efter den anden at bekæmpe banderne. Den første lov kaldte de ”hård hånd” (mano dura). Den næste ”super hård hånd” (mano super dura). Man prøvede endda at lave en lov, hvor en tatovering med en af bandernes navne var nok til at sende én i fængsel. Fængslerne blev ikke overraskende overfyldte, og da banderne forsatte deres indbydes krig i fængslerne, valgte man at dele dem op i hvert deres fængsel. Disse fængsler blev til en slags ”bandefabrikker”. Hvis en fange ikke var med i banden før, kom de det hurtigt for at overleve bag gitrene. Og nogle af disse nye bandemedlemmer rekrutterede efterfølgende blandt deres familie og venner i Mellemamerika, Mexico, Canada og USA.

Hvad der begyndte som et lokalt problem i få af Los Angeles’ rå kvarterer, blev således på et årti til et nordamerikansk problem. I stedet for nogle lokale bander havde man nu to talstærke transnationale bander med celler eller kliker (cliques) i mange af USA's storbyer. Massedeportationen affødte en ond cirkel af vold og kriminalitet; ikke kun i USA, men også i Mellemamerika, hvor banderne destabiliserede de skrøbelige stater. Dødstallene i Guatemala, Honduras og El Salvador har de seneste 15 år været på niveau med tiden under de blodige borgerkrige. Mexico har i den forstand haft ”bedre styr” på disse to bander, idet landet institutionelt set var stærkere, og fordi de allerede havde stærke karteller, da disse bander fik vokseværk. Nogle af de deporterede er i stedet blevet rekrutteret som håndlangere for kartellerne i den verserende mexicanske narkokrig. Dog har banderne haft held til at sætte sig på afpresningen af migranter i den sydlige mexicanske stat Chiapas, og de har også en gesjæft med menneskehandel kørende.

Ikke nogen ønskesituation, hverken for USA, Mexico eller Mellemamerika.

De fleste, der bekæmper kriminalitet, bruger USA’s massedeportation og de overfyldte ”bandefængsler” i El Salvador som skræmmeeksempel på kriminalitetsbekæmpelse. Kriminalforsorgens nye fængsel på Falster, der inddeler kriminelle i små grupper, er et eksempel på at undgå det, som skete i El Salvador. Nu er det også nogle helt andre tal på deporterede kriminelle, vi har med at gøre herhjemme. Men det er her, vi er nødt til at se lidt ud over vores egen andedam, når vi overvejer deportation af kriminelle. Det er jo ikke kun i Danmark, man lufter ideer om større brug af deportation. Det er også nogle tanker, som luftes i andre europæiske lande. Regeringen taler tilmed for at få andre europæiske lande med på at ændre ved EU's fortolkning af menneskerettighedserklæringerne for at få friere hænder til at deportere.

Der er således politiske overvejelser i gang om at deportere kriminelle med anden etnisk baggrund fra Europa til vores nærområder, dvs. Mellemøsten og Nordafrika. Situationen minder derfor ikke så lidt om den, Nord- og Mellemamerika stod i for snart tre årtier siden. Vi har nogle borgerkrigsramte lande med mange sociale problemer. Der er en del våben i omløb i disse lande. Staterne kan eller vil nødvendigvis ikke adskille de deporterede kriminelle i små enheder i deres fængsler. De fængsler også en del, som ikke nødvendigvis herhjemme ville gå for at være kriminelle. Alt dette vil give deporterede kriminelle mulighed for at skabe et transnationalt kriminelt netværk af helt andre dimensioner og med en bredere fødekæde end det, vi kender i dag. Cellestrukturen er også farlig, idet man aldrig ved, hvad sådanne horisontalt forbudne kriminelle celler kan forandre sig til.

Set i dette lys er der en del, som taler for, at vi beholder kriminelle af anden herkomst i Europas fængsler, uanset hvor afskyvækkende deres gerninger og holdninger måtte være. Det handler ikke om medynk for forbryderne. Det er blot sund fornuft at lade vores kriminalforsorg forsætte deres vigtige arbejde med dem i vores egne fængsler. Det giver os bedre kort på hånden til selv at påvirke udviklingen.

Kronikøren har tidligere været ansat i FN’s regionale afdeling for narko- og kriminalitetsbekæmpelse i Mexico og Mellemamerika.