Opråb til de unge og deres forældre: Vælg det sikre – en håndværksuddannelse

Denne kronik er et opråb til alle unge og deres forældre her i februar, hvor vi endnu en gang skal se en skæbnetung søgningsproces til ungdomsuddannelserne. Vi risikerer, at vi i marts igen opnår et resultat, hvor erhvervsuddannelserne i bedste fald har stabiliseret sig. Erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har faktisk betydet en lille stabilisering. Men derfra og så til at sikre en fremgang fra 18 pct. til de 25 pct. og 30 pct. af en folkeskoleafgangsårgang, som er den politiske målsætning, er der stadigvæk langt. Og alle beskæftigelsesfremskrivninger viser, at vi skal op på et højere niveau. De unge og deres forældre gør således ikke alene sig selv en tjeneste, men de gør også det danske samfund en tjeneste ved at gå efter en teknisk erhvervsuddannelse. Og man skal huske, at et valg jo aldrig er definitivt. Der er mulighed for at videreuddanne sig senere.

I gamle dage var en gymnasial hue det, man både blandt de unge og deres forældre anså for at være den sikre fremtidsinvestering. Sådan som det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked er lige i øjeblikket, har dette ændret sig. Det er faktisk håndværkeruddannelser, som er gået hen og blevet det sikre, og selv om studenterhuen stadigvæk er en god investering, er den et mindre sikkert kort end tidligere.

Alle fremskrivninger for uddannelser og arbejdsmarked i Danmark viser, at med en næsten opfyldt målsætning om, at ca. 60 pct. af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse, har vi nået et punkt, hvor det er værd at prioritere kvalitet i stedet for kvantitet.

Der har i mange år været en helt overvældende tilslutning til gymnasiet, og dette har naturligvis haft en afsmittende effekt på de videregående uddannelser. Den dimensionering, som blev indført for visse videregående uddannelser i 2016, har bremset stigningen i arbejdsstyrken af videregående uddannede, men ikke så meget, at der ikke stadigvæk er en meget stor stigning.

Vi ved, at uddannelse er en god investering, og generelt har det været sådan, at ledigheden har været faldende ved stigende uddannelsesniveau. De ufaglærte har haft den største ledighed, derefter kommer de erhvervsuddannede, så de korte videregående uddannede fra erhvervsakademiuddannelser og endelig de højeste trin i uddannelsesskalaen. Her har der dog været et lille brud, idet det ofte har været professionsbachelorerne på mellemlangt videregående niveau, som har haft lavere ledighed end dem, der er uddannet på kandidatniveauet. Lavest ledighed af alle har det allerhøjeste uddannelsesniveau, ph.d.erne, haft.

Meget tyder nu på, at erhvervsuddannelserne vil gå ind og bryde denne rangorden, i hvert fald for håndværkeruddannelsernes vedkommende. Den danske arbejdsstyrke af erhvervsuddannede falder ganske kraftigt i de kommende 10-15 år. Mange ældre smede, maskinarbejdere, bygningshåndværkere m.v. går på pension, og efter det mangeårige fald i søgningen til erhvervsuddannelserne får vi ikke så mange ind i den unge ende. Kan Danmark leve med en faldende erhvervsfaglig arbejdsstyrke? Ja, det kan vi faktisk godt, for vi har levet med det i mange år.

Nogle vil også indvende, at vi før har set ikke ubetydelig ledighed blandt faglærte, og erhvervsuddannelserne er udsat for meget store konjunktursvingninger. Det er naturligvis rigtigt, at det er sandsynligt, at de økonomiske cykler skifter. Og det vil typisk gå ud over f.eks. bygningshåndværkerne. Men faldet i arbejdsstyrken er nu så kraftigt, at der ikke kan undgå at komme en ubalance. Et argument for de unge og deres familier mod at vælge erhvervsuddannelser er, at man fra starten ikke kan være sikker på at afslutte sin uddannelse, fordi det stadigvæk har været svært at få praktikplads. Her kan vi dog sige med fuld styrke, at der i øjeblikket er mange praktikpladser at få for de erhvervsuddannelser, hvor der er knaphed.

De uddannelser, som i stigende grad oplever mangel, er procesoperatører, produktionsoperatører, blikkenslagere, tømrere, snedkere, vvs-teknikere og mange flere. Hvis man tager ud i en jysk by, der ligger i det, mange kalder produktionsdanmark, er der også dér problemer med at skaffe ansøgere til vigtige praktikpladser på området. Hvis der i en mindre by er otte ledige praktikjob til blikkenslager og ikke en eneste ansøger, der melder sig, ja, så er vi faktisk i en ganske uheldig situation.

Der er simpelthen behov for at stimulere søgningen til erhvervsuddannelserne. Vi er nu nede på, at det kun er 17-18 pct., som direkte efter folkeskolen går i gang med en erhvervsuddannelse, hvorimod de fire gymnasiale uddannelser ligger med op imod 80 pct. Dette er den skæveste fordeling, man nogensinde har set i dansk uddannelseshistorie. Der er grund til her i februar 2018, at forældre og unge sætter sig sammen og nøje overvejer, hvis de potentielle håndværksfaglige kompetencer er til stede, om ikke det er en bedre idé at tage en håndværkeruddannelse end at gå i gang med en gymnasieuddannelse. Er man i tvivl, er eux på erhvervsskolerne også et glimrende tilbud.

Vi har brug for – også for at udfylde de nationale uddannelsespolitiske målsætninger – at flere vælger erhvervsuddannelse. Politikerne har i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 fastlagt et mål, der hedder, at den procentandel, der i øjeblikket er på 18 pct., skal op på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025. Målsætningen kan synes næsten umulig at opfylde i øjeblikket, men hvis den rette vilje er til stede, både politisk og med de holdninger, som de unge og deres forældre bidrager med, ja, så er det muligt at opnå disse mål, men der er ikke lang tid at løbe på.

I sin bog om de kloge hænder fra 2013 skrev politikeren Mattias Tesfaye, at nu var der kun tre år at løbe på, hvis man skulle undgå en mindre katastrofe. Vi har nu passeret disse tre år, og på trods af alle de gode intentioner i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 er det ikke for alvor lykkedes at vende billedet. På spørgsmålet, om det ikke er muligt at have en højere tilslutning til erhvervsuddannelserne, kan man endnu en gang nævne det fortærskede schweiziske eksempel. I Schweiz regulerer man gymnasieuddannelsen, så der kun er 30 pct., der går i gymnasiet, hvorimod hele 60 pct. søger en erhvervsuddannelse. Dette betyder ikke, at Schweiz ikke ender med at have næsten lige så mange videregående uddannede som Danmark, men de har blot gået en anden vej. Der er rige muligheder for, at man f.eks. med en håndværkeruddannelse senere kan tage en videregående uddannelse i Schweiz. Men denne mulighed har vi faktisk også i Danmark.

Der har altid været tradition for, at mange håndværkere går videre. Man har talt om håndværkervejen til den gamle teknikumingeniøruddannelse og nu diplomingeniøruddannelse. Der går også en håndværkervej i de gamle teknikeruddannelser på erhvervsakademierne, som nu hedder teknologuddannelser.

Håndværkervejen er således ganske solid. Og systemet er så viseligt indrettet, at det netop fungerer godt under forskellige økonomiske cykler. Erfaringen viser, at i økonomiske nedgangsperioder stiger antallet af erhvervsfagligt uddannede, som søger lykken på et højere uddannelsesniveau. Kan man finde nogen bedre løsning på et kortere varigt ledighedsproblem end at videreuddanne sig? Alle forudsætninger er således til stede for, at vi kan komme højere op.

Ubalancen i det danske system er nu så stor, at bekymringen for ikke at få en praktikplads, hvis man vælger en af de mangeltruede uddannelser, blikkenslager, vvs-tekniker, industrioperatør mv., ikke er særlig stor. Derfor kan man nu med klar røst sige til de unge og deres forældre: At vælge en håndværksuddannelse inden for de områder, hvor der er mangel, er nu et mere sikkert kort end at få en studenterhue. I 2025 kan manglen blive på titusinder.

Vi løber her ind i, at over 90 pct. af forældrene til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, ønsker den gymnasiale vej. De forældre, der selv har en videregående baggrund, ser gerne, at dette fortsætter. Og mange håndværkerforældre ser gerne, at den første mønsterbryder kommer i familien og sikrer, at der kommer en hue. Mange små håndværksmestre ude i landet er nu også glade for, at deres barn tager en gymnasial uddannelse. Men man bør se således på det, at vi har et enestående fleksibelt system, der gør, at man altid kan komme op på videregående niveau. Og hvorfor ikke tage den hurtige vej? I stedet for en længere ”opbevaring” på en almen ungdomsuddannelse og en generalistuddannelse på videregående niveau, ja, hvorfor ikke tage den relativt sikre håndværksuddannelse? Mange flere håndværkere får egen virksomhed. Det er jo også attraktivt.

For dem, der ikke rigtig ser sig selv som håndværkere, er også sosu-uddannelserne en god vej til beskæftigelse. Inden for detailhandlen er der også gode karrieremuligheder, hvis man vælger en solid handelsuddannelse. Erhvervsuddannelserne er et besøg værd, når ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Kronikøren har i en lang årrække arbejdet med uddannelsesplanlægning og arbejdsmarkedsprognoser som konsulent og embedsmand.