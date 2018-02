Kronik: Problemerne ligger ikke i asylbehandlingen

Tilfældet var, at han egentlig skulle have været i Sverige, men de, der havde forpligtet sig til via en pæn sum penge at fragte ham til Sverige, dumpede ham af i Hamborg med en billet til Danmark, hvor han dukkede op som 12-årig.

Han havde taget rejsen fra Afghanistan og var blevet bragt gennem Iran, Tyrkiet, Serbien og videre til Tyskland via Østrig og som nævnt endt i Hamborg, hvor hans billet til Danmark angiveligt var resultatet af et besøg på et herretoilet. Som asylsøger blev han efter et interview hos udlændingemyndighederne placeret i et børnecenter. Det var på det tidspunkt ikke muligt for ham at forklare, hvorfor han var udrejst fra sit hjemland.

Hans senere historie har klargjort, at der var gode grunde til, at hans familie valgte denne fremgangsmåde. Som 12-årig oplevede han som skoleelev, at hans skole blev opsøgt af de lokale militser, der dels henrettede lærerne og dertil en række elever. Sammen med nogle kammerater gemte han sig, idet han håbede på, at han på den måde kunne undgå samme skæbne. En række af forældrene, herunder hans far, kom til skolen, hvor de blev dræbt af skud, og denne dreng oplevede drabet på faren, inden han slap væk og løb hjem. Til alt held boede han i nærheden af morbroderen, der sammen med moderen var nødt til at forholde sig til, hvad der kunne gøres for at redde ham.

For en almindelig dansker, der kan ringe til politiet og søge beskyttelse, er det ikke let at forstå, at en sådan hændelse må føre til, at barnets liv må sikres på så drastisk vis, at han må ud af landet, men alternativet er at blive indfanget af militserne og indrulleret som selvmordsbomber eller kampsoldat.

Hvad er det for forældre, der finder på sådan noget? Til en start kan vi prøve at forstå, hvorfor de udsætter deres børn for strabadserne og en højst usikker fremtid. Hvad er det for forældre, der finder på sådan noget? Til en start kan vi prøve at forstå, hvorfor de udsætter deres børn for strabadserne og en højst usikker fremtid.

En nu enlig mor, hvis mand er blevet dræbt i et land uden lov og ret, må naturligvis gøre sig sine overvejelser, og for nogle bliver valget, at de er nødt til at sende deres børn væk, hvis de vil gøre sig håb om, at de skal overleve.

Det må være et utrolig svært valg at træffe. Jeg ønsker i hvert fald ikke for nogen, at de skulle komme i en sådan situation, hvor de måtte træffe et valg mellem deres barns overlevelse eller død, og jeg håber heller ikke, at vi her i dette land nogensinde bliver tvunget til at træffe det valg at skulle sende vores barn ud på en uvis rejse, hvis konklusion ikke på forhånd er givet.

Hans historie er ikke enestående, men så meget vigtigere at få fortalt i disse tider, hvor det egentlig burde være muligt at diskutere årsager til, at børn ned til otteårsalderen bliver sendt på en rejse på tusindvis af kilometer til et fremmed land, som hverken de eller deres familie kender til.

Herom går der mange rygter i landet, og det er sådan set forståeligt nok, for når en gennemsnitlig dansker har opdraget sine egne børn på bedste vis efter de standarder, vi anser for at være nødvendige for, at vores børn kan få det bedste ud af livet både for dem selv og for landet, så kan det være svært at forstå, at forældre kan sende deres børn ud på en rejse, som de ikke ved om kan gennemføres med livet i behold. Allerede her slipper manges forståelse op, og det er ganske forståeligt.

Den anden type af rygter går på, at børnene sendes hertil som en slags femte kolonne, der, når tiden kommer, skal overtage landet og på det nærmeste udrydde os danskere for at udbrede islam. Ser vi nærmere på det, så blev mine overvejelser om ovenstående måder at tænke på differentieret ganske effektivt, i det øjeblik jeg valgte at reagere på Røde Kors’ opfordring til at være personlig repræsentant for nogle af disse børn.

Det danske asylsystem er indrettet således, at det følger vore forpligtelser i henhold til de menneskerettighedserklæringer, Danmark har tiltrådt, såvel gennem FN som EU. Dansk lovgivning er indrettet efter disse erklæringer, og de forpligter os på forskellig vis til at behandle asylsøgere efter sædvanlige retsprincipper, der sikrer en fair asylbehandling.

En fair asylbehandling betyder i den sammenhæng, at asylsøgeren under asylbehandlingen får mulighed for at forklare sine motiver for, hvorfor vedkommende er rejst ulovligt ind i Danmark.

Mens asylbehandlingen står på, er Danmark forpligtet til at sikre ly og forplejning og til at yde ansøgeren sikkerhed.

Alt dette fremgår af udlændingeloven, der også foreskriver asylbehandlingens forløb, og hvilke konklusioner der kan drages af de oplysninger, ansøgeren fremlægger.

Udlændingelovens § 7 angiver forskellige muligheder, gående fra ubetinget opholdstilladelse over midlertidig tilladelse eller udvisning. For de uledsagede børn er der yderligere krav.

Disse børn har krav på ekstra beskyttelse i henhold til udlændingelovens § 9, der angår barnets tarv i forlængelse af den børnekonvention, Danmark har underskrevet.

Hvordan søger den danske stat at leve op til kravene? Dansk praksis forsøger at balancere mellem på den ene side konventionernes absolutte krav og den aktuelle politiske situation, der trækker i den modsatte retning. I praksis foregår det gennem en proces, hvor asylsøgerne gennemgår en aldersundersøgelse og sædvanligvis to interviews, hvor ansøgeren skal gøre rede for sine motiver for at søge opholdstilladelse.

Aldersundersøgelsen foregår på Rigshospitalet, hvor læger og tandlæger ved hjælp af røntgenfotos og undersøgelser af tandsæt samt vurdering af den kropslige udvikling fastlægger en formodet alder inden for et aldersspænd på to år.

Interviewene foretages af personale, der har gennemført en akademisk uddannelse i f.eks. jura og sociologi samt efteruddannelser, der sætter dem i stand til at gennemføre objektive samtaler og analyser af de informationer, ansøgeren leverer, samt ikke mindst forfølge uklare og undvigende svar. Interviewene foregår i overværelse af en tolk, der løbende oversætter interviewerens spørgsmål og ansøgerens svar, og når der er tale om mindreårige – under 18-årige – tillige ansøgerens personlige repræsentant, hvis rolle er at overvåge, at samtalen gennemføres i ordentlighed og med den objektivitet, der kræves for analytisk arbejde.

En sådan samtale varer sædvanligvis omkring seks timer med pauser.

Den personlige repræsentants opgave er at sikre ovennævnte objektivitet og især være opmærksom på at gribe ind, hvis den psykiske belastning kræver, at ansøgeren får ro til at rekreere sig. I nogle tilfælde er belastningen så stor, at samtalen må udsættes.

I andre er ansøgeren så ung, at han ikke er moden nok til at gennemføre samtalen.

Ingen bør være i tvivl om, at disse interviews er både dybtgående og seriøse, når det drejer sig om afklaring af børnenes og deres familiers motiver.

Efter samtalerne er Udlændingestyrelsen, der foretager disse undersøgelser, forpligtet til at meddele en afgørelse efter udlændingelovens § 7, der kan falde ud på tre forskellige måder.

En afgørelse efter paragraffens første punkt giver ret til ubetinget og permanent ophold i landet, der på længere sigt kan føre til statsborgerskab og ret til at nyde de fordele, der er ved at være dansk statsborger, men også at leve op til de forpligtelser, der følger med et sådant statsborgerskab.

Tidligere var det ikke usædvanligt, at konklusionen på en asylansøgning endte her.

Der er imidlertid sket en holdningsændring inden for især det seneste år, der kan fortolkes som et øget politisk pres i forlængelse af den store tilvandring, derfor konkluderes ansøgningerne nu oftere efter § 7 stk. 2, der meddeler midlertidig opholdstilladelse, der kræver årlige ansøgninger om fortsat ophold, eller ved anvendelse af § 7 stk. 3, der afviser opholdstilladelse og forlanger, at ansøgeren udvises til hjemlandet hurtigst muligt.

For de uledsagede børn er der dog, heldigvis, må man ofte sige, den mulighed at blive i landet til det fyldte 18. år.

Kan disse procedurer så leve op til de ofte stærkt markerede krav om udvisning, der fremføres af danske borgere, og de krav, Danmark har accepteret ved underskrivelsen af diverse konventioner?

Medmindre man utilsløret forlanger, at alle, der kommer hertil med en anden etnisk baggrund, skal udvises uden videre, så kan jeg med mine erfaringer fra de sager, jeg har medvirket i, garantere, at alle kan sove trygt om natten, hvis man ønsker, at Danmark både skal overholde de konventioner, vi har forpligtet os til, og i øvrigt behandle andre mennesker i nød på en ordentlig måde.

Problemerne ligger således ikke i asylbehandlingen, men i den politiske diskussion, hvor parterne står stejlt over for hinanden i tolkningen af kravet om, hvilke forpligtelser Danmark bør have i forhold til de mennesker, der søger vores hjælp og støtte. Det ser ikke altid lige pænt ud, men jeg har fortsat en tro på, at den danske befolkning grundlæggende er et humant folkefærd, men også et folkefærd, der ønsker at passe på sit land.

Under alle omstændigheder mener jeg, at asylbehandlingen foregår efter kriterier, Danmark, som et retssamfund, kan være tilfredst med.