Kronik: Folketinget kender ikke reglerne

For nylig besluttede Folketinget gennem en lovændring at overlade det til integrationsministeren at beslutte, hvorvidt Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Og netop nu diskuteres et lovforslag om databeskyttelse, hvor en bestemmelse vil give justitsministeren lov til at fastlægge regler om udveksling af personoplysninger mellem myndigheder.

Det er bare to eksempler på såkaldte bemyndigelser, som Folketinget hvert år udsteder i hundredvis, men som altså kan være nok så vidtgående i deres indhold.

Alene i den seneste folketingssamling blev der vedtaget i alt 433 bemyndigelser til ministre i 71 love. Men også diverse styrelser og tilsyn har et hav af bemyndigelser, der giver dem mulighed for at udstikke nye regler.

Hvordan disse bemyndigelser bliver anvendt, interesserer Folketinget sig ikke synderligt for – og bliver heller ikke informeret om. Bemyndigelsen betyder, at nye eller uddybende regler gennemføres i bekendtgørelser, som ikke bliver behandlet i Folketinget. Almindeligvis vil organisationer og andre høringsberettigede aktører blive hørt omkring forslaget, men folketingsmedlemmerne er ikke involveret i denne proces. Måske foregår det hele i skønneste orden, men Folketinget ved det ikke.

Når politikerne interesserer sig for en bekendtgørelse, vil det sandsynligvis være, fordi en borger eller en organisation reagerer med at rette henvendelse til politikerne, eller fordi der kommer presseomtale af en regel. For nylig hed det sig, at nye parkeringsregler ville udløse stribevis af parkeringsbøder. Vejdirektoratet havde besluttet at præcisere gældende regler og kræve, at en parkeret bil ikke måtte røre ved den hvide kantlinje i parkeringsbåsene. Det udløste så megen virak, at et flertal på Christiansborg krævede ændringerne rullet tilbage.

Som regel er opmærksomheden rettet mod de 2-300 love, som Folketinget vedtager hvert år. Det er i disse love, at der udstedes bemyndigelser (beføjelser) til ministre og andre institutioner til at fastsætte nærmere regler inden for lovens område. Det er som udgangspunkt en god arbejdsdeling. Folketinget vedtager de generelle politiske linjer, og embedsværket udarbejder de mere tekniske, konkrete regler, der skal til for at opfylde lovens formål.

Udfordringen er, at Folketinget hverken har overblik over eller kontrol med, hvad bemyndigelserne bruges til. Om det resulterer i regler, der strammer, eller regler, der rækker ud over det, der var tænkt med lovbestemmelsen, bliver ikke efterfølgende vurderet af politikerne. Djævlen ligger som bekendt i detaljen, siges det. Men det er kun på få områder, at netop disse detaljer vækker interesse på Christiansborg.

Heldigvis er der nu i Folketinget afsat penge til et forskningsprojekt, så vi kan blive klogere på hele dette område. Vi skal simpelthen have kastet lys over brugen af bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen, og hvordan den anvendes af den udøvende magt til regelfastsættelse. Hvor stort er omfanget, hvad er indholdet og rækkevidden, og hvilken betydning har det for regelfastsættelsen over for borgere og virksomheder. Det helt store spørgsmål er, om der gennem udviklingen af bemyndigelser over årene er sket et skred mellem den lovgivende og den udøvende magt, således at Folketinget i virkeligheden har fået begrænset sin beslutningskraft.

Almindeligvis vil organisationer og andre høringsberettigede aktører blive hørt omkring forslaget, men folketings-medlemmerne er ikke involveret i denne proces. Måske foregår det hele i skønneste orden, men Folketinget ved det ikke. Almindeligvis vil organisationer og andre høringsberettigede aktører blive hørt omkring forslaget, men folketings-medlemmerne er ikke involveret i denne proces. Måske foregår det hele i skønneste orden, men Folketinget ved det ikke.

I Folketinget ynder vi at citere Viggo Hørups ord om »ingen over og ingen ved siden af Folketinget.«

Spørgsmålet er bare, om det holder stik. I hvilket omfang nye love eller bekendtgørelser indfører nye regler, erstatter gældende regler eller fjerner eksisterende regler, ved vi ikke rigtig noget om. På det konkrete område i loven eller bekendtgørelsen kan man gennemgå bestemmelserne. Men der bliver ikke lavet oversigter, gennemgribende analyser eller for den sags skyld forsket i konsekvenserne af udviklingen i bemyndigelser og bekendtgørelser. Folketinget ved ikke, om de 227 nye love i 2017 betød flere eller færre regler. Og jeg tvivler også på, at centraladministrationen kan svare på, om de 1.286 vedtagne bekendtgørelser i 2017 har gjort borgernes hverdag nemmere.

Også når det gælder indarbejdelsen af EU-regler i dansk ret, kniber det med politikernes indsigt heri. I ni ud af ti tilfælde sker implementeringen gennem bekendtgørelser. Kun én ud af ti EU-beslutninger bliver gennemført gennem lovgivning. Det betyder, at langt de fleste EU-bestemmelser gennemføres uden om Folketinget og dermed uden om den parlamentariske kontrol.

For et års tid siden bad jeg de enkelte ministerier om at oplyse, i hvilket omfang de har overimplementeret EU-reglerne i bekendtgørelser – altså hvor de danske regler går videre end de krav, der stilles fra EU’s side. Indtil videre har en enkelt minister svaret mig, mens de øvrige er ved at undersøge, om de kan besvare spørgsmålet.

Mine kollegaer Henrik Dahl (LA) og Josephine Fock (AL) og jeg har foreslået, at Folketinget nedsætter et regelforenklingsudvalg, der kan arbejde med omfanget af regler i det danske samfund. Folketinget skal først og fremmest tage ansvar for de mange love og regler, der er gældende i dag, og forholde sig til om de giver mening. Og så skal Folketinget interessere sig for, hvem der kan producere nye regler.

Et retssamfund har brug for love og regler. Til at fastlægge forholdet mellem borger og stat. Til at gøre det klart, hvem der har ansvar for hvad. Til at skabe rammerne for velfærdssamfundet. Med reglerne får vi retssikkerhed og hindrer forskelsbehandling.

Men der er også regler, der er alt for bureaukratiske, omkostningstunge, bøvlede eller ude af trit med virkeligheden.

Skal man ændre på disse, kræver det, at man ved, hvem der har lavet reglerne. Nogle gange er det politikerne. Andre gange er det embedsværket, der har fået overdraget ansvaret for at udarbejde de mere detaljerede og konkrete regler.

I sidste ende er det altid Folketinget, der som den lovgivende myndighed har ansvaret. Og som skal forholde sig til, om der er den rette balance mellem embedsværk og politikere, eller om Folketinget har givet for meget af sin beslutningskraft videre.

Det kræver, at Folketinget bliver klogere på de regler, der gælder.