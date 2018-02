Kronik: Kom så ud af offerrollen!

Der var en noget modig far ved (kalde)navnet Niels i 24syv Morgen, her 16/1. Modig, fordi han turde forsvare sin søns videresendelse af den meget omtalte og ovenikøbet voldelige sexvideo, hvor en ung 15-årig pige blev taget under både be- og mishandling af tre unge knægte. Ja, han forsvarede vel ikke selve overgrebet, men mente, at både hans egen søn og de 1.003 andre unge, der var sigtet for at videresende videoen, var ofre. Ofre for uvidenheden om konsekvenserne og sandelig også ofre for vilkårlighed. For hvorfor lige dem – og ikke alle de sikkert tusindvis andre, som også havde videresendt videoen?

Og så var der selvfølgelig også pigen, som i hvert tilfælde også var offer og formentlig må bøje hovedet i skam af angst for at blive genkendt hvor som helst og når som helst i fremtiden. Var hun ikke det virkelige offer? Jo, jo, men de var altså alle ofre, måtte man forstå.

Men hvordan kan det være, at en dreng med en velformuleret og tydeligvis veluddannet far så let kan blive offer? Hvorfor er der i det hele taget så mange ofre lige omkring næsen af os alle, endda lige her i Danmark, som i forhold til resten af verden dog er et helt usædvanligt trygt sted at opholde sig? Et velfærdssamfund, hvor den sultens slavehær, som Karl Marx for arbejdernes vedkommende satte ord på i ”Das Kapital” fra 1848 og Jeppe Aakjær for husmændenes vedkommende i ”Vredens børn” fra 1904, heldigvis ikke findes? Hvorfor anså min mormor sig aldrig som offer til trods for selv efter datidens standard utroligt fattige røgterkonestatus – de sidste 25 år endda som enke? Hvorfor husker vi hende kun som den stilfærdige, rolige kone i den brune frakke med ditto taske komme vandrende de ni km fra sit hjem, stoppe strømper, for ved aftenstide at vandre hjem igen – uden suk og jammer over verdens ulidelige tilstand?

Der er mængder af lidende mennesker i denne verden, masser af ofre for krig, nød, undertrykkelse, sygdom eller sult. De og deres lidelser skal tages alvorligt og afhjælpes, så det er muligt. Men hvorfor er der dog så mange, som synes, det er synd for ikke de andre, men dem selv? Og hvorfor giver offerrollen – ligesom kendisrollen – nærmest uhindret medieadgang? Ja, hvorfor var det egentlig lady Diana, hele verden faldt i svime over, og ikke Moder Teresa, der virkelig havde viet sit liv til fattige gadebørns ve og vel i Kolkatas slum? De døde dog ellers næsten samtidig i sensommeren 1997.

Hvad er det med os modernitetsmennesker og vores offermentalitet, som vi bliver nødt til at se i øjnene og ikke bare lade os glide med af?

Følger vi sociologen Ulrich Beck, lever vi i ”Risikosamfundet” (ty. 1986, da. 1997). Beck ved selvfølgelig, at det altid har været farligt at være menneske, men han påpeger, at nutidens farer er mere menneskeskabte end naturskabte og derfor mere uoverskuelige. Der er simpelthen ikke det, vi ikke kan – og ikke bør – frygte: atomkrig, klimaændringer, terror, forurening, ebola, overbefolkning, cyberangreb og andre mystiske angreb fra det ydre rum – ufoer og hvad ved jeg. Det vælter reverenter talt ind over os. Fra alle medier, forskningsprogrammer, velmenende eksperter og en hel masse halvstuderede røvere, der skaber sig et udkomme af vores almindelige ængstelse og uro. Glem alt om oldtidens kristne martyr, der gik i døden for sin tro eller ham, der bevidst gik i døden i én af Hitlers koncentrationslejre for at forsvare humanitet og medmenneskelighed, for dette her handler om os selv – og vore egne små pus. Nogle tror, de kan frelse sig selv ved på rabiat og omvendelsesagtig vis at ændre spisevaner, og så spiser de ikke bare ærter, nej, de spiser økologiske ærter.

Andre lukker øjne og ører og tror, de kan sikre sig ved forbrug og sidste trends inden for rejser, vinsmagning, tøj- og boligindretning. Og bevares: Det holder økonomihjulene i gang, hver gang vi skifter spisevaner, smag og stil, men rundt omkring fryser sjælene, for hvordan skal vi kunne håndtere al denne viden, hvis vi ikke selv har fast grund under fødderne?

Men der er en fast grund. Den hedder ansvar. Ordet ansvar er enkelt. Det betyder at svare an på noget givet. Og givet er f.eks. nogle faste moralske og etiske værdier, som vi som samfund, forældre og enkeltmennesker er nødt til at give sprog, prøve at leve op til, så godt vi kan. Givet er, at ethvert menneske – med Bibelens ord – er et menneske, skabt i Guds billede og derfor på forhånd og før alt andet skabt med en medfødt værdighed som menneske. Det gælder også hende på sexvideoen, selv om hun agerer nok så tåbeligt. Givet er også, at nogen skulle have holdt lidt mere øje med hende og givet hende mere fast grund under fødderne, så hun havde kunnet sige nej og i stedet lavet noget mere fornuftigt for både fællesskabets og eget ve og vel end medvirke til slige sager. Givet er også, at far Niels også løber fra sit ansvar, når han i stedet for at give sønnebassen en ordentlig røffel luller ham ind i verdens og tilværelsens utallige offermuligheder. Givet er, at vi alle har et ansvar for at gribe ind, melde fra, når mennesker i vore omgivelser handler tåbeligt og uansvarligt. Og givet er, at det ikke nytter bare at sige ja og give efter over for sin egen lille ”skatter”, når vi i øvrigt godt inderst inde ved, at vi selv med vore ord og handlinger er med til at forme eller deforme fremtidens samfund.

I ”det almene gymnasium” er der med sidste reform indført en disciplin, der hedder ”digital dannelse”. Det synes i høj grad nødvendigt – også i lyset af denne sag. Men måske er der også en forældregruppe, der trænger til opdragelse i almindelig medmenneskelig, ansvarsorienteret dannelse. Samt alle vi andre. Ansvar og medansvar for hinanden og det fælles samfund får vi nemlig desværre nok aldrig nok af.

Men fri mig for de selvskabte ofre.

Elisabeth Dons Christensen er en del af Jyllands-Postens weekendpanel. Hun er cand.theol. og biskop over Ribe Stift 2003-2014. Er tidligere formand for værdikommissionen og har udgivet bogen ”Det sårbare samliv”.