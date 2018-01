Kronik: Hvorfor protesterer alle konservative ikke mod Trumps nedbrydelse af god opførsel?

Da jeg begyndte at læse aviser i 11-12-årsalderen, var det Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis, som mine forældre abonnerede på. Og det var et trygt univers, jeg mødte i de to blade. De vidste, hvordan verden hang sammen – med den frie verden på den ene side, som ”vi” gudskelov tilhørte – og den kommunistiske på den anden. Den frie verden blev anført af den kloge og besindige præsident Eisenhower.

Også på andre måder var det trygt at læse De Berlingske Blade dengang i 1950’erne. De var borgerlige og støttede Venstre og især Det Konservative Folkeparti. Det betød ikke alverden, når man var 12 år. De så jo også så rare ud i det parti med brødrene Møller i spidsen. Trygheden lå i det gode sprog og den selvfølgelighed, med hvilken aviserne vidste, hvad der var godt og dårligt. Og hvad høflighed og god opførsel bestod i.

I 1950’erne spillede ”god opførsel” og ”gode manerer” en kæmpe rolle. Samfundet var gennemsyret af en adfærdskodeks, der bedømte individerne efter adfærd. Opførte man sig ikke ”ordentligt”, sank man i omverdenens øjne. Og i skolens, selvfølgelig. Når læreren kom ind i klassen, rejste alle sig op for ligesom at sige goddag. Når han eller hun gik ud, gentog ritualet sig til farvel. Læreren sagde man ”hr.” og ”De” til, respektive ”fru” eller ”frk.”, efterfulgt af efternavn.

Når familien fik gæster, hilste man pænt med håndtryk og et lille buk, og man holdt sig lidt tilbage under middagen for ikke at forstyrre de voksnes samtale – men indimellem kunne man så skyde en kvik bemærkning ind. Til sidst sagde man: »Tak for mad!« og eventuelt: »Må jeg rejse mig?«

En aftale var en aftale. Hvis man sagde, at man var hjemme kl. 18, så var man det. Man lavede ikke aftalen om, alene af den grund, at der i den lille by, hvor jeg boede, kun var et par enkelte telefonbokse – og ingen mobiltelefoner!

Det absolut utænkelige, grænsende til det kriminelle, var at lyve. Det blev åndeligt tæsket ind i os alle vegne.

Og så sproget. Det var forbudt at bande, i hvert fald når der var fare for, at de voksne kunne høre det. Man talte ikke uden grund dårligt om andre eller gav dem øgenavne. Alt sammen ideelt set, for sådan var en ”borgerlig” opdragelse i 1950’erne, og personligt befandt jeg mig godt med den. Man kendte rammerne og kunne sagtens udfolde sig inden for dem. De straffe, som blev uddelt, var begrænsede. Tryghed og tillid herskede.

Meget skiftede i 1960’erne, især markeret af ”du” som tiltaleform. ”Du’et” fjernede den respektfulde afstand mellem mennesker, som kunne virke nødvendig. Det var altså ikke nemt at tiltale et ældre, ærværdigt menneske med et ”du”.

Nu har vi så fået en leder af den frie verden, der har brudt med samtlige normer for god opførsel og godt sprog. For en del af normerne overlevede faktisk ”1968”, og tænk på hans belevne og veltalende forgænger, Barack Obama.

Den nye præsident lyver så stærkt, som en hest kan rende; han omtaler og bagtaler sine politiske kolleger med sprogets værste gloser, som f.eks. i Danmark ville føre til en injuriedom. Hillary Clinton var ”Crooked Hillary” og burde være ”locked up”, Ted Cruz var ”Lying Ted”. Osv., osv. Obama var naturligvis ikke amerikaner, men afrikaner og sikkert også muslim.

Trump, for ham er det jo, omtaler andre lande – men kun med farvede befolkninger – som ”shithole countries”, altså lokummer. Og hvad gør man på dem? Han har pralet af at rage kvinder i skridtet. Og man kunne blive ved, eksemplerne er legio, som man kan læse i Michael Wolffs bog ”Fire and Fury – Inside the Trump White House”. Trump er på udviklingsniveau med et barn, han kræver ”immediate gratification”, dvs. umiddelbar belønning i form af ros eller lignende.

Trumps politik holdes udenfor her, for mit spørgsmål er – på baggrund af alt det, vi trods alt stadig ser som god opførsel – hvorfor danske politikere ikke unisont fordømmer denne opførsel. Ved ikke at gøre det anerkender man den implicit. Ikke mindst De Konservatives tavshed er påfaldende. Deres stamfader er den britiske politiske filosof Edmund Burke (1730-1797). For ham var ”manners”, den gode opførsel eller adfærd, fuldstændig afgørende. Han så det så enkelt, at et samfund ikke kan hænge sammen, hvis folk ikke opfører sig ordentligt. Man kan også kalde det for social etik. Og folkets ledere skulle gå i spidsen og vise sig som forbilleder.

I dag vrider De Konservatives udenrigspolitiske ordfører, Naser Khader, sig som en ål på en stadig varmere stegepande, når han skal tale om Trump. Men hans konklusion er altid, at Trump alligevel er god nok med henvisning til hans politik i Mellemøsten eller lignende. DF’s Kenneth Kristensen Berth er en endnu større Trump-fan. Deres holdninger til manden minder om voksnes undskyldninger af et uvornt barn – han skal nok vokse fra det.

Men skulle det ikke være sket for længst? Den 71-årige Donald Trump har selv fået en borgerlig opdragelse i 1950’erne og burde vide, hvad gode og respektfulde omgangsformer betyder. Men mon ikke han vil SKIDE på det? FUCK dig, der kommer med det BULLSHIT!

Og hvis kommentarsporet er åbent efter denne kronik, får jeg reaktioner i samme fornemme sprog. For ud af det, jeg har skrevet, kan man jo se, at jeg er en forkælet overklassedreng, antidemokrat, sikkert nazist og i hvert fald rød ind til marven.

Lad os ligesom Trump befri sproget og gå efter manden i stedet for bolden. Send ham en rigtig sviner: Crooked Claus! Lock him up!