Kronik: Kærester, klik og karakterer – unge skal præstere på alle arenaer

Unge oplever i stigende grad, at det er deres egen skyld, hvis de ikke lykkes. Det er sjældent samfundet eller andres skyld. Men ikke nok med det. Mange unge oplever også, at det er skamfuldt, hvis de ikke lever op til de forestillinger, de har om, hvordan et godt ungdomsliv skal tage sig ud. Konsekvensen er, at unge kan have svært ved at række ud efter hjælp, fordi de oplever, at de selv er skyld i deres problemer og derfor også selv har ansvaret for at løse dem.

En af de unge er Ida som i et interview fortæller om, hvordan hun har haft svært ved at håndtere de krav, hun oplever i gymnasiet: »I gymnasiet handler det om at klare sig godt, være en succes, være klog og dygtig og få gode karakterer. I slutningen af 1. g. pressede lektier og afleveringer sig mere og mere på, så jeg lavede hele tiden lister over alt det, jeg skulle. Til sidst fik jeg det rigtig skidt og flere gange måtte jeg bare gå hjem, og så har jeg ligget og grædt over, at jeg ikke følte, at jeg levede op til mine egne krav.« Citatet er interessant. Det viser, hvordan unge oplever krav til, at de skal fremstå som succeser, og at disse krav tager del i de unge på en sådan måde, at de fremstår som deres egne krav.

Når jeg taler med unge giver mange et billede af, at de lever i en konkurrencekultur med vindere og tabere. De unge, der har mistrivsel inde på livet, har en markant tendens til at bebrejde sig selv, når de ikke kan håndtere ungdomslivets udfordringer, og de kobler det ofte med følelsen af at være utilstrækkelige. Er man en ung, der har stærk hjemve og ikke trives på efterskolen, eller er man en ung, der går ned med stress i gymnasiet, kan det nemt blive et personligt og skamfuldt nederlag, fordi man oplever ikke at kunne indfri de forventninger, der eksisterer til at være en kompetent og ”rigtig” ung. Det forekommer i den sammenhæng interessant, at unge, der ikke nødvendigvis har høje tanker om sig selv, kun har få reservationer over for de unge, der fremstår succesfulde.

De unge, jeg møder på ungdomsuddannelserne, oplever ansvar for eget liv, egen udvikling og egen fremtid. I deres øjne har en succesfuld ung styr på sin uddannelse og fremtid samtidigt med, at hun eller han præsterer et godt og attråværdigt ungdomsliv. Gymnasieeleven Isabella fortæller f.eks., hvor vigtigt det er, at man formår at se ubesværet ud og kan håndtere presset i de forskellige arenaer, ungdomslivet udspiller sig i: Det handler om at vise overskud og se pæn ud, mens man jonglerer med alle boldene. Så det ikke ligner noget, man sveder over. Det skal se sjovt ud at tage til fest fredag, lave opgave lørdag og pleje familien søndag. Der er virkelig run på.

Pres forstærkes i og af den digitale arena. Det er vigtigt at kunne præstere et godt ungdomsliv på alle arenaer, og i den digitale arena forstærkes denne fremstilling af ungdomslivet ofte, hvad der let kan give unge indtryk af, at alle andre unge formår at jonglere med de mange bolde uden at få sved på panden. Så selvom de unge med deres sunde fornuft godt ved, at det ikke er alle andre, der lykkes med at score de gode karakterer og seje kærester, er det let at komme til at føle sig forkert, hvis man ikke oplever at kunne præstere et tilsvarende selvbillede.

Den tyske samfundsforsker Hartmut Rosa peger i sin samfundsdiagnostik netop på både øget og accelererende præstationskrav – blandt andet forårsaget af digitalisering. Det moderne menneske befinder sig i en konkurrencesituation, hvor det hele tiden handler om at optimere sine præstationer og samtidigt kunne præsentere dem på en passende vis. Derfor kan det for unge se ud som, at det især og vedblivende gælder om at være veltrænet, have det gode studiejob, få de bedste karakterer og de mange likes, hvis man vil overbevise andre og nogle gange sig selv om, at man har værdi. Når det ikke helt lykkes at leve op til kravene, kan det for den enkelte synes som et individuelt problem, hvor den nærliggende løsning er, at man bliver bedre til at organisere sit liv. Men Rosa peger på, at det bare tvinger hver især til at løbe hurtigere, og dermed øger vi selv presset på hinanden og os selv.

Et pres, der særligt rammer unge i mistrivsel, der oftere forestiller sig, at andre unge lever et perfekt ungdomsliv. Det gælder særligt, hvis de også føler sig ensomme. Ensomhed forstærker mistrivslen blandt unge og følelsen af at være alene med sine problemer. De forventer sjældent, at andre vil kunne sætte sig ind i, hvad det vil sige at føle sig utilstrækkelig. F.eks. fortæller Sandra, at pigerne i hendes gymnasieklasse »bare er så anderledes og så perfekte« og ikke »kan relatere sig til« hendes problemer, fordi de »ikke selv har problemer.« Forestillingen om, at andre unge lever et ungdomsliv, som er noget nær perfekt, går igen i beretninger fra unge i mistrivsel. Det perfekte ungdomsliv opleves tilsyneladende ikke som et fjernt mål, man nok kan stræbe efter, men som de færreste opnår. Tværtimod beskrives klassekammerater og bekendtskaber på Facebook igen og igen som nogle, der ”klarer sig fantastisk godt”, er ”utroligt populære” og er ”gode til det meste”. Det perfekte ungdomsliv fremstilles således som det gængse, som normen, og selvom de unge ikke oplever, at de selv kan leve op til denne norm, sætter de sjældent spørgsmålstegn ved den.

Realiser dit potentiale, eller skam dig. Det kan nærmest opleves skamfuldt, hvis man ikke kan realisere sit potentiale og forme sig selv på en måde, der vækker andres anerkendelse. Følelsen af utilstrækkelighed og forkerthed kan afføde selvsanktioner af fysisk karakter hos nogle unge, der f.eks. skærer i sig selv, fordi de vil straffe sig selv for ikke være gode nok, mens andre unge isolerer sig selv, så de slipper for at blive konfronteret med egne mangler i mødet med andre unge. I et projekt om unge i gråzonen kan 21-årige Nana f.eks. fortælle om, hvordan hun holder sig væk fra andre unge i den periode, hvor hun ikke føler sig ovenpå: »Jeg kan ikke se, der er nogen mening i at være sammen med folk, hvis man ikke synes, man har noget godt at komme med.«

På sin vis er der intet nyt i, at mange unge på et tidspunkt befinder sig i en gråzone, hvor problemer tårner sig op, og de har brug for hjælp til at komme videre. Imidlertid kan unge i dag have særligt svært ved at række ud efter hjælp, fordi de oplever, at de selv er skyld i deres problemer og derfor også selv har ansvaret for at løse dem. Selvom der er potentiale i, at unge oplever ansvar for eget liv, egen trivsel og egen udvikling, er der tydeligvis også behov for at udvikle sociale og kollektive støttestrukturer, så unge ikke oplever, at de står helt alene med ansvaret – og det alene er deres egen skyld, hvis de mistrives.

Selvom det at klare sig og trives som ung i stigende grad forudsætter, at man besidder en række individuelle kompetencer og håndteringsredskaber, risikerer man ved et for ensidigt fokus på at mobilisere disse at blæse til de unges følelse af, at de står alene med ansvaret for at skabe sig selv og deres liv. Det skorter ikke på populære råd fra velmenende meningsdannere til de unge og deres forældre, men det er ikke nok at råde den enkelte unge til at slukke for de sociale medier eller aktivt og eksistentielt vælge at gå glip af ungdomslivets mange muligheder, når det er en så central del af adgangen og deltagelsen i ungdomslivets fællesskaber. Den store opgave ligger i at skabe og understøtte institutioner og fællesskaber, der ikke bare har blik for, hvordan vi ruster unge til at mestre uddannelse hver især, men også ruster unge til at mestre ungdomslivet sammen. Det handler således om at udruste unge til at kunne hjælpe og støtte hinanden, hvis der er problemer og mistrivsel på spil i unges liv, for de har brug for nogen at dele dette ansvar med.

Ligesom det handler om at skabe dialog om, med og mellem unge om krav til at være og fremstå som en succes i de sociale og virtuelle fællesskaber, og hvordan unge på sin vis selv medvirker til at skabe disse krav til sig selv og hinanden – men også hvordan de kan modgå disse og hjælpe hinanden.