Kronik: De rige har størst fordel af velgørenhed

Skatteydere kan i Danmark give penge til velgørenhed og få et skattemæssigt fradrag for deres bidrag. Et bidrag på 1.000 kr. giver en skattebesparelse på ca. 266 kr. Dvs. lønmodtageren giver reelt 734 kr. netto, staten giver reelt 266 kr., og den velgørende forening får 1.000 kr. Staten ”medfinansierer” velgørenhed, så staten reelt giver 1 kr. netto, for hver 3 kr. netto den private donor kommer med.

Det maksimale bidrag, der kan ydes fradrag for, er i øvrigt 15.900 kr. for private.

Vi vil foreslå en væsentlig udvidelse af fradraget. Vi foreslår, at reglen udvides, så folk får et skattemæssigt fradrag på 900 kr., hver gang de yder et bidrag på 100 kr.

Effekten vil være, at når en person giver 100 kr. til en velgørende forening, så får den velgørende forening 100 kr., skatteyderen får en nettogevinst på ca. 140 kr., fordi han sparer 240 kr. i skat, og det offentlige mister et skatteprovenu på ca. 240 kr.

Det vil selvfølgelig være nødvendigt med et loft over bidraget, så statskassen ikke tømmes.

Forslaget kan forekomme bizart. Men formålet er at sikre, at et større antal skatteydere får adgang til de gunstige regler, der i dag gælder for en mindre gruppe af skatteydere.

De danske regler for så vidt angår testamentariske gaver til velgørende organisationer er som ovenfor beskrevet for en del testatorer. For hver 100 kr. den velgørende forening får netto, får testators øvrige arvinger omkring 140 kr., og staten mister omkring 240 kr.

Betragt en velstående person med en formue på 10 mio. kr. og ingen kone, børn eller børnebørn. Han vil efterlade sine penge til søskende, nevøer, niecer og gamle venner.

Hvis han efterlader hele formuen til nevøer og niecer, skal der betales boafgift og tillægsboafgift. Først betales 15 pct. i boafgift af alt i boet over en minimumsgrænse på 289.000 kr. Derefter skal der betales en tillægsboafgift på 25 pct., af hvad der er tilbage i boet efter betaling af afgiften på 15 pct. I alt betales ca. 3,6 mio. kr. i boafgifter.

Hans sagfører vil nu råde ham til at efterlade 30 pct. af formuen til en velgørende forening.

Man kunne tro, at når han efterlod 3 mio. kr. til et velgørende formål, blev der mindre til de øvrige arvinger. Men der bliver mere, forudsat at testamentet skrives rigtigt.

En række velgørende foreninger er fritaget for at betale boafgifter af arv. Så der skal kun betales boafgifter af de 7 mio. kr., der tilfalder arvingerne. Det bliver ca. 2,5 mio. kr.

Så for folk med små formuer er velgørenhed en underskudsforretning, for velstående folk en overskudsforretning. Men man kan spørge, hvorfor skal kun de rige have mulighed for at få et overskud på at give til velgørenhed?

Det snedige er, at testator kan gøre arven til foreningen betinget af, at foreningen betaler samtlige boafgifter.

Foreningen får kun arven på 3 mio. kr., hvis den til gengæld vil påtage sig at betale samtlige boafgifter, som nævnt 2,5 mio. kr. Foreningen får således netto kun 0,5 mio. kr. i arv ud af de 3 mio. kr., den fik testamenteret. Men 0,5 mio. kr. er bedre end ingenting, så den siger ja.

Arvingerne får nu 7 mio. kr. ubeskåret, for boafgifterne er betalt af den velgørende forening,

Nettoresultatet for de involverede parter er:

De øvrige arvinger får 7 mio. kr. i stedet for 6,4 mio. kr., dvs. de tjener ca. 600.000 kr., ved at afdøde tilgodeser den velgørende forening.

Den velgørende forening får ca. 500.000kr. netto i arv efter at have betalt boafgifterne.

Det offentlige mister ca. 1,1mio. kr. i boafgifter.

Den velgørende forening får ca. 45 pct. af de penge, som de offentlige kasser mister, mens arvingerne får ca. 55 pct.

Så selv personer som Dickens’ Scrooge, der hader velgørenhed under enhver form, vil være fristede til at bidrage til velgørenhed.

Ordningen bliver ”markedsført” som 30/70-ordningen. Det er efter al sandsynlighed det forslag, som du vil blive mødt med, hvis du henvender dig til en velgørende forening. Velgørende foreninger er ganske ivrige for at markedsføre denne ordning. Der afholdes informationsaftener om ordningen, og man kan ofte få sit testamente skrevet gratis, hvis man vil efterlade 30 pct. af formuen til en velgørende forening.

Formodentlig vil personer med en stor formue kunne forhandle sig til lidt rabat, så en forening vil acceptere også en arv på 29 pct. eller 28 pct., så der bliver endnu mere til de øvrige arvinger. Det er imidlertid ikke noget, der er let at finde ud af. De velgørende foreninger har selvfølgelig ikke meget lyst til at blive spillet ud mod hinanden, så de kun får en beskeden gevinst, mens arvingerne løber med det meste. Foreningerne er formodentlig også nervøse for, at denne lukrative støtteordning bliver afskaffet.

Man kunne måske ønske, at velgørende foreninger sagde nej til at medvirke til en sådan skatteundgåelse. Det kunne f.eks. ske ved, at de insisterede på en arveandel, der var så stor, at de øvrige arvinger ikke fik en direkte gevinst ved konstruktionen. På den måde kunne de også undgå, at man mistænkte dem for medvirken til skatteundgåelse. Vi har dog ikke hørt om eksempler herpå. Tværtimod er adskillige foreninger ivrige efter at markedsføre 30/70-ordningen. Velgørende organisationer medvirker til og reklamerer aktivt for en skattetænkning, der ville blive anset for umoralsk, hvis det var skattelylande, der foretog sig noget tilsvarende. Det er værd at bemærke, at velgørenhed kun betaler sig for de lidt mere velhavende. For boer under 289.000 er der kun en boafgift på 25 pct., dvs. her er det en klar underskudsforretning at give penge til velgørenhed. Breakeven nås ved et bo på ca. 520.000 kr. Her bliver boafgifterne lige præcis 30 pct. af det samlede bo, så velgørenhed giver hverken overskud eller underskud. For formuer over 520.000 kr. er der derimod overskud til begge parter.

Så for folk med små formuer er velgørenhed en underskudsforretning, for velstående folk en overskudsforretning. Men man kan spørge, hvorfor skal kun de rige have mulighed for at få et overskud på at give til velgørenhed?

Man kunne ønske, at velgørende foreninger var så moralske, at de ikke ville hjælpe folk med at undgå arveafgifter, dvs. at de ville sige nej til arv, hvor man medvirkede til, at arvingerne fik flere penge på det offentliges bekostning. Men man kan ønske sig så meget.

Det bedste ville være, at skattereglerne blev ændret, så den velgørende forening ikke kunne påtage sig at betale boafgifterne. Så ville kun folk, der ønskede at bidrage til velgørenhed, efterlade penge til velgørenhed. Staten ville stadig yde støtte til testamentarisk velgørenhed nogenlunde på samme måde, som den gør i dag for så vidt angår bidrag til velgørenhed. For fritagelsen for boafgifter på den del af arven, der tilfaldt den velgørende forening, virker nogenlunde på samme måde som de fradragsregler, der gælder for bidrag til velgørenhed.

Hvis staten af uvisse årsager ønsker at støtte de velgørende foreninger på en så kostbar måde, at det koster staten 240 kr. at sikre den velgørende forening 100 kr., så bør den gøre, som vi foreslog i indledningen. Giv alle skatteydere mulighed for at tjene penge på at være godgørende, f.eks. gennem et ni-dobbelt fradrag for bidrag til en velgørende forening. Og sæt så et loft over det maksimale bidrag, der er noget lavere end i dag.

Det ville være tåbeligt, hvis man gjorde det. Men ikke så tåbeligt som den nuværende ordning.