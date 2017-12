Kronik: 2017 indeholdt bulder og brag

Heksehyl, rakethvin, bulder og brag. Nytårets lyde er meget beskrivende for årets forløb.

Evnen til at undres er blevet udfordret af små som store begivenheder. Indlysende og rystende er Trumps twittertrusler og eksplosionen af #MeToo.

2017 blev for for mit vedkommende præget af disse punkter:

Hørelse

Jeg hører bedre, når jeg taler. Det har jeg opdaget i løbet af 2017. Der er sat lyddæmper på hørelsen. Den oplevelse deler jeg med omkring 800.000 andre danskere. Af og til oplever jeg mig selv som fru Fernando Møhge med det store hørerør. Det er ikke sjovt.

Jeg har aldrig været spag i mælet, og med en fortid som redaktionschef for store redaktioner har jeg en årelang træning i at tage ordet. Jeg kan være samtalestyrende, når jeg finder det nødvendigt, og det hænder sjovt nok oftere end før.

En kæk 40-årig psykologiprofessor udtalte, at han glædede sig til at blive gammel, for så behøvede han ikke at være omstillingsparat. Han aner ikke, hvad han taler om. Er der noget, der kræver omstillingsparathed, så er det at blive gammel. Vent med at udtale dig skråsikkert, før du ved, hvad du taler om.

Svensk sex

En samtykkebaseret lovgivning er et svensk lovforslag, der forbyder sex med en person, som ikke udtrykkeligt har accepteret at deltage i sex. Om denne accept skal være mundtlig eller skriftlig er ikke præciseret i lovforslaget, men der skal ikke megen uartig fantasi til for at forestille sig akavede situationer, mens hormonerne drøner rundt i kroppen og sund fornuft er parkeret. »Vil du, vil du, vil du, vil du, vil du …« Syng selv videre. En mundtlig accept kan ikke bevises. Håbløst. Den skriftlige udgave af et samtykke kan få enhver vittighedstegner aktiveret.

»Skriv under her – ellers må du nøjes med svensk sex.« ”Svensk” er sex med stimulation med hånden, ifølge Wikipedia.

Ældreminister på aftægt

Thyra Franks ry som populær plejehjemsleder banede vejen for hende til Ældreministeriet – eller var det omvendt? Opfandt man et nyt ministerium til hende, fordi hun partout skulle være maskot for LA i den nye VLAK-regering? Thyra Frank fik en turbulent start på sit ministerliv. Det relevante spørgsmål fra en journalist »Hvem har ansvaret for de dårligt ledede plejehjem«, besvarede ministeren kvikt, at det ikke var hendes ansvarsområde, men den respektive kommunes.

I døgnets rejsestald blev Thyra Frank kværnet til hakkelse for det arrogante svar, som principielt var korrekt, men uklogt afleveret. Siden har hun være usynlig for offentligheden.

En ”reserveminister” rykker ud, når der stilles spørgsmål til hendes ressort. For denne usynlige indsats får hun 1.185.965,77 kr. i løn om året. ”Ventepenge” efter veludført gerning og livslang pension vinker forude. Årsindkomsten svarer til 4,5 kassedamer, der kun har adgang til en indkøbsvogn.

Same procedure

Plumpton Green, en lille sydengelsk provinsby, har én hovedgade, der fører til stationen. I mørke vintermorgener hopper lyskegler fra lommelygter som en urolig strøm mod stationen. Morgenduelige englændere haster mod det første morgentog, og det kan koste et skrammet knæ i ny og næ. Talrige gange har byrådet modtaget ansøgninger fra borgere, der ønsker gadebelysning. Afslaget kommer prompte: Nej. Det har der aldrig været. På Strandalleen i Nyborg, hvor jeg bor, var der tidligere lige så blæksort om vinteren som i Plumpton Green. På opfordring vedtog byrådet at etablere gadebelysning, hvilket blev annonceret i den lokale avis. Få dage senere lå der i min postkasse en henvendelse til alle Strandalleens beboere.

En dame opfordrede beboerne til at protestere mod byrådets beslutning. Gadelamper ville ødelægge vejens karakter af sommerresidens, som hun huskede det fra sin barndom. Det ville forringe områdets charmerende karakter, påpegede hun.

Damen bor i Amaliegade i Københavns charmerende centrum.

Cirkus Løkke

Forestillingen har kørt for fulde huse i adskillige uger. Direktøren har kæmpet for at skabe disciplin indadtil og holde facaden udadtil.

Sprechstallmeisteren, der med jysk stædighed insisterer på at stå på yderste højre fløj ved paraden, er irriteret på den hvide klovn med de stålblå øjne, som er selvoptaget og pyntesyg. Han er smart, tror han, når han stiller ultimative krav for sin deltagelse, men sprechstallmeisteren afviser blankt.

Demonstrativt har den hvide klovn smidt en rygende revolver midt i manegen, påstår sprechstallmeisteren. Revolveren var ladt med løst krudt, viste det sig. Ved en ekstraforestilling erklærede den hvide klovn, der var blevet til grin, at han ville ændre strategi og ikke stille ultimative krav mere. Cirkus Løkke fortsætter i det nye år, lover direktøren. Har publikum tabt tilliden til Cirkus Løkke?

Hus til salg

Fremvisning af et hus kræver psykologisk sans. Jeg dumpede med et brag. Et yngre ægtepar var interesseret i mit hus, der er i millionklassen, som man siger. »Min mand har altid ønsket at bo ved vandet,« sagde kvinden ved første fremvisning. »Mit ønske er et hus i palæstil med småsprossede vinduer.« Det er der i rigt mål i det 100 år gamle hus, der ligger lige ud til Storebælt. Anden grundige fremvisning med tommestok skulle følges op af et bud på prisen. Fruen var ordførende. Hun startede med en gennemgang af sine økonomiske bekymringer om evt. nye skatter m.m. Jeg ventede kun på hendes bud. Tålmodighed er ikke min spidskompetence. »Vi byder x mio. kr.« Havde mine øren spillet mig et puds?

Det var næsten 2 mio. kr. under den udbudte pris! Et uhørt bud.

Hun fortsatte uanfægtet: »Hvor tit får du pudset vinduer – og hvad koster det?«

Dumhed er en svigtende sans for det betydningsfulde.

Godt nytår!

Bente Troense (f. 1942) er en del af Jyllands-Postens søndagspanel. Bente Troense er journalist, forfatter og foredragsholder.

Hun er kendt fra DR, hvor hun fungerede i 21 år med familieudsendelser som Søndagskvisten, Leksikassen og kritiske dokumentarprogrammer.