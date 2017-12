Kronik: Børn er nederen, uanset hvad vi stiller op

De fleste forældre kender det. Hjem fra arbejde, hente børn, handle ind. Der er fart på. Du har et barn med i supermarkedet, og du ved godt, at situationen kan udvikle sig dramatisk på sekunder. Du har medbragt en tikkende bombe i form af et træt barn i trodsalderen. Sandsynligheden for at vinde i lotto er langt større end chancen for at undgå en konflikt med din hysteriske toårige og ende med at slæbe barnet skrigende ud til pensionisternes hånlige blikke. Børn!

Alt kan potentielt udløse katastrofen, og inderst inde ved du godt, at du ikke kan gøre noget rigtigt eller regne ud, hvad der skal til for at opretholde freden. Du forsøger at være en total overskudsforælder, der smiler overdrevent og anvender så meget luft på stemmen, at det virker helt fjollet, mens du febrilsk leder efter dagligvarer inden for rækkevidde. »Skal vi se, om vi kan finde lidt godt til dig, mens vi handler, skat? Vil du gerne prøve Postmand Per-bilen igen?« Du ved godt, at du mest af alt minder om et talende plysdyr, der fedter for sin toårige for at bevare freden, men hvad skal man stille op? Du oplever en meget ulige og usund form for magtbalance i din relation til dit eget barn, og du undrer dig sikkert over, hvordan det er gået til, at du har skabt et monster. I har travlt, så du kan ikke bare give ungen tid, hvilket som oftest kan afvæbne en lurende detonation. Tid er én af nøglerne til husfred, men tid er desværre en udbredt mangelvare i det moderne familieliv.

Udstyret med en gratis rosinbolle fra bageren og efter fire ture i Postmand Per-bilen og lovning på at prøve den igen på vej ud går det pludselig galt. Du har forsøgt at gøre alt det rigtige, men i et splitsekund træder du uventet ved siden af, og reaktionen kommer øjeblikkeligt, som om ungen ventede på en åbning og hugger til. »NEJ!!! JEG VIL IKKE …« Hun skriger så højt, at det ikke kan ignoreres. Alle kigger på dig, og du kigger på alle. Du møder deres afslørende blikke, og du når at tænke, hvad de tænker, før du har samlet dine egne tanker. De gamle fnyser og ryster demonstrativt på hovedet, eller måske smiler de og synes, at hun er kær. Fædrene smiler og tænker: »Godt, det ikke er mig,« og de forældre, der også har valgt at handle ind med børn, iværksætter en lynafledning i håb om, at dit barn ikke smitter. Hysteriske møgunge! Hun skriger endnu højere, og det gør ikke kun ondt i dine ører, men helt ind i dit blødende og fortvivlede forældrehjerte. Din opdragelse bliver et offentligt skue (hvad mon han gør nu?), og du føler dig som verdens dårligste forælder. Skyld og skam vælter ind over dig som en tsunami, og for os med indbygget temperament starter en af livets helt store udfordringer. Tag det roligt. Styr dig. Lad være med at råbe. Rolig, Thomas.

Hun smider sig på gulvet, og tiden går i stå. Herfra kan du ikke redde situationen med æren i behold, og du ved det godt. Du har reelt kun to muligheder: at please hende og love hende slik og legetøj, eller at tage konflikten, samle hende op og bære hende skrigende ud og hjem. På vej ud gennem den automatiske svingdør laver hun flitsbuen og flænger lydmuren, og du er lige ved at tabe hende.

»Trodsalderen er helt naturlig og bare en fase,« står der i bogen. »Det er vigtigt at vælge sine kampe og sætte tydelige rammer og møde barnet med ekstra tålmodighed og kærlighed. Barnet bliver i trodsalderen bevidst om at have et jeg, en personlighed, og de fleste børn er gennem perioden, før de fylder fire år …«

En udbredt forældredeterminisme hærger tidens hårdt pressede og fortravlede forældre, og man kan lynhurtigt slå sig selv i hovedet med et forfejlet forældreskab og en afsporet opdragelse, når ens unger er umulige. Men vi skal bare lige huske på, at børn og unge i perioder af deres liv er umulige, og at det ikke kun er forældrene, der er nederen. Vi kan gøre meget, og det skal vi, men vi kan altså ikke altid gøre for det.

Definitionen på forældredeterminisme er, at alt, hvad forældre gør eller ikke gør, er altafgørende for vores børn, og dermed gøres vi eneansvarlige for vores børns liv og skæbne. Av! En naturlig følge af forældredeterminisme er supercurling og overdreven forældrestalking, og det siger vel efterhånden sig selv, at det ikke dur.

Et gammelt ordsprog siger, at »der skal en hel landsby til at opdrage et barn.« I det ordsprog ligger der både en anerkendelse af opgaven med at opdrage et barn, men også en sundere og mere bæredygtig indstilling til, at et barn bliver til i samspil med rigtig mange aktører og ikke kun forældrene. Derfor handler god opdragelse også om at sætte sit barn fri til at gøre sig ægte erfaringer og selv dyrke og tage ansvar for det lokalområde, som vores børn færdes i. På den måde bliver vi alle ansvarlige for, at alle børn og unge i vores nærområde trives og lærer, hvad der er rigtigt og forkert. Altså en form for kollektivistisk og solidarisk opdragelsestanke, hvor flere bærer ansvaret for flere børn. Den tanke er mere bæredygtig og ikke mindst mere spiselig end determinismens tonstunge skæbnebyrde, hvor forældre alene bærer ansvaret for opdragelsen af deres egne børn – også i de perioder, hvor børnene er meganederen.

De perioder er der en del af. Teenagere, der ikke gider med på sommerferie, hvis ikke turen går til USA med all inclusive og et par venner med, fordi det simpelthen bare er såååå kedeligt og uudholdeligt at være sammen med sin familie … De mener det helt alvorligt, og måske har de endda ret, men de har ikke ret til at sige det, og de har slet ikke konsekvensberegnet deres udsagn. Mest fordi de ikke er i stand til det. Børn i puberteten er ikke mennesker, og derfor behøver man strengt taget heller ikke at behandle dem som mennesker (blinkende smiley). Hvis man fodrer dem regelmæssigt og i rigelige mængder og sørger for en cykelhjelm, kan man ikke gøre ret meget mere i den periode, hvor frontallapperne får myelin. Men det skal man. Det er desværre en af de perioder, hvor man skal gøre allermest og åbenlyst får mindst udbytte af anstrengelserne.

Den forreste del af vores hjerne samler trådene og skaber helhed og sammenhæng mellem højre og venstre hjernehalvdel samt evnen til at ”styre sig” og efterleve gængse etiske og moralske forpligtigelser. I puberteten er den del under opbygning og ombygning og derfor mere eller mindre ude af drift. Det har naturligvis konsekvenser. Som forælder er man ofte mere end villig til at låne sine børn ud i den periode til nogle stakkels voksne, der ingen børn har, men det går ikke, det kan man ikke tillade sig. ”Børn og unge byttes og bortgives” kunne sagtens oprettes som gruppe på Facebook, og så længe der ikke er penge involveret, er det vel heller ikke forbudt …? Desværre har pubertetsramte og hjernelammede unge hårdt brug for deres forældre i den selvsamme periode. De ved det naturligvis ikke og nægter ethvert behov for voksenhjælp. De nærer i den grad modvilje over for alt det, vi gør, og føler sig decideret svigtet, når vi ikke gør noget og lader dem være i fred. Vi kan heller ikke vinde her, uanset om vi vælger at blande os eller agere grædemur på behørig afstand. Forældre og andre voksenforbilleder skal være frontallapper og samle trådene for dem. Men det er ikke rimeligt, at vi både skal håndtere en umulig opgave og bære ansvaret for deres adfærd og endnu ikke færdigbagte hjerner, have skældud, lægges for teenagehad og håndtere følelsen af utilstrækkelighed og skyld og skam som forælder.

I perioder burde forældre i højere grad være undskyldt, men naturligvis ikke fritaget for ansvar. Det er på tide at gøre op med forældredeterminismens tonstunge forpligtigelsestæppe og af og til befriende og indforstået pege fingre ad børnene i stedet. Nederen børn.