Salig Johannes Møllehave havde mange jern i ilden, og det skete, at han måtte skrive sin søndagsprædiken om kap med kirkeklokkerne, som han sagde. Det skal nok have været rigtigt, og han havde jo den fordel, at kirkeklokkerne er langsomme og taktfaste. Men hvad gør den klummeskribent, der skal holde trit med partiernes udmeldinger, der svinger som en nervøs hjerterytme?