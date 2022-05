At der er forskel på skoler, det ved vi nok. Og hvis vi ikke vidste det, har beretningerne om det hærdende liv på Herlufsholm bekræftet det: Der er forskel. På folk og på skoler. På nogle skoler kan man vågne ved at få to fingre stukket op i rumpetten, man kan blive tvunget til at drikke tis, og man får rutinemæssigt bank på sin fødselsdag.