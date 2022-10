Den katolske kirke under pave Frans svigter sig selv og Europas værdier

Som magtbalancen i Vatikanet tager sig ud under pave Frans eller Franciscus, tyder meget på, at Italien og for den sags skyld Europa har stillet den sidste pave i lange tider. Det kan i sig selv være både forståeligt og påskønnelsesværdigt. Den katolske kirkes vækst ligger i den såkaldt tredje verden, ikke i Europa. Afrikanere, asiater, latinamerikanere og andre er ofte bedre kristne end europæere og nordamerikanere.