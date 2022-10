I Putins Rusland forløber alt efter drejebogen. Macbeth lader hilse

Hekse i krigens giftige luft, tumult og torden. Ansigt til ansigt med den forløbne uges begivenheder mindes jeg Shakespeare, hans fornemmelse for magt, for begær og ulykke. Hvad der sker i Kreml, kan forekomme mere vanvittigt end noget andet siden Ivan den Skrækkelige i det 16. århundrede, men det sker. Et slag skal