Findes et andet og bedre Rusland? Nej, der er kun det samme, og det er fælt

Denne gang står Lviv, Kyiv, Kharkiv og Odesa for tur. Et bestemt lag af intellektuelle i Danmark og udlandet, ikke mindst Tyskland, Frankrig og Italien, hævder – samtidig med at de temmelig hyklerisk beklager eller ligefrem fordømmer Ruslands nu seks måneder gamle, ekstremt brutale krig i Ukraine – at der findes et kulturens Rusland, de store forfatteres Rusland, selv et kristent Rusland, som vi ikke må glemme.