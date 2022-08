Ferie, det er vejen ud i selvmordet, giv mig Baggesvogn og en god bog

Milosz er interessant, dels er han tidligt ude med sin kritik af især kommunismen, dels kan han som polak og emigrant i Paris betragte de intellektuelle på afstand. Han bærer over med østeuropæerne. De er, hvor de er. De kan forsvinde i intetheden, de kan gå i fængsel – mange gjorde – eller de kan samarbejde. Fælles for dem er, noterer han, at de ikke et øjeblik troede på den Kreml-styrede propaganda, heller ikke når de selv bidrog til den. Han finder det mere beskæmmende, at der i Vesten fandtes hærskarer af intellektuelle, som tog kommunismen – af Milosz kaldet Den Nye Tro – alvorligt.