Rapport fra en sengekant: Venligst intet kompromis med Putins Rusland

Anbragt i Mykolaiv, på den ukrainske Sortehavskyst, under en vedvarende, men ikke specielt heftig regn af russiske missiler, prøver jeg på at give begreber som krig og retfærdig eller nødvendig krig en tanke. Egentlig burde jeg overnatte i et beskyttelsesrum. Hvor et sådant måtte befinde sig, ved jeg ikke. I øvrigt fastholder jeg i Ukraine min vane fra Mellemøsten og Balkan: Jeg skal ikke begraves levende under en sønderskudt bygning.