Min frokost med Antikkens Sallust højt hævet over Roskilde Fjord

Siden gamle Sallust har det været god latin, at intet forener forskellige lande bedre end frygten for en fælles fjende. At Nato og EU virker stærkere end længe skyldes ikke en mirakuløs bilæggelse af medlemslandene indbyrdes uoverensstemmelser, men at Vestens ledere anser Ruslands uhørt destruktive angreb på Ukraine for den mulige optakt til en større krig, som de forsøger at væbne sig imod.