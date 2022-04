Rusland på sin sejrsdag: Et teater af løgn og bedrag, af ruiner og grave

Imperier har det med at gå under i blod og kaos. Sådan var det for 1.500 år siden, da Vestrom blev til Italien. Sådan var det 1.000 år senere, da Østrom blev til det tyrkisk-osmanniske rige. Sådan er det i det 21. århundrede, som – hvis Ukraine holder ud, og Vesten holder fast – vil se Det Moskovitiske eller Tredje Rom forsvinde ud af historien, en barbarisk kultur, der ind imellem kopierede Europa og til andre tider prøvede på at erobre Europa, men som aldrig kunne bekvemme sig til at blive en del af Europa.