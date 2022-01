En ekspertstemme midt i Ukrainekrisen: »Jeg har svært ved at tro på en storkrig«

En af vore store, gamle ambassadører – pensionist, men stadig levende optaget af udenrigspolitik, herunder Rusland, som er hans speciale – sendte mig i sidste uge et brev, hvori han redegjorde for sit syn på krisen om Ukraine og henledte opmærksomheden på, at allerede Boris Jeltsin, Vladimir Putins forgænger som Ruslands statschef, ved et sidste møde med USA’s daværende præsident Clinton tillod sig et kraftigt vredesudbrud.