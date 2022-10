En både grædende og grinende poltergeist går gennem Europa

Der går en poltergeist gennem Europa, for nu at omskrive et berømt Karl Marx-citat fra ”Det kommunistiske Manifest”. En poltergeist er et spøgelse, der laver ulykker ved at smide ting op i luften, vælte og ødelægge, lave rod, efterlade kaos. Ordet kommer fra tysk ”poltern”, der betyder at larme. Heraf også ”polterabend”.