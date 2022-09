Da jeg var med til at starte TV 2 for mange år siden, boede jeg på Fyn i en lejlighed i en sidefløj til Langesø Slot uden for Odense. På det tidspunkt boede ingen fra familien, der ejede slottet, på stedet. Slottet stod tomt inde i en stor skov. Der var stengulve i lejligheden i sidefløjen og meget højt til loftet.