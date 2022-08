Forskelligt syn på verdenssituationen sætter venskaber på prøve

Jeg anser mig selv for at være tolerant. Jeg er journalist. I mit arbejde går det ikke ud på at være prædikant, men på at leve sig ind i diverse synspunkter og gengive dem hæderligt. I mit voksne liv har jeg rent privat fundet ideologisk gruppetænkning klaustrofobisk. Hvad enten det er højrefløjstyper, der per autopilot hvæser imod venstrefløjstyper, eller det omvendte.