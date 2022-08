Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

06/08/2022 KL. 11:30

For abonnenter

Det er svært at få øje på de ledere, der kan styre os gennem mismodets vinter

Hvornår bliver vi ramt – ikke alene af inflationen, men også af træthed over at skulle betale for Ukraines frihed? Og hvem skal gå forrest gennem trængslerne?