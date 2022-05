Der er hoteller, og så er der Ulla-hoteller

I hele mit utroligt lange, rejsende liv er jeg tit blevet spurgt, om jeg dog ikke bliver træt af at bo på hoteller og spise på restauranter. Jeg siger altid i overensstemmelse med sandheden, nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg elsker hoteller og restauranter. Hoteller hører med til landevejslivet og dermed til mit. Hoteller er venlige stoppesteder på farten. På vej ind fra en lufthavn i massiv trafikkø om aftenen kan man længes efter en seng i sit hotel inde i centrum mere end efter eget sit hjem i lignende situationer. For på hoteller har man ingen pligter af praktisk art ved ankomsten som ved hjemkomster. Der ligger ingen breve fra Skattevæsnet og venter på hotelværelset, højest frugt i en skål, der er ingen blomster, der skal vandes og reddes fra tørkedød på målstregen som hjemme, ingen øjeblikkelig klatvask. På hoteller venter kun hvile og troløst behag, her i dag, videre i morgen.