Nato er ikke længere en hjernedød Trabant

Henry Kissinger lever endnu. Han var i hvert fald med til en konference arrangeret af avisen ”The Financial Times” for nylig. Han bliver snart 98, jeg googlede ham. Den gamle vismand er fra Fürth i Bayern. Det tyske ”Wirtschaftswunder”s faderfigur Ludwig Erhard er også fra Fürth. Jeg har været i Fûrth engang. Rart sted. Jeg tænkte, at der måtte været noget intellektuelt stimulerende i det lokale drikkevand, siden en så beskeden by med i dag kun 127.000 indbyggere, har sat to så banebrydende genier i verden som Henry og Ludwig. Gid der havde været den slags tryllevand i åen i min barndoms Aarhus, tænkte jeg med misundelse. Hvad kunne vi århusianere ikke have opnået på verdens vegne? Den 98-årige jødiske flygtning Henry fra Fürth sagde på Financial Times-konferencen, at alting i verden var helt anderledes nu efter krigen i Ukraine. Det behøver man ikke at være Kissinger for at have bemærket.