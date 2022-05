Hundene glammer på den grønne ø

Europæiske stridigheder tager tid. Nogle slumrer for derefter at vågne op igen med et sæt som sovende hunde foran pejsen, der pludseligt spidser ører, hæver snuden og rejser sig til kamp. Det gælder den irske strid. Den har varet i århundreder. Den vågner af og til fra sin lur, klar til kamp. Den har det hele. The Full Monty. Religion, etnicitet, forskellig slags nationalisme og terrorisme, krudt og kugler, militante marchsange, bløde ballader, sekterisk voldsromantik og så i de seneste år tilsat en dosis indviklede EU versus brexit-protokoller, hvis kompleksitet giver hovedpine. Skål: Cheers eller sla’n. Det sidste er gælisk. Vi venter endnu på at se, om det ny historiske sæt kan styres udenom en genoptagelse af volden.