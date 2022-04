Ungarerne føler sig som Østeuropas schweizere

Budapest har et fremragende køkken, et imponerende antal fantastiske restauranter. Både med det traditionelle, rige ungarske køkken og med elegant videre-digtning af traditionen. Suppe hører til. Da min ungarske ven Daniel i den forløbne uge i Budapest blev spurgt af en dansk kollega, om ungarerne også laver den kendte suppe borsjtj, blev Daniel dybt fornærmet. Nej, bestemt ikke. Borsjtj er en slavisk suppe. Den finder man i Rusland, Polen og … Ukraine, lød det nedladende, altså i lande med laverestående køkkener. Det ungarske køkken er det, franskmænd kalder et ”højt” køkken, det er sig selv og højt. Det er inspireret af osmannerne, der besatte landet. Og osmannerne, dvs. tyrkerne, har som bekendt et af verdens fineste køkkener. Og det ungarske køkken har inspireret og danset pardans med Østrigs, da Ungarn var under habsburgerne. Altså ungarerne er fine, synes de selv, i forhold til slaverne.