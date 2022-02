Arbejdsløse kongelige kan skabe trængsel på reklamebureauerne

Det er ikke kun den danske dronning, der har rundt jubilæum i år. Det har den britiske også, hun efterfulgte sin far for 70 år siden i denne weekend. De to kvinder er populære i deres lande. Derfor diskuterer man heller ikke i forbindelse med jubilæerne berettigelsen af monarkiet. Men når de en dag ikke er der mere, så vil man diskutere monarkiets holdbarhed.