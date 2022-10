SF’s sygeliggørelse af ungdommen er nærmest landsskadelig virksomhed

SF har stillet forslag om at afsætte 35 mia. kr. hen over de kommende år frem mod 2030 til indsatser for at bekæmpe unges mistrivsel.

35 mia. kr. I økonomiske krisetider. Jo, for der hersker, udtaler Pia Olsen Dyhr, en decideret »mistrivselskrise« hos unge, ligefrem en »potentiel katastrofe«, som må tages lige så alvorligt som den økonomiske krise, den sikkerhedspolitiske krise og klimakrisen.