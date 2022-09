Vi forstår hinanden imellem by og land – hvis vi vil

Det er ikke bare avisernes politiske karikaturtegnere, der tegner politiske karikaturer. Det gør politikere og kommentatorer også. Ikke mindst af det, der kan splitte fremfor at samle befolkningen. Særligt et ord som populisme bruges som en ren karikatur. Et skældsord, der ikke er til andet.

Alle har, og ikke mindst op imod et folketingsvalg, travlt med at fortælle os om alle mulige skel, ikke mindst det mellem by og land, mellem København og provinsen. Men i virkeligheden har vi de fleste værdier tilfælles med hinanden i Danmark, selv om vi har en tendens til at glemme det.