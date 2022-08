Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

22/08/2022 KL. 14:30

Der er ingen vilje til at forsøge at holde de unge fast på et medansvar for samfundet

"Hvad har du lyst til?", "Hvad føler du?", "Børn ved bedst selv" – kun en tom kultur udtrykker sig sådan. Ikke noget at sige til, at alt for mange unge svarer med at kalde sig angste og depressive.