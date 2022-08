Digitaliseringen: Det er, som om landet bliver redet af en dæmon

Der har i sommermånederne været luftet megen kritik i medierne af det offentliges digitaliseringsræs. Med god grund. Især har diskvalificeringen af de ældre været i fokus, efter at det blev klart, at op imod en fjerdedel af befolkningen – og det er så de ældre – føler sig sat uden for samfundet, fordi de ikke kan finde ud af det digitale.