Digitaliseringen – en fremadrettet politik eller en strategi fra helvede?

Blandt de utallige meningsmålinger og andre målinger, der for nylig er passeret revy i medierne, er især to vigtige at fastholde: at omkring 30 pct. af unge mellem 16 og 24 beskriver sig som angste og depressive, og at op imod 25 pct. af befolkningen ikke blot føler sig, men faktisk er ekskluderet af det digitale samfund.